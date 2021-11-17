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TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı - Son Dakika

TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

17.11.2021 10:02
TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 2. Dönem) Ek tercih işlemleri, 17 - 23 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 2. Dönem) Ek tercih işlemleri, 17 - 23 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Ek tercih işlemleri, 23 Kasım 2021 tarihinde saat 23: 59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 17 Kasım 2021 günü saat 09. 30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais. osym. gov. tr internet adresinden T. C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir.

Ek yerleştirme işleminde, 2021-TUS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2021-TUS 2. Dönem ek yerleştirme ile ilgili kılavuz ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2021-TUS Kılavuzu

2021-TUS 2. Dönem: Ek Tercih Kılavuzu ve Tablolar

TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

Kasım, Toplum, Politika, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı - Son Dakika
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