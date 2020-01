2021 Rahvan At Yarışları Sandıklı'da yapılacak

Rahvan at yetiştiricileri Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde düzenlenen yemekte bir araya geldi.



İzmir Şirinyer Hipodromu'nda Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından sezon sonunda düzenlenen Türkiye Rahvan At Şampiyonası'nda Sandıklılı at yetiştiricilerinden Yunus Aslan, 'Cemgül Abraj' adlı atıyla Türkiye ikinciliği elde etti. Yunus Aslan, ilçedeki bir otelde Afyonkarahisarlı rahvan at yetiştiricilerine yemek verdi. Yemeğe, Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Rahvan Binicilik Asbaşkanı Mustafa Küçükmeral ile Afyonkarahisar ve Sandıklılı rahvan at yetiştiricileri katıldı.



Rahvan Binicilik Asbaşkanı Mustafa Küçükmeral, imkanlar sağlandığında 2021 yılındaki rahvan at yarışlarının Sandıklı ilçesinde yapılabileceğini söyledi.



Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl de Mustafa Küçükmeral'in konuşmalarından mesajı aldığını kaydederek, yarışların ilçede yapılması için çalışmalar yapacaklarını aktardı.



Konuklara plaket ve hediyelerin takdim edildiği yemek çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. - AFYONKARAHİSAR