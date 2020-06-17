2021 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da (GENİŞ HABER)

UEFA, bu yıl İstanbul 'da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finalinin Portekiz 'in başkenti Lizbon'da sekizli final formatında oynanmasına karar verdi. İstanbul'un ise Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu finaline ev sahipliği yapacağı açıklandı. Avrupa Ligi maçları ise çeyrek final turundan itibaren Almanya 'da oynanacak.

UEFA Yönetim Kurulu, koronavirüs nedeniyle ara verilen futboldaki dev turnuvaların durumuyla ilgili iki gün sürecek toplantıların ilkini bugün gerçekleştirdi. Video konferans yoluyla yapılan toplantıda Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) masaya yatırıldı. Toplantıda, bu yıl İstanbul'un ev sahibi olduğu Şampiyonlar Ligi finalinin tarihi, formatı ve yeri konusunda nihai karar verildi.

DEVLER LİGİ'NDE BU YILKİ FİNALİN EV SAHİBİ LİZBON

Toplantının ardından düzenlenen çevrim içi basın toplantısında, UEFA Müsabakalar Direktörü Giorgio Marchetti kararları açıkladı. Marchetti, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon çeyrek final, yarı final ve final karşılaşmalarının Portekiz'in başkenti Lizbon'da oynanacağını bildirdi. Marchetti, Devler Ligi'nin Lizbon'da 8'li final formatında 12-23 Ağustos tarihlerinde yapılacağını açıkladı. Benfica 'nın 65 bin kişilik Luz Stadı ile Sporting Lizbon 'un 50 bin kişilik Jose Alvalade Stadı'nın ev sahipliği yapacağı ve tek maçlı eleminasyon sisteminin uygulanacağı turnuvada, 12-15 Ağustos tarihlerinde çeyrek final, 18-19 Ağustos'ta yarı final ve 23 Ağustos'ta da final maçı oynanacak.

SON 16 TURU MAÇLARI

Diğer taraftan, ligde 17 ve 18 Mart'ta oynanması planlanan ancak pandemi nedeniyle ertelenen son 16 turu rövanş maçlarının yeri konusunda ise bir karar verilmedi. 7-8 Ağustos'taki karşılaşmaların Portekiz ya da ev sahibi takımların stadında oynanması ihtimali üzerinde çalışıyor. Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City- Real Madrid , Bayern Münih- Chelsea , Juventus- Olympique Lyon ve Barcelona- Napoli maçlarının ardından çeyrek finale yükselen son 4 takım belli olacak.

AVRUPA LİGİ ALMANYA'DA OYNANACAK

UEFA, toplantıda Avrupa Ligi ile ilgili de kararlar aldı. 2019-20 sezonu Avrupa Ligi'nin çeyrek final turundan itibaren 10-21 Ağustos tarihlerinde Almanya'nın 4 kentinde oynanmasına karar verildiği açıklandı. Karşılaşmalar 8'li final formatında oynanacak.

Avrupa Ligi'nde son 16 maçları ise 5-6 Ağustos'ta oynanacak. Maçların oynanacağı statlar, UEFA tarafından daha sonra belirlenecek. Bu maçlar, ev sahibi tarafın stadında veya Almanya'da olacak. Inter- Getafe ve Sevilla- Roma karşılaşmaları tek maç olarak oynanacak. Temsilcimiz Medipol Başakşehir , son 16 turu ilk maçında evinde 1-0 yendiği Danimarka ekibi Kopenhag ile daha sonra belirlenecek statta rövanş oynayacak.

Turnuvanın çeyrek final maçlarına, 10-11 Ağustos tarihlerinde Almanya'nın Köln , Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen kentleri ev sahipliği yapacak. Yarı final 16-17 Ağustos'ta, final ise 21 Ağustos'ta oynanacak. Bu sezon Polonya 'daki Gdansk Stadı'nda oynanması planlanan final karşılaşması ise Almanya'daki Köln Stadı'nda yapılacak.

Şampiyonlar Ligi'nde olduğu gibi, Avrupa Ligi'nde de finale ev sahipliği yapması planlanan diğer kentler takvimini bir yıl sonraya erteleyecek. İspanya 'nın Sevilla kenti 2022'deki, Macaristan 'ın başkenti Budapeşte de 2023'teki turnuvanın finalini düzenleyecek.

SÜPER KUPA BUDAPEŞTE'YE ALINDI

Öte yandan UEFA, 2020 Süper Kupa maçının Portekiz'in Porto kentinden alınarak Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye verildiğini de duyurdu. Karşılaşma 24 Eylül 2020'de oynanacak.

UEFA Süper Kupası karşılaşmaları 2021'de Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta, 2022'de Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de ve 2023 yılında ise Rusya'nın Kazan kentinde planlandığı gibi yapılacak.

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