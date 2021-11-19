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2021 Turizm Kongresi Antalya'da başladı - Son Dakika

2021 Turizm Kongresi Antalya'da başladı

19.11.2021 16:50
2021 Turizm Kongresi Antalya'da başladı

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından bu yıl ilki düzenlenen 2021 Turizm Kongresi, sektör temsilcilerini Antalya'da bir araya getirdi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından bu yıl ilki düzenlenen 2021 Turizm Kongresi, sektör temsilcilerini Antalya'da bir araya getirdi.

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen kongrenin açılışında, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkilerini ele almak, krizden çıkış yollarını ve sektörün geleceğini değerlendirmek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Turizmin doğası gereği, kültürleri birleştiren, dayanışma ruhu oluşturan, çatışmalara ve krizlere kararlı şekilde karşı duran birleştirici bir güç olduğunu vurgulayan Bağlıkaya, bugüne kadar tüm krizleri omuz omuza vererek yılmadan aştıklarını dile getirdi.

Bağlıkaya, bu yılın ikinci yarısından itibaren önce iç pazarda, temmuz itibarıyla da yurt dışındaki bazı pazarlarda başlayan hareketliliğin sezonun kısmen de olsa toparlanmasına vesile olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Salgının sona ermesiyle bazı segmentlerin çok kısa bir sürede toparlanmasını bekliyoruz. Toplumlar, insanlar, şirketler eski normale dönüp, erteledikleri tatillerini, iş gezilerini, seyahatlerini gerçekleştirmeyi arzu ediyorlar. Dünya genelinde aşılanma oranlarının artması ve aşı kartı olanlara seyahat kısıtlamalarının kaldırılması önümüzdeki dönemde rekabeti yeni bir boyuta taşıyacak. Kendimizi yepyeni kuralların, beklentilerin, tüketici davranışlarının ve deneyimlerinin başrol oynayacağı yeni bir hikayenin içinde bulacağız."

Bu hikayenin baş kahramanı olmak için yeniliklere hazırlıklı olmak gerektiğine değinen Bağlıkaya, sürdürülebilirlik, iklim değişikliği, sosyal sorumluluk, dijitalleşme, tüketici beklentileri ve bilgi kirliliği gibi kavramların artık daha fazla yaygınlaşacağını aktardı.

Bağlıkaya, bu açıdan turizm sektörünün pazarlama anlamındaki lokomotifi olan seyahat acentelerine büyük görevler düştüğünü vurguladı.

TÜRSAB olarak sektöre ve ülkeye olan inanç, hizmet anlayışı ve vizyonla yeni döneme daha güçlü girmek için yola çıktıklarını anlatan Bağlıkaya, "Kara çalmayı, köstek olmayı, moral bozmayı, huy edinmiş olanların sayılarının azlığını biliyoruz, boş teneke seslerine aldırmıyoruz. Ülkemiz, mesleğimiz için yılmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bizimle birlikte olmak isteyen herkese kapımız da gönlümüz de açıktır. Turizm için herkesle el ele vermeye hazırız. Yeter ki iyi niyetli olsunlar, yolumuzda engel olmasınlar. Ortak akıl ve vizyonla, birlik ve beraberlik içinde bu krizi de aşacağımızdan hiç şüphemiz yok." ifadelerini kullandı.

Firuz Bağlıkaya, birlik ve beraberliğin Türk turizmini çok kısa sürede yeniden parlak günlerine taşıyacaklarını bildirdi.

"Turizmin de çarkları var"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, turizmin Türkiye ekonomisi açısından son derece önemli olduğunun altını çizdi.

Sektörün Kovid-19 sürecinde ciddi sıkıntı yaşadığını anımsatan Yağcı, "Bu dönemde iş birliği ve koordinasyon hiç olmadığı kadar önemli hale geldi. Krizi aşmanın en önemli aracı koordinasyondur. Devletin desteği olmadan salgın sürecindeki krizin aşılmayacağını gördük." dedi.

Geçen seneye göre bu yılki istatistiklerin çok anlamlı olduğuna işaret eden Yağcı, salgın sürecinde hangi aşamaya geldiklerini görebildiklerini kaydetti.

Bu açıdan sektörün takdir edilmesi gerektiğini belirten Yağcı, gelecek için umutlu olduklarını vurguladı.

Turizmin paydaşlarının birlikte hareket etmesi gerektiğine dikkati çeken Yağcı, "Makinenin çarkları gibi turizmin de çarkları var. Seyahat acenteleri, hava yolları, konaklama, bunlar arasındaki iletişim, makinenin çalışması için gerekli. Hepimizin rolü ve önemi çok büyük." diye konuştu.

Yağcı, iş birliği ve koordinasyon için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile ekibine teşekkür etti.

"Antalya önemli bir sınav verdi"

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, turizmin Türkiye ekonomisine önemli katkı sunduğunu dile getirdi.

Salgın sürecinde sektörün önünü tıkamamak amacıyla ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade eden Yazıcı, "Salgın sürecinde turizm ve Antalya önemli bir sınav verdi ve bu sınavı başarıyla geçti. Güvenli Turizm Sertifika programıyla başlayan ve sektörün tüm paydaşlarının da dahil olduğu süreçte geçen yıl Antalya pandemi koşullarında nasıl hizmet verileceğini dünyaya gösterdi. Bu yıl 9 milyon rakamına ulaşmamızdaki başarının arkasında da geçen yılın katkısı büyük." değerlendirmesinde bulundu.

Yazıcı, Türkiye'nin büyük hedefleri bulunan bir ülke olduğunu, Türk turizminin dünyada aldığı payı daha da artıracağına inandığını vurguladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, şehrin dünyanın en çok turist ağırlayan 10 kentinden biri olduğuna işaret etti.

Salgın sürecinde en hızlı şekilde toparlanma sağlanarak azımsanmayacak sayıda yerli ve yabancı turistin ağırlandığını kaydeden Böcek, gelecek yıllardan çok daha umutlu olduklarını söyledi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkan Yardımcısı Mustafa Atılgan, sektörün ortak akılla hareket etmesiyle salgın sürecini başarıyla atlattığını belirtti.

Kongrede, 600'den fazla katılımcıyla 30 oturum yapılacak, 86 konuşmacı yer alacak.

2021 Turizm Kongresi, 21 Kasım'da sona erecek.

2021 Turizm Kongresi Antalya'da başladı
2021 Turizm Kongresi Antalya'da başladı
2021 Turizm Kongresi Antalya'da başladı
2021 Turizm Kongresi Antalya'da başladı
2021 Turizm Kongresi Antalya'da başladı

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Antalya, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 2021 Turizm Kongresi Antalya'da başladı - Son Dakika


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