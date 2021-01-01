2021 Osmangazi için proje yılı olacak - Son Dakika

2021 Osmangazi için proje yılı olacak

01.01.2021 09:21

2021 Osmangazi için proje yılı olacak Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 2020 yılını değerlendirip, yeni yıldaki projelerini anlattı "2020 yılında insanlık dünya tarihinde görülmemiş bir dönem yaşadı" "2020 yılında sürdürdüğümüz projeleri 2021'de çok daha net bir şekilde ortaya...

2021 Osmangazi için proje yılı olacak

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 2020 yılını değerlendirip, yeni yıldaki projelerini anlattı

"2020 yılında insanlık dünya tarihinde görülmemiş bir dönem yaşadı"

"2020 yılında sürdürdüğümüz projeleri 2021'de çok daha net bir şekilde ortaya çıkaracağız"

"En önemli projemiz Osmangazi Meydanı 2021 yılında kendini gösterecek"

2021 yılında meydanın ikinci kısım çalışmaları başlayacak, Eski Santral Garaj'ın 24 saat yaşayan halini orada planlıyoruz"

BURSA - Yeni yıl öncesi geride kalan 2020 yılını değerlendiren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, insanlığın dünya tarihinde görülmemiş bir dönem yaşadığını söyledi. 2020 yılından dersler çıkardıklarının altını çizen Dündar, salgına karşı nasıl tedbir alınması gerektiğini sahada mücadele ederek öğrendiklerini anlattı. Her türlü olumsuzluğa rağmen 2020 yılında planladıkları projeleri ara vermeden yürüttüklerini belirten Dündar, 2021'de bu projelerin daha da ortaya çıkmış olacağını söyledi. Dündar, Osmangazi Belediyesi'nin tarihinin en bütçeli yatırımı olan Kent Meydanı projesinin ikinci etabına 2021 yılında başlamış olacaklarını belirterek, "Eski Santral Garaj'ın 24 saat yaşayan halini orada planlıyoruz" dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 2021'in ilk gününde İHA'ya geride kalan 2020 yılını ve değerlendirip 2021'deki projeleri anlattı. 2020 yılında insanlık ve dünya tarihinde daha önce görülmemiş bir dönem yaşadığını, tüm dünya ve Türkiye'de olduğu gibi Osmangazi ilçesinin de pandemiden etkilendiğini belirten Dündar, Mart ayında salgının baş göstermesiyle birlikte daha önce park ve bahçelere uyguladıkları dezenfektasyon işlerini yoğunlaştırıp cadde ve sokaklara uyguladıklarını anlattı. Dündar sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Sokağa çıkma yasaklarıyla birlikte belli yaş aralıklarının evde kalması bizleri bu yönde oluşacak ihtiyaçlara yöneltti. İhtiyaç sahiplerinin evlerine kadar ulaştık. Bunları yaparken normal hayatın da devam etmesi gerekiyordu. Bizler belediye projelerinin hiçbirisini pandemiden dolayı durdurmadık. Ertelemedik. Çalışmalarımız devam etti. Yıl sonu ikinci dalga ile birlikte çok farklı bir noktaya gelindi çok şükür alınan tedbirler sayesinde artık salgın geriye döndü gibi duruyor. İnşallah yaşanan bu süreci 2020'de geride bırakmış oluruz. Buradan ders almış oluruz ve bundan sonraki süreçte insanların ikili ilişkileri ve toplumsal ilişkileri yeni şartlara göre düzenlemesi zaruret haline geldi diye düşünüyorum."

Öte yandan, Osmangazi Belediyesi tarafından pandemi döneminde 969 bin 515, 65 yaş üstü ihtiyaç sahibine çorba ve ekmek dağıtımı yapıldı. 552 bin 513 noktada dezenfektasyon işlemi yapıldı. 42 bin 324 adet maske dağıtıldı. 41 bin 324 adet sokak hayvanı tedavisi yapıldı, 20 bin 970 noktada yeşil alan dezenfektasyon ve levha uygulaması yapıldı.

2021'de projeler net bir şekilde ortaya çıkacak

2020 yılında devam eden projelerin 2021 yılında çok daha net bir şekilde ortaya çıkacağını anlatan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, en önemli projeleri Osmangazi Meydanı'nı 2021 yılında Osmangazi'nin merkezinde güzel bir hizmet olarak Bursalılara sunmuş olacaklarını belirtti. Mega projenin son halini anlatan Dündar, "Şu ana kadar 632 fore kazık çakıldı. Ankaraj çalışmaları büyük oranda tamamlandı. Büyük bir alan 17 bin metrekare alanda 4 kat 24 metre yer altına iniyoruz. Beton dökme çalışmaları ve kazı çalışmaları devam ediyor" dedi.

Eski Santral Garaj'ın 24 saat yaşayan halini meydan projesiyle yeniden hayata geçireceklerini dile getiren Dündar, "2021 yılında artık kot seviyesinden 24 metre yer altından çıkarak üst katlara doğru yani otoparkın ortaya çıktığı bir dönem olacak. Tabi büyük bir iş Osmangazi Belediyesi'nin en büyük bütçeli işi ikinci kısmına da inşallah 2021 yılında başlamış olacağız. İkinci kısım birbirini tamamlayan Belediye binası ile meydanın bütünleştiği 2 bin araçlık otopark, nikah dairesi, millet kıraathanesi, millet kütüphanesi buna benzer ticari aktivitelerle eski Santral Garaj'ın 24 saat yaşayan şeklini orada planlıyoruz. 2. etapta cami yıkılarak üst kısma alınacak. Caminin bulunduğu alana da bir kültür merkezi yapılarak oranın canlı kalması yaşayan bir şehir merkezi olması noktasında projelerimizi sürdürmüş olacağız" diye konuştu.

2021 Osmangazi için proje yılı olacak
2021 Osmangazi için proje yılı olacak
2021 Osmangazi için proje yılı olacak
2021 Osmangazi için proje yılı olacak

Osmangazi Belediyesi, Mustafa Dündar, Osmangazi, Yeni Yıl, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 2021 Osmangazi için proje yılı olacak - Son Dakika


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