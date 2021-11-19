2021 TURİZM KONGRESİ ANTALYA'DA BAŞLADI - Son Dakika

TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB), Antalya-Serik Belek turizm bölgesinde bir otelde düzenlediği 2021 Turizm Kongresi başladı. 19-21 Kasım arasında düzenlenecek kongrede konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Dünyanın en çok turist ağırlayan 10 kentinden biri ve salgın sonrası en hızlı geri dönüşü de sağlayarak, 2021 sonunda 9 milyonu geçeceğimizi tahmin ediyorum dedi.

Kongrenin açılışına eski Kültür ve Turizm Bakanı Bahattin Yücel, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı katıldı. Kongrenin açılışında 'Birlikte Daha Güçlüyüz' sloganıyla 'Konaklama sektörü Seyahat acentası ilişkisi denklemini doğru kurmak' başlıklı konu ele alındı.

Vali Yazıcı, bu kongredeki tartışma ve görüşmelerden sonra Türk turizminin el ele, gönül gönüle vererek daha yukarılara çıkacağına inandığını söyledi. Tüm dünyanın 2 yıla yakın pandemi denen büyük bir savaşın içinde olduğunu belirten Yazıcı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın başlattığı Güvenli Turizm Sertifikası (GTS) ile başlayan ve sektörün tüm paydaşları adeta herkese GTS verilmiş gibi özellikle geçen yıl ağustostan kasım ayına kadar pandemi koşullarında nasıl hizmet edileceğini gösterdi. Bu yıl 9 milyona varan misafirimiz olmuşsa, bunu geçen yılki başarıya bağlıyorum dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya'nın 700 bin nitelikli yatak kapasitesi ve ülkedeki gecelemelerin yarısından fazlasına sahip bir kent olduğunu belirterek, Dünyanın en çok turist ağırlayan 10 kentinden biri ve salgın sonrası en hızlı geri dönüşü de sağlayarak, 2021 sonunda 9 milyonu geçeceğimizi tahmin ediyorum dedi.

'EN BÜYÜK YARAYI TURİZM ALDI'

Kongrede sektördeki sorunların makro ve mikro düzeyde ele alınacağını belirten TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, teşviklerde unutulan, cezalarda en öne konulan seyahat acentelerinin Türk turizminin ana direği olduğunu vurguladı. Turizmin doğası gereği kültürleri birleştiren, dayanışma ruhu oluşturan, çatışmalara karşı kararlı bir duruş gösteren birleştirici bir güç olduğunu anlatan Bağlıkaya Zor günlerdeyiz. Tüm dünya gibi biz de pandemiden yaramızı aldık. Ağır yaralandık ve en büyük yarayı da turizm sektörü aldı. Yılmadık, çalıştık, turizmi yaşattık ve ülke ekonomisine can suyu olduk diye konuştu.

'YENİLİKLERE HAZIRLIKLI OLMALIYIZ'

Yaz döneminde önce iç pazar ve temmuzda da bazı dış pazarlardaki hareketlilikle sezonun kısmen de olsa toparlandığını anlatan Bağlıkaya, Toplumlar, insanlar, şirketler eski normale dönüp erteledikleri tatillerini, iş gezilerini, seyahatlerini gerçekleştirmeyi arzu ediyor. Dünya genelinde aşılanma oranlarının artması ve aşı kartı olanlara seyahat kısıtlamalarının kaldırılması önümüzdeki dönemde rekabeti yeni bir boyuta taşıyacak. Artık yepyeni kuralların, beklentilerin, tüketici davranışlarının ve deneyimlerinin başrol oynadığı yeni bir hikayenin içinde bulacağız kendimizi. Bu yeniliklere hazırlıklı olmalıyız ifadelerini kullandı.

'SEYAHAT ACENTALARINA BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR'

Turizmin pazarlama anlamındaki lokomotifi seyahat acentelerine büyük görevler düştüğünü kaydeden Bağlıkaya, Bu kongrenin önemini ve değerini bilmeyenler, bu birlikteliğimize kulp takmaya çalışanlar, burada ortak aklın paydaşı olarak bulunanların emeklerini küçük görenler olabilir. Bu gibi durumlarda kara çalmayı, köstek olmayı, moral bozmayı huy edinmiş olanların sayılarının azlığını biliyoruz, boş teneke seslerine aldırmıyoruz. Kim ki; mücadele azmimizi kıracağını, bizi yıldıracağını düşünüyorsa yanıldıklarını buraya bakıp görebilirler. Ülkemiz ve mesleğimiz için yılmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bizimle birlikte olmak isteyen herkese kapımız da gönlümüz de açıktır diye konuştu.

'120 MİLYAR DOLAR YATIRIMLA HİZMET EDİYOR'

Türkiye turizminin 1980'lerden bu yana gerek hükümet politikaları gerek teşviklerle çok önemli hamleler yaptığını belirten TTYD Başkanı Narin, 2000'li yıllardan itibaren de çok büyük çıkışlar yaptığını, bu çıkışların hepsinde turizm yatırımlarının 50 milyar dolara, alt yapı portföyüyle 120 milyar dolarlık yatırımla dünya turizmine hizmet verdiğini söyledi. Seyahat acentelerinin ise büyük başarısıyla turizm yatırımcılarının teminatı olduğunu belirten Narin, yatırımların devam edeceği ve 2030'a kadar yepyeni bir vizyonla Türk turizminin tüm kurumlarıyla Türkiye'nin yeni turizm dönemini inşa edeceğini dile getirdi.

TÜRSAB'ın ülkenin ilk resmi kurulan birliği olduğunu ve ilk turizm kongresini Antalya'da yapmasının son derece önemli olduğunu belirten AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, pandemi ve diğer tüm kriz dönemlerinde iş birliği ve koordinasyonun büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Çok ciddi bir kriz olan salgında devlet desteği olmadan krizin aşılamayacağının görüldüğünü anlatan Yağcı, bu sayede bu yıl Antalya'da 9 milyona yakın turist ağırlandığını dile getirdi.

'ANTALYA PANDEMİDE YÜZDE 15 KAYBA UĞRADI'

ATSO Başkan Yardımcısı Mustafa Atılgan, Antalya kent ekonomisinin pandemi sürecinde yüzde 15 kayba uğradığını aktararak, 2021 yılında ise turizm sektörü hızlı bir toparlanma sürecine girdi ve en azından 2019'un yarısını bekliyorduk. 10 ayda 8,6 milyon turist geldi, 2019'un yüzde 60'ına ulaşmayı başardık. İspanya ve İtalya'nın ise geride kaldığını görüyoruz diye konuştu.

Yurt dışı ve Türkiye'den turizm sektörünün önemli birçok isminin yer aldığı kongrede pandemi süreci, 2021 ve 2022 yılları değerlendirmeleri, kongre, kruvaziyer, sağlık, kültür ve gastronomi turizmleri, iç turizmde yeni dönem, turizm teknolojileri ve dijitalleşme gibi birçok konu başlığı bulunuyor. Ayrıca, koronavirüs sonrası dünya, 2022'de Türkiye ve dünya ekonomisi gibi birçok konu 3 gün boyunca 700'e yakın katılımcı, 30 oturum ve 86 konuşmacı tarafından ele alınacak.