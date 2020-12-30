2021 Pamukkale için dolu dolu geçecek - Son Dakika

2021 Pamukkale için dolu dolu geçecek

30.12.2020 16:17
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Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, geride kalan 2020 yılında yapılan çalışmaların yeni yılda da artarak devam edeceğini söyledi.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, geride kalan 2020 yılında yapılan çalışmaların yeni yılda da artarak devam edeceğini söyledi. "Amacımız Pamukkaleli vatandaşlarımızın mutluluğu" diyen Başkan Örki, "2021 yılı Pamukkalemizde hizmetlerin halkımızı daha da mutlu edeceği bir yıl olacak" dedi.

Korona virüs pandemisinin gölgesinde geçen 2020 yılında Pamukkale Belediyesi'nin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, yeni yılda da hizmetlerin devam edeceğini söyledi. Göreve geldikten sonra tasarruf ile ilgili çalışmalara imza attıklarını belirten Başkan Örki, belediyenin çöp hizmetlerinde kullandığı kamyonların alınmasıyla 5 yılda yaklaşık 65 milyon liralık tasarrufun yapıldığını, Seyir Tepesi Projesi'nde 27 milyon liralık tasarruf sağlandığını belirtti. "Pamukkale için çok büyük hayallerimiz var" diyen Başkan Örki, "Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de olumsuz etkileyen korona virüs nedeniyle hayal ettiğimiz çalışmaları belki yapamadık ama bu hayallerimizden vazgeçmedik. Korona virüsü mazeret olarak hiçbir zaman görmedik. Bir taraftan halkımızın sağlığını korumak için dezenfekte, maske ve temizlikle ilgili çalışmaları yaparken, bir taraftan da bir çok önemli projeyi sessiz sedasız hayata geçirdik. Korona virüs var diye elimizi kolumuzu bağlayıp oturmadık. Türkiye'nin en büyük tematik kent ormanı olan Seyir Tepesi Şehir Ormanı'nı halkımızın hizmetine sunduk. Halkımız buraya kısa sürede büyük ilgi gösterdi. Pandemi nedeniyle şuan faaliyette değil. Ama normal günlere döndüğümüzde Seyir Tepesi hem yerli hem de yabancı turistlerin uğramadan kentten ayrılmayacağı bir yer olacak" dedi.

Önemli çalışmalara imza attık

Pamukkale Belediyesi'nin 2020 yılında çok önemli çalışmalara imza attığını da ifade eden Başkan Örki, "Geride kalan yılda 30 bin metrekare beton kilit parke taşı döşemeyi öngörmüştük. Ancak 23 mahallede yapılan çalışma sonunda bu miktar 260 bin metrekare oldu. Özellikle tarım ile ilgilenen vatandaşlarımızın çeşitli işlemler için kullandığı kapalı pazaryerimizi 5 mahallemizde yaptık. Bir mahallemizde de sosyal tesis olarak bu projemizi hayata geçirdik. Bunun yanında don afetinden zarar gören çiftçilerimizin yaralarını sardık. Her zaman üreticimizin yanında olduk. Kekik, lavanta, nar ve ayva üretimi ile ilçemiz ülkemizde söz sahibi olduğunu bilerek bu konudaki çalışmalara gereken destekleri verdik. Yine tarımla ilgilenen vatandaşlarımızın tarlalarına gidebilmeleri için arazi yolları açtık. Bu yolları açmak için araç filomuzu da büyüttük. İlçede yaşayan her kesimden vatandaşımız için gereken ne varsa yapıyoruz" diye konuştu.

Eğitime büyük katılar sunduk

Eğitim konusunda çok hassas davrandıklarının da altını çizen Başkan Örki, kısa süre önce binlerce öğrenciyi mutlu ettiklerini söyledi. Pandemi nedeniyle okulların kapalı olduğunu ve bu nedenle uzaktan eğitime geçildiğini ifade eden Örki, "Uzaktan eğitim için gerekli olan en önemli unsur tabletti. Bunu kendi ailemizde de gördük. Çocuklarımızın uzaktan eğitime katılamayanları olduğunu biliyorduk. Milli Eğitim Müdürlüğü'nden derslere hiç katılamayan öğrencilerin tespit edilmesini istedik. Bize 2 bin öğrenci bildirildi. Biz de mümkün olduğu kadar kısa sürede 2 bin tableti alıp çocuklarımızın evlerine kadar götürdük. Ayrıca 1500 ortaokul öğrencisine aylık 90 TL, bin lise öğrencisine de aylık 115 TL eğitim yardımı yapıyoruz. Tek hedefimiz geleceğimiz olan çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirmesi" diye konuştu.

2021 çok hareketli geçecek

Pamukkale için 2021 yılının çok daha hareketli geçmesini beklediklerini de ifade eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Büyükşehir Belediyemizin alt yapısını tamamlamak üzere olduğu 5 mahallemizi kapsayan üst yapı ihalemizin bazıları yapıldı, bazıları da Ocak ayının ilk haftasında yapılacak. Altyapısı tamamlanan mahallelerimizde hızlı bir şekilde çalışmalara başlayacağız. Deliktaş'ta yapacağımız iki okulun ihalesi de gerçekleşti. Ayrıca Aktepe Kültür Merkezi'nin bitirme ihalesi de yapıldı. Bu konudaki çalışmalarımızın Ocak ayı içinde başlatmayı planlıyoruz. Amatör Sporlar Kompleksi'nin çalışmalarını da 2021 yılının ilk yarısında tamamlayacağız. Akhan'da 30 bin metrekarelik alanda devasa bir park yapıyoruz. Bunu da kısa sürede tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Daha bir çok konuda yapılacak olan çalışmalarımızın planları hazır. Zamanı geldiğinde hepsini hayata geçirmeye hazırız. Buradan halkımıza 2021 yılının çok hareketli geçeceğinin sinyalini verebilirim. Bizim ilk günden bu yana tek hedefimiz var o da Pamukkale ilçesinde yaşayan vatandaşlarımızın mutluluğunda pay sahibi olmak. Bu vesile ile 2021 yılının tüm halkımızla birlikte tüm insanlığa sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini temenni ederim" dedi. - DENİZLİ

2021 Pamukkale için dolu dolu geçecek
2021 Pamukkale için dolu dolu geçecek
2021 Pamukkale için dolu dolu geçecek
2021 Pamukkale için dolu dolu geçecek
2021 Pamukkale için dolu dolu geçecek
2021 Pamukkale için dolu dolu geçecek
2021 Pamukkale için dolu dolu geçecek

Türk Lirası, Koronavirüs, Avni Örki, Pamukkale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 2021 Pamukkale için dolu dolu geçecek - Son Dakika


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