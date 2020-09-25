2021 Rio karnavalına korona virüs engeli - Son Dakika

2021 Rio karnavalına korona virüs engeli

En fazla turist çeken festivallerden biri olan ve Şubat ayında gerçekleşmesi beklenen Rio karnavalı süresiz olarak ertelendi.

2021 Rio karnavalına korona virüs engeli, System.String[]

En fazla turist çeken festivallerden biri olan ve Şubat ayında gerçekleşmesi beklenen Rio karnavalı süresiz olarak ertelendi.

Güney Amerika'da en fazla korona virüs vakasının görüldüğü Brezilya'da vaka sayılarında artış yetkilileri harekete geçirdi. Daha önce 2021 Ekim ayına ertelenen her yıl milyonlarca ziyaretçinin akın ettiği Rio karnavalı bu kez süresiz olarak ertelendi. Geçtiğimiz yıllarda da karnavalda görev alan Samba okulları, karnavalın korona virüs aşısı olmadan organize edilmesinin neredeyse imkansız olduğunu ifade ederek, kutlamaların yapılmaması gerektiğini savundu. Samba Lig (LIESA) Başkanı Jorge Castanheira, Samba okullarının Şubat ayında gerçekleştirilecek karnavalı organize etmek veya karnavala hazırlanmak için yeterli zamanlarının olmadığını söyleyerek, "Şehir güvenli olduğunda gerçekleştirilebilecek alternatif bir çözüm arıyoruz. Ancak tam bir tarih veremiyoruz" ifadelerini kullandı. LIESA yetkilileri, erteleme kararanın sokak kutlamaları için geçerli olmadığını ifade etti.

Dünya genelinde korona virüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında 3. sırada olan Brezilya'da pandemi sürecinde şu ana kadar 4 milyon 659 bin 909 kişi korona virüse yakalanırken, 139 bin 883 kişi ise korona virüs sonucu hayatını kaybetti. - RIO DE JANEIRO

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Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 13:35 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 2021 Rio karnavalına korona virüs engeli - Son Dakika

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