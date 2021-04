2021 Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri ve Anma Töreni - Son Dakika

Sabancı Üniversitesi Onursal Başkanı merhum Sakıp Sabancı'nın vasiyeti üzerine 16 yıldır verilen ve sosyal bilimler alanında Türkiye'deki ilk uluslararası ödül programı olan "Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri" çevrim içi törenle sahiplerine verildi.

Yılın konusunun "Korona Sonrası Dünya ve Türkiye: Pandemilerin Sosyal, Psikolojik ve Siyasi Etkileri" olarak belirlendiği Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri'nde 45 yaşını aşmamış araştırmacılar ile sosyal bilimler alanında yılın temasına en önemli uluslararası katkıyı sunan bilim insanı ödüllendirildi.

Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, çevrim içi ödül töreninde yaptığı konuşmada, olağan dışı günlerden geçildiğini bu sebeple yıllardır bir araya gelerek düzenledikleri bu anma törenlerini online olarak gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri'nin Sakıp Sabancı'nın, gelecek için bilim insanlarına olan güveninin bir kanıtı olduğunu belirten Sabancı, "Türkiye'den sosyal bilimler alanında uluslararası arenada verilen ilk ödül programı olması sebebiyle de hem üniversitemiz hem de ülkemiz için çok kıymetlidir." dedi.

Bu olağan dışı günlerde tüm dünyanın gözü ve kulağının bilim insanlarında olduğunu dile getiren Sabancı, sözlerine şöyle devam etti:

"Onlardan gelecek, insanlığa umut olacak haberleri bekliyoruz. Bir kez daha bilimin, insanın var oluşunun temel taşlarından biri olduğunu görüyor, bu vasiyetin önemini bir kez daha, daha iyi anlıyoruz. Sakıp Bey'in bu inançla temellerini attığı üniversitemiz, bugün dünya için bilim üretiyor, gelecek için bilim insanları yetiştiriyor. Bu anlamda Sakıp Bey'in açtığı yolda hayal ettiği gibi bilimin peşinde bir üniversite olarak yolumuza devam ediyoruz, koşmaya devam ediyoruz onun tabiriyle.

Sabancı Üniversitesi çağın her zaman ilerisinde olmayı hedefliyor. Bu nedenle ilk kurulduğu dönemde teknolojiye önemli yatırımlar yapmış bir üniversite olarak içinde bulunduğumuz pandemi döneminde eğitime hiç ara vermeden devam ediyoruz. Güçlü teknolojik alt yapımız sayesinde tüm derslerimizi hızla, çevrim içi ortama taşımamız sahip olduğumuz bu vizyon ve alt yapıdan geliyor. Bu dönemde Türkiye'nin ilk online üniversite mezuniyet törenlerini gerçekleştirdik. Üniversitemizin ilk fahri doktora törenini de yine online olarak gerçekleştirdik. "

Yaptıklarına da yatırımlara da ara vermediklerini belirten Sabancı, "Teknoloji Gelişme Üssü olarak konumladığımız Sabancı Üniversitesi Altunizade Dijital Kampüsü'nü hayata geçirdik. Ayrıca yine yeni Görsel Sanatlar Atölyesi binasını açtık. Şu anda da yurt inşaatlarımız devam ediyor. Fakültelerimiz, araştırma birimlerimiz, forum ve merkezlerimiz bilimsel çalışmalarıyla topluma ve bilime katkı sağlamaya bu dönemde de devam ediyorlar." diye konuştu.

Sosyal bilimler alanında Türkiye'deki ilk ödül programı olan Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri'nin bu yılki konusunun "Korona Sonrası Dünya ve Türkiye: Pandemilerin Sosyal, Psikolojik ve Siyasi Etkileri" olduğunu hatırlatan Güler Sabancı, şunları kaydetti:

"Hiç şüphesiz bugün yaşadığımız pandeminin etkilerini, yalnızca sağlık alanında değil toplumun her alanında hissediyoruz. Pandemi döneminde hayatımızda büyük değişimler yaşandı. Hep birlikte büyük bir toplumsal dönüşüme şahitlik ediyoruz. Salgın bittiğinde dünya bir daha asla pandemi öncesi gibi olmayacak bunu biliyoruz.

Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri dünyadaki gündemi her zaman yakından takip etti. Sosyal bilimlerin sadece bugünü değil, geleceğin dünyasını anlamak açısından önemli olması nedeniyle bu yılın konusunun hepimiz için büyük önem taşıdığına hiç şüphe yok. Pandeminin etkilerini sosyal, psikolojik ve siyasi boyutlarıyla ele almak, toplumsal dönüşümün dinamiklerini anlamak adına tabi ki çok kıymetli."

"Bu araştırmalarınızın insanlığa ışık olacağına inanıyorum"

Bu alanda önemli çalışmalar yürüten, pandemi ile yaşanan toplumsal ve politik sorunları ele alan değerli bilim insanlarının ödüllendirileceğini belirten Sabancı, bu alana önemli katkılar sağlayan çok kıymetli bir bilim insanına jüri özel ödülünü vereceklerini söyledi.

Üç genç araştırmacıya da makale ödüllerini takdim edeceklerini ifade eden Sabancı, "Ödül takdiminden önce bu sene Uluslararası Sakıp Sabancı ödüllerine dünyanın 5 farklı kıtasından rekor sayıda başvuru aldığımızı da sevinerek paylaşmak istiyorum. Bu ilgi, ödüllerimizin dünyadaki saygınlığının çok önemli bir göstergesi. Ödül sürecine katılan ve araştırmalarını bizimle paylaşan tüm genç akademisyenleri tebrik ediyor, yürekten kutluyorum. Bu araştırmalarınızın insanlığa ışık olacağına inanıyorum. Başarılarınızın devamını yürekten diliyorum." dedi.

Güler Sabancı, gelecek yılın ödül konusunun "Türkiye ve Karşılaştırmalı Örnekler Işığında Küreselleşmenin Geleceği: Devlet Geri mi Dönüyor?" olduğunu aktararak, her sene olduğu gibi güncel bir konuyu akademik platforma taşıyacak genç sosyal bilimcileri destekleyeceklerini bildirdi.

İçinden geçilen bu zorlu günlerde en büyük gücün birlik ve beraberlik olduğunu vurgulayan Sabancı, sosyal mesafenin, sosyal birlikteliği ve dayanışmayı azaltmasına izin verilmemesi gerektiğini, bilimin ışığında birlik ve beraberlikle dayanışma içinde bu zor günlerin aşılacağına inandıklarını sözlerine ekledi.

Ödül verilen çalışmalar

Güler Sabancı'nın konuşmasının ardından "Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri" Jüri Başkanı, Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Nebi Sümer, ödül kazanan makalelerin kendi içinde bir sıralama içermediğini, üçünün de 2021 "Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri" makale ödülüne eşit düzeyde layık görüldüğünü söyledi.

Sümer, ilk makale başlığının Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Alper'in "Kovid-19 Komplo Teorilerine İnanışlar ve Toplumsal Düzeyde Yordayıcıları: Bir Hata, Sapma Değil Bir İnsan Doğasının Bir Özelliği", iki yazarlı ikinci makale başlığının Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden Dr. Ayşenur Dal ile Dr. Efe Tokdemir'in "Kovid-19'a Karşı Mücadelede Toplumların Temel Koşulları", iki yazarlı üçüncü makale başlığının Kadir Has Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Onurcan Yılmaz ile Avustralya Queensland University of Technology'den Dr. Ozan İşler'in "Dünyada ve Türkiye'de Kovid-19 Tehdidinin Bilişsel ve Davranışsal Sonuçları" olduğunu aktardı.

Jüri özel ödülü Prof. Dr. Susan Michie'ye verildi

Sümer, jüri özel ödülünün ise davranış değişimi konusunda yaptığı bilimsel araştırmalar, bu araştırmaların Kovid-19'un önlenmesindeki üstün katkısı ve Kovid-19 ile ilgili bilimsel kurullardaki liderliği nedeniyle İngiltere Tıp Bilimleri ve Sosyal Bilimleri Akademileri'nin üyesi olan Prof. Dr. Susan Michie'ye verildiğini duyurdu.