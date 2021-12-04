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2021 TOSFED Baja Kupası'nın Bolu ayağında ilk etap geçildi - Son Dakika

2021 TOSFED Baja Kupası'nın Bolu ayağında ilk etap geçildi

04.12.2021 14:52

TOSFED Baja Kupası'nın Bolu'da gerçekleştirilen üçüncü etabında ilk etap yarışları yapıldı.

TOSFED Baja Kupası'nın Bolu'da gerçekleştirilen üçüncü etabında ilk etap yarışları yapıldı.

Bolu Doğa Sporları ve Off Road Kulübü (BOLOFF) ev sahipliğinde Türkiye'nin çeşitli illerinden 32 sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyonda, "Moonsports" özel etabı koşuldu.

Toplam uzunluğu 65 kilometre olan ve iki tur koşulan etaba Demirciler köyünden başlayan sporcular, bitiş noktasına ulaşmak için kar ve buzla kaplı orman yollarında mücadele verdi.

Yarışa katılan 16 ekipten bazıları, arızalar nedeniyle etabı tamamlayamadı.

Sporseverler, parkurun belirli noktalarında kurulan seyirci alanlarında yarışı heyecanla izledi.

Yarışların ilk günü, Demirciler-Aladağ arasında yer alan "Moonsport" özel etabının ikinci kez geçilmesinin ardından sona erecek.

Şampiyona, yarın Atyaylası mevkisinde gerçekleştirilecek ikinci gün yarışlarından sonra düzenlenecek ödül töreniyle tamamlanacak.

Kadın yardımcı pilottan çağrı

Eşi Deniz Dağlı ile yarışlara katılan yardımcı pilot Sibel Dağlı, imkanı olan her kadına heyecan dolu bu sporu yapma tavsiyesinde bulundu.

Dağlı, 9 yıldır motor sporlarıyla ilgilendiğini belirterek, eşiyle Türkiye'nin birçok yerinde yarışlara katıldığını anlattı.

Şu an yarışlara yardımcı pilot olarak katıldığını ancak hedeflerinin çok daha farklı olduğunu dile getiren Deniz Dağlı, "İnşallah ilerleyen zamanlarda pilotluk da yapmak istiyorum." dedi.

Motor sporları yarışlarına katılan kadın sporcu sayısının artması gerektiğini vurgulayan Dağlı, "Bu sporla ilgilenen kadın sayısı normalde çok çok daha azdı. Son senelerde daha çok yer veriliyor. Ancak yine de katılım yeterli değil. Daha fazla kadın bu yarışlarda yer alabilir." diye konuştu.

2021 TOSFED Baja Kupası'nın Bolu ayağında ilk etap geçildi
2021 TOSFED Baja Kupası'nın Bolu ayağında ilk etap geçildi
2021 TOSFED Baja Kupası'nın Bolu ayağında ilk etap geçildi
2021 TOSFED Baja Kupası'nın Bolu ayağında ilk etap geçildi
2021 TOSFED Baja Kupası'nın Bolu ayağında ilk etap geçildi

Türkiye, Pilot, Bolu, kar, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 2021 TOSFED Baja Kupası'nın Bolu ayağında ilk etap geçildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2021 TOSFED Baja Kupası'nın Bolu ayağında ilk etap geçildi - Son Dakika
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