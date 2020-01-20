2021 Rahvan At Yarışları Sandıklı'da yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Spor 2021 Rahvan At Yarışları Sandıklı'da yapılacak - Son Dakika Spor

2021 Rahvan At Yarışları Sandıklı'da yapılacak

6 saat önce

Rahvan at yetiştiricileri Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde düzenlenen yemekte bir araya geldi.

2021 Rahvan At Yarışları Sandıklı'da yapılacak, System.String[]

Rahvan at yetiştiricileri Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde düzenlenen yemekte bir araya geldi.


İzmir Şirinyer Hipodromu'nda Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından sezon sonunda düzenlenen Türkiye Rahvan At Şampiyonası'nda Sandıklılı at yetiştiricilerinden Yunus Aslan, 'Cemgül Abraj' adlı atıyla Türkiye ikinciliği elde etti. Yunus Aslan, ilçedeki bir otelde Afyonkarahisarlı rahvan at yetiştiricilerine yemek verdi. Yemeğe, Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Rahvan Binicilik Asbaşkanı Mustafa Küçükmeral ile Afyonkarahisar ve Sandıklılı rahvan at yetiştiricileri katıldı.


Rahvan Binicilik Asbaşkanı Mustafa Küçükmeral, imkanlar sağlandığında 2021 yılındaki rahvan at yarışlarının Sandıklı ilçesinde yapılabileceğini söyledi.


Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl de Mustafa Küçükmeral'in konuşmalarından mesajı aldığını kaydederek, yarışların ilçede yapılması için çalışmalar yapacaklarını aktardı.


Konuklara plaket ve hediyelerin takdim edildiği yemek çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Sandıklı, Türkiye, Afyon, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Rum gazeteciden Türkiye itirafı: Türkiye ile kavga etmek yerine iş birliği yapılmalı
Bir otomobilin kapılarına gizlenmiş 5 bin 450 adet su kaplumbağası yakalandı IMF'den dikkat çeken Türkiye yorumu: Düzelme süreci devam ediyor Akşener anket sonuçlarını açıkladı: Vatandaşımızın yüzde 64'ü parlamenter sisteme dönmek istiyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 21:34:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 2021 Rahvan At Yarışları Sandıklı'da yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]