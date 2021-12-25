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2021 Opel'in yılı oldu! - Son Dakika

2021 Opel'in yılı oldu!

25.12.2021 19:11
2021 Opel'in yılı oldu!

Opel modelleri, 2021 yılında da başarılarını prestijli ödüllerle taçlandırdı.

Opel modelleri, 2021 yılında da başarılarını prestijli ödüllerle taçlandırdı.

Opel Vivaro-e, "2021 Yılının Uluslararası Vanı" ödülünü kazanırken, Yeni Opel Mokka-e ise "Altın Direksiyon 2021 Ödülü'nü" kazanmayı başardı.

2021 yılında kazanılan prestijli ödüller hakkında açıklama yapan Opel CEO'su Uwe Hochgeschurtz: "Tüm bu ödüllerle gurur duyuyoruz. Bunlar Opel'in işine bağlılığını ve tutkusunu gözler önüne seriyor. Tüm ekibimiz tasarım ve mühendislik çalışmalarıyla, yollara harika otomobiller çıkardı. Hepsine çok ama çok teşekkür ediyorum" dedi.

Opel Vivaro-e, "2021 Yılının Uluslararası Vanı" seçildi

Opel Vivaro-e'nin layık görüldüğü "2021 Yılının Uluslararası Vanı" ödülü ilkbaharda Opel'in Rüsselsheim'daki genel merkezinde yerini aldı. Bu ödül, en çok satan batarya elektrikli hafif ticari araç için bir ödüller dizisinin başlangıcı olmuştu. Vivaro-e, İngiltere'de "Yılın Elektrikli Vanı" seçildi ve sonrasında sayısız ödülün sahibi oldu. Opel'in Combo modeli ise hem içten yanmalı motor versiyonu hem de tamamen elektrikli versiyonu ile yıl boyunca Avrupa'da birçok ödülü Opel Müzesi'ne taşıdı.

2021 Opel'in yılı oldu!

"2021 Altın Direksiyon Ödülü" Yeni Opel Mokka-e'nin!

Tanıtıldığı ilk günden beri cesur ve yalın tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken Yeni Opel Mokka, 2021 yılının en çok konuşulan modellerinden biri oldu. Mokka'nın tamamen elektrikli versiyonu Mokka-e, tüm otomotiv endüstrisinin en ünlü ödüllerden biri olan "2021 Altın Direksiyon Ödülü'nü" kazanarak basında bir kez daha büyük ses getirdi. Mokka, cesur ve yalın tasarımı, ileri teknolojiyi harmanlayan modern Alman SUV'si duruşuyla Top Gear dergisi tarafından "Yılın Tasarım Ödülü'ne" layık görüldü. Mokka'nın etkileyici görünümünün en önemli mimarı olan Opel Tasarım Başkan Yardımcısı Mark Adams ise Automotive News Europe tarafından "Eurostar 2021" seçildi.

2021 Opel'in yılı oldu!

"Yılın Konsept Otomobili": Opel Manta GSe ElektroMOD

Bir grup idealist Opel mühendisi tarafından hayata geçirilen Opel Manta GSe ElektroMOD, gerçek bir otomobil efsanesini yeniden canlandırdı ve geleceğe hazır hale getirdi. Batarya elektrikli Manta GSe ElektroMOD, bugüne kadar sergilendiği her yerde büyük heyecan uyandırdı. Türünün tek örneği olan göz alıcı otomobil, Fransa ve İspanya'da ise yakın zaman önce "Yılın Konsept Otomobili" seçilerek dikkatleri üzerine çekti.

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Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil 2021 Opel'in yılı oldu! - Son Dakika


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