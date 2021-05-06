2021 serisi LG klimalar daha temiz hava sunuyor - Son Dakika

2021 serisi LG klimalar daha temiz hava sunuyor

06.05.2021 12:11
2021 serisi LG klimalar daha temiz hava sunuyor, System.String[]

2021 serisi LG klimalar, tüm dünyanın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) savaştığı ve her zamankinden daha fazla temiz havaya ihtiyaç duyduğu bu dönemde çok aşamalı filtre sistemi ile daha kaliteli, daha temiz hava sunuyor.

2021 serisi LG klimalar, tüm dünyanın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) savaştığı ve her zamankinden daha fazla temiz havaya ihtiyaç duyduğu bu dönemde çok aşamalı filtre sistemi ile daha kaliteli, daha temiz hava sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geçen yılın ilk aylarından beri tüm dünyanın mücadele ettiği Kovid-19, daha fazla hijyen, buna bağlı olarak da daha temiz hava ihtiyacını ortaya çıkardı. Tüketicilerin günden güne artan hava kirliliği nedeniyle ihtiyaç duyduğu daha temiz iç mekan havası ihtiyacına, salgın nedeniyle evlerde kapalı kaldığımız dönemde ortaya çıkan doğal ferah hava ihtiyacı eklendi.

LG 2021 serisi klimalar, tüketicilere sunduğu daha temiz ve daha ferah havayla nefes almayı kolaylaştırıyor, kullanıcılara serin bir orman havası sunuyor. Çarpıcı tasarımlarıyla tüm mekanlara uyum sağlayan klimalar, LG DualCool, LG Yeni Sirius ve LG Yeni Artcool modelleriyle satışa sunuluyor.

Cam panelli zarif tasarımı ile dikkati çeken LG Yeni Sirius ve aynalı paneli ile bulunduğu ortama şıklık katan LG Yeni Artcool, 4 aşamalı filtre sistemiyle her zamankinden daha temiz ve ferah hava sunuyor. LG Yeni Sirius ve LG Yeni Artcool'un otomatik temizleme özelliği havadaki bakteri ve küfleri yakalayabiliyor. UVNano özelliği fanı, daha temiz ve hijyenik hava sağlıyor. Iyonizer özelliği ise zararlı partikülleri yüksek oranda filtreliyor ve kokuları da gideriyor.

LG 2021 serisi klimalardan Yeni Sirius ve Yeni Artcool, LG ThinQ uygulaması sayesinde uzaktan kontrol edilebilmesiyle de dikkati çekiyor. Kullanıcılar, evde olmadıkları sırada bile evlerini diledikleri serinliğe getirebiliyorlar. ThinQ uygulaması üzerinden enerji tüketim durumunu bile izleyebiliyorlar. Serinin yerleşik WiFi özelliği kullanıcılara ekstra rahatlık sağlıyor.

Az enerji harcayan çevreci klimalar

LG DualCool, Yeni Sirius ve Yeni Artcool'dan oluşan LG 2021 serisi klimalar, iç mekan hava kalitesini artırmanın yanı sıra enerji tüketimini de azaltıyor. 10 yıl garantili Dual Inverter Komprasörü sayesinde son derece hızlı ve verimli bir soğutma sağlayarak enerji tüketimini yüzde 70 azaltan 2021 serisi LG klimalar, yine bu kompresör sayesinde benzerlerine kıyasla çok daha sessiz çalışıyor. Uyku modunda 19 desibele kadar düşen ses seviyesi ile her zamankinden daha sessiz çalışıyor. LG klimalarda bulunan "Hızlı Soğutma" özelliği, hava akışını odanın tüm köşelerine ulaştırarak ortamı her zaman serin ve rahat tutuyor.

Kısa sürede kurulabilmesiyle de avantaj sağlayan LG DualCool, Yeni Sirius ve Yeni Artcool'un en önemli avantajlarından birisi de çevre dostu R32 soğutucu gaz kullanması. R32, R410A'dan yüzde 70 daha düşük olan 675'lük bir GWP'ye sahip ve karşılaştırıldığında aynı performansı elde etmek için yüzde 20 daha az gaz şarjı gerektiriyor. Bu da daha çevreci bir çözüm olarak benimseniyor.

Hava Kirliliği, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 2021 serisi LG klimalar daha temiz hava sunuyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

"Arda Turan'a aşıktım" diyen dizi oyuncusu Bahar Şahin, gönlünü Beşiktaşlı Dorukhan'a kaptırdı Ebru Gündeş, ihanet iddialarının ardından Reza Zarrab'ın yanına gitti Ebru Gündeş, ihanet iddialarının ardından Reza Zarrab'ın yanına gitti 5 yıldızlı otellerin yanında ücretsiz izole tatile 'tam kapanma' nedeniyle giden olmadı 5 yıldızlı otellerin yanında ücretsiz izole tatile 'tam kapanma' nedeniyle giden olmadı Debenhams, tüm mağazalarını kapatıyor: 12 bin kişi işsiz kalacak Debenhams, tüm mağazalarını kapatıyor: 12 bin kişi işsiz kalacak Fenerbahçe ile yollarını ayıran Erol Bulut, Gaziantep'in başına geçiyor Fenerbahçe ile yollarını ayıran Erol Bulut, Gaziantep'in başına geçiyor Kulakların içinden neler çıktı neler: Aralarında kulaklık tıpası, boncuk ve oyun hamuru da var Kulakların içinden neler çıktı neler: Aralarında kulaklık tıpası, boncuk ve oyun hamuru da var Kolombiya'da vergi reformu tansiyonu yükseldi: Evdeki insanları diri diri yakmak istediler Kolombiya'da vergi reformu tansiyonu yükseldi: Evdeki insanları diri diri yakmak istediler Koca belediyede çalışacak kimse kalmadı! Belediye başkanı tek başına hizmet veriyor Koca belediyede çalışacak kimse kalmadı! Belediye başkanı tek başına hizmet veriyor

Son Dakika Haberleri
13:32 Kanserle mücadele eden ünlü oyuncu Canan Ergüder: 3.Kemoterapi bitti, ben iyiyim
13:28 Koronavirüsün bilinmeyen etkisi şaşkınlık yarattı: Ağız yapısı değişiyor, muayene yaptırın
13:04 İkinci Avrupa Süper Ligi vakası İtalya'da yaşandı! Yayın gelirlerini artırmak amacıyla alt lig takımları turnuvadan atıldı
12:50 Ebru Gündeş, ihanet iddialarının ardından Reza Zarrab'ın yanına gitti
12:35 5 yıldızlı otellerin yanında ücretsiz izole tatile 'tam kapanma' nedeniyle giden olmadı
12:33 MHP ile yaşanan kriz kelle aldı! Habertürk'de 2 kritik isim görevden alındı, Ebru Baki'nin programı erken bitirildi
12:32 WhatsApp'tan gelen mesaja 'Evet' diyen yandı! Anneler Günü dolandırıcılığı
12:04 Fenerbahçe ile yollarını ayıran Erol Bulut, Gaziantep'in başına geçiyor
11:58 Kolombiya'da vergi reformu tansiyonu yükseldi: Evdeki insanları diri diri yakmak istediler
11:51 Songül Karlı estetiksiz halini paylaştı: Ben hep güzeldim
Kanserle mücadele eden ünlü oyuncu Canan Ergüder: 3.Kemoterapi bitti, ben iyiyim Kanserle mücadele eden ünlü oyuncu Canan Ergüder: 3.Kemoterapi bitti, ben iyiyim         
13:33
Koronavirüsün bilinmeyen etkisi şaşkınlık yarattı: Ağız yapısı değişiyor, muayene yaptırın Koronavirüsün bilinmeyen etkisi şaşkınlık yarattı: Ağız yapısı değişiyor, muayene yaptırın         
13:28
Seksenler dizisi yeni bölümleriyle eylül ayında hafta içi her gün ekranda olacak Seksenler dizisi yeni bölümleriyle eylül ayında hafta içi her gün ekranda olacak         
12:47
MHP ile yaşanan kriz kelle aldı! Habertürk'de 2 kritik isim görevden alındı, Ebru Baki'nin programı erken bitirildi MHP ile yaşanan kriz kelle aldı! Habertürk'de 2 kritik isim görevden alındı, Ebru Baki'nin programı erken bitirildi         
12:33
Kalben, Kalben, "Zayıflasan on numara kadınsın" diyen takipçisine verdiği yanıtla sosyal medyayı salladı         
12:11
Savaş gemileri Jersey adasına gidiyor! İngiltere ile Fransa arasında balıkçılık gerilimi yaşanıyor Savaş gemileri Jersey adasına gidiyor! İngiltere ile Fransa arasında balıkçılık gerilimi yaşanıyor         
12:04
İzmirli kasap kilosu 10 bin liradan et satıyor, müşteriler araba takası teklif ediyor İzmirli kasap kilosu 10 bin liradan et satıyor, müşteriler araba takası teklif ediyor         
12:00
Songül Karlı estetiksiz halini paylaştı: Ben hep güzeldim Songül Karlı estetiksiz halini paylaştı: Ben hep güzeldim         
11:52
Başkan Çebi'den Sergen Yalçın açıklaması: Herkesin çalışabileceği bir hoca değil Başkan Çebi'den Sergen Yalçın açıklaması: Herkesin çalışabileceği bir hoca değil         
11:36
Adana'da aşiretler birbirine girdi, sokaklar savaş alanına döndü Adana'da aşiretler birbirine girdi, sokaklar savaş alanına döndü         
11:28
Kayalıkta yüzyıllar öncesine ait yunus figürü görenleri hayrete düşürüyor! Kayalıkta yüzyıllar öncesine ait yunus figürü görenleri hayrete düşürüyor!         
11:10
Muğla'da çıplak poz veren kadınlar gözaltına alındı Muğla'da çıplak poz veren kadınlar gözaltına alındı         
11:04
Tek cümlelik not bırakan adam 4 gündür kayıp! Oğlu ve karısı perişan Tek cümlelik not bırakan adam 4 gündür kayıp! Oğlu ve karısı perişan         
10:51
Son Dakika! Zeytinburnu'nda daha önce boşaltılan bina çöktü, enkaz altında çok sayıda araç var Son Dakika! Zeytinburnu'nda daha önce boşaltılan bina çöktü, enkaz altında çok sayıda araç var         
10:43
Son Dakika: Tam kapanmada 1.100 TL'lik nakdi yardım ihtiyaç sahiplerine ödenmeye başlandı Son Dakika: Tam kapanmada 1.100 TL'lik nakdi yardım ihtiyaç sahiplerine ödenmeye başlandı         
10:26
Cem Yılmaz, '20 yaş' akımına katılan Mehmet Günsür'ün fotoğrafına yorum yaptı, kahkahalara boğdu Cem Yılmaz, '20 yaş' akımına katılan Mehmet Günsür'ün fotoğrafına yorum yaptı, kahkahalara boğdu         
10:26
Ali Kırca, yıllar sonra görüntülendi Ali Kırca, yıllar sonra görüntülendi         
16:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2021 13:43:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 2021 serisi LG klimalar daha temiz hava sunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement