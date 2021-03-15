2021 RS: X Rüzgar Sörfü Avrupa Şampiyonası sona erdi

Yelkende milli sporcuların da mücadele ettiği 2021 RS: X Rüzgar Sörfü Avrupa Şampiyonası, Portekiz'de sona erdi.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in Vilamoura bölgesinde düzenlenen 2021 RS: X Rüzgar Sörfü Avrupa Şampiyonası tamamlandı.

14 ülkeden 22 sporcunun yarıştığı kadınlar sınıfında Çeşmealtı Rüzgar Sörfü ve Yelken Kulübü'nden olimpik milli sporcu Dilara Uralp, 16. sırayı aldı.

14 ülkeden 39 sporcunun mücadele ettiği erkekler sınıfında ise Galatasaray Yelken Şubesi'nden olimpik milli sporcu Onur Cavit Biriz, yarışları 28. sırada tamamladı.