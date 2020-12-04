2021 Oscar töreni böyle yapılacak

Ödülleri dağıtan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 25 Nisan 2021'de düzenlenecek 93. Oscar Ödülleri töreninin insanların katılımıyla gerçekleşeceğini açıkladı.

Tören, pandemi yüzünden daha önceden belirlenen 28 Şubat 2021'den 25 Nisan 2021'e ertelemişti. Merak edilen, bu yıl yapılan pek çok ödül töreni gibi Oscar'ın da seyircisiz ve sanal ortamda düzenlenip düzenlenmeyeceğiydi.

Ancak Akademi tarafından yapılan son açıklamaya göre, pandemi şartlarına rağmen törenin fizik olarak gerçekleşecek. Öte yandan Akademi yetkilileri kısa süre önce, törenin düzenlendiği Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nu ziyaret ederek, töreni ne şekilde gerçekleştirebilecekleri konusunda farklı alternatifleri değerlendirdiler.

3400 kişilik Dolby Tiyatrosu'nda gelecek yılki tören sırasında kaç kişinin bulunacağı ise henüz belirsiz.

Oscar töreninin tarihinin ertelenmesiyle Oscar için değerlendirmeye alınacak filmlerin ilk gösterimini gerçekleştireceği tarih de ileri alınmıştı. 1 Ocak 2020-28 Şubat 2021 tarihleri arasında gösterime giren ya da dijital platformlarda yayınlanan filmlerin Oscar için değerlendirmeye alınacağı açıklanmıştı.