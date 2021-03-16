2021 turizm sezonunda Avrupa'dan Türkiye'ye erken rezervasyon talebi arttı - Son Dakika

2021 turizm sezonunda Avrupa'dan Türkiye'ye erken rezervasyon talebi arttı

16.03.2021 11:01
2021 turizm sezonunda Avrupa'dan Türkiye'ye erken rezervasyon talebi arttı, System.String[]

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, Avrupa'dan gelen erken rezervasyonların, salgın nedeniyle 2020'de beklediğini bulamayan turizm sektörünün yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, Avrupa'dan gelen erken rezervasyonların, salgın nedeniyle 2020'de beklediğini bulamayan turizm sektörünün yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Salgından etkilenen sektörlerin başında gelen turizmde, aşılanma çalışmalarıyla birlikte umutlar da arttı. Geçen yıl salgın anlamında Güvenli Turizm Sertifikasyonu ile başarılı bir sınav veren sektörde, Rusya'nın ardından Avrupa pazarından olumlu sinyaller gelmeye başladı.

Alman turistlerinin erken rezervasyonlarında Türkiye başı çekerken, İngiltere pazarı da ivme kazandı.

Havaların ısınması ve aşılanma çalışmalarının artmasıyla rezervasyonların daha da hareketlenmesi öngörülüyor.

"Rezervasyonlarda çok ciddi artışlar var"

TÜROFED Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, AA muhabirine, her ne kadar turist sayında bekleneni yakalamasalar da salgına rağmen 2020'nin iyi geçtiğini söyledi.

Aynı zamanda Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı da olan İşler, zamanında atılan adımlar ve desteklemelerle Kovid-19 sürecinde sektörün ayakta kaldığını ifade etti.

Türkiye'nin, salgın sürecini İspanya ve Yunanistan'a göre çok iyi yönettiğine işaret eden İşler, bunun avantajının bu yılda devam edeceğini vurguladı.

İspanya'daki bir turizm ve seyahat dergisinde yayınlanan raporlara göre, Alman pazarında yapılan seyahat rezervasyonlarının liderinin yaklaşık yüzde 24'lük payla Türkiye olduğunu dile getiren İşler, "Türkiye'ye karşı ciddi bir talep var. Bunun en büyük nedeni koronavirüs sürecini iyi yönetmemiz ve Güvenli Turizm Sertifikası. Yeni sezon için Avrupa'dan gelen erken rezervasyonlar, salgın nedeniyle 2020'de beklediğini bulamayan turizm sektörünün yüzünü güldürdü." dedi.

Aşılanmayla insanlara güven geldiğini ve virüsle nasıl savaşılacağının artık daha iyi anlaşıldığını belirten İşler, bu yıl daha fazla turistin geleceğinin aşikar olduğunu ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Turizmi Geliştirme Ajansı'nın yoğun çaba sarf ettiğini aktaran İşler, şunları kaydetti:

"Avrupa'daki birçok insan evine kapalı kaldı. Güneş görmek istiyor artık. Aşının da vermiş olduğu güvenle insanlar tatil yapmaya hevesli. Rusya, Türkiye'ye uçuşlar konusunda bir yasak getirmediğini açıkladı. Mayıs ayının ortasında da İngiltere pazarında ciddi bir yükseliş bekliyoruz. Ondan sonra da Avrupa'daki talebin devam edeceğini öngörüyoruz. Özellikle Avrupa'dan gelen rezervasyonlarda çok ciddi artışlar var."

Yıl sonunda 30 milyon turisti yakalamak istediklerini belirten İşler, gün geçtikçe gelen olumlu haberle sektörün yüzünün güldüğünü söyledi.

Sektör olarak yeni sezon hazırlıklarına da hız kesmeden devam ettiklerine değinen İşler, "Bu sene 2020'den çok daha güzel geçecek. Kötü günlerin geride kaldığını düşünüyoruz." diye konuştu.

Mehmet İşler, Türkiye, Turizm, Alman, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 2021 turizm sezonunda Avrupa'dan Türkiye'ye erken rezervasyon talebi arttı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Wolverhampton maçının adamı seçilen Ozan Kabak, performansıyla büyük övgüler aldı Kim Jong-un'un kız kardeşinden ABD'ye tehdit: Huzur içinde uyumak istiyorlarsa, bela çıkartmasınlar Esnaf için gelir vergisi muafiyeti kalıcı hale getiriliyor Canlı yayında cinayeti ortaya çıkaran Esra Erol'a tehdit: Başına gelecekleri beklesin Evinin bahçesinde hortumla asılı bulundu Camiye giren hırsız, 8 bin liralık ses cihazını kefene sarıp çaldı Tartıştığı karısını 2 çocuğunun gözü önünde öldürdükten sonra intihar etti Zor günleri geride bırakan Songül Karlı, ekranlara geri dönüyor
Eski eşini öldüren kişinin üzerinden mektup çıktı: Onu başkasıyla düşünemiyorum Eski eşini öldüren kişinin üzerinden mektup çıktı: Onu başkasıyla düşünemiyorum         
11:24
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 419 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 419 liradan işlem görüyor         
11:13
Bakanlık'tan yeni yönetmelik taslağı: Kamu bankalarına 500 gram altın yatırmayan kuyumculuk yapamayacak Bakanlık'tan yeni yönetmelik taslağı: Kamu bankalarına 500 gram altın yatırmayan kuyumculuk yapamayacak         
11:07
Munzur Çayı'na düşen köpeği kurtarmak için buz gibi suya girdi Munzur Çayı'na düşen köpeği kurtarmak için buz gibi suya girdi         
10:48
Bir garip olay! Seyir halindeki aracın dikiz aynasına çarpan alkollü vatandaş öldü, sürücü tutuklandı Bir garip olay! Seyir halindeki aracın dikiz aynasına çarpan alkollü vatandaş öldü, sürücü tutuklandı         
10:43
Gözler Bakan Koca'yı aramıştı, cenazeden fotoğraf ortaya çıktı! Paylaşan isim, kısa süre içinde görüntüyü sildi Gözler Bakan Koca'yı aramıştı, cenazeden fotoğraf ortaya çıktı! Paylaşan isim, kısa süre içinde görüntüyü sildi         
10:24
Evire çevire dövdü, kimse elinden alamadı! Genç kızların kavgası kamerada Evire çevire dövdü, kimse elinden alamadı! Genç kızların kavgası kamerada         
10:18
FETÖ'cü İhsan Yarkın'a ait mekandan Süleyman Demirel imzalı tabanca çıktı FETÖ'cü İhsan Yarkın'a ait mekandan Süleyman Demirel imzalı tabanca çıktı         
09:58
Fenerbahçe'de Erol Bulut gidiyor Joachim Löw geliyor! İlk görüşme gerçekleşti Fenerbahçe'de Erol Bulut gidiyor Joachim Löw geliyor! İlk görüşme gerçekleşti         
09:47
TikTok'ta babası tarafından istismar edilen kız çocuğu devlet korumasına alındı TikTok'ta babası tarafından istismar edilen kız çocuğu devlet korumasına alındı         
09:12
Kaçak kazı yapan define avcıları, Antik dönemde saklama kabı olarak kullanılan küp buldu Kaçak kazı yapan define avcıları, Antik dönemde saklama kabı olarak kullanılan küp buldu         
08:57
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: İYİ Parti, üçüncü bir ittifak için hazırlık yapıyor Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: İYİ Parti, üçüncü bir ittifak için hazırlık yapıyor         
08:48
Son Dakika! Otomobil satışında, aracın değerine göre 24 ile 60 ay arasında taksit yapılabilecek Son Dakika! Otomobil satışında, aracın değerine göre 24 ile 60 ay arasında taksit yapılabilecek         
08:27
Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da kanlı pazar: 59 protestocu hayatını kaybetti Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da kanlı pazar: 59 protestocu hayatını kaybetti         
08:06
Gigi Hadid yüzünü sır gibi sakladığı kızını yanlışlıkla paylaştı Gigi Hadid yüzünü sır gibi sakladığı kızını yanlışlıkla paylaştı         
23:48
Melek İpek, işkenceci kocasını öldürdüğü dehşet dolu saatleri anlattı! Duyan kulaklarına inanamadı Melek İpek, işkenceci kocasını öldürdüğü dehşet dolu saatleri anlattı! Duyan kulaklarına inanamadı         
21:45
Bıçakladığı kişinin arkadaşları tarafından iple ağaca bağlanıp dövülen zanlı öldü Bıçakladığı kişinin arkadaşları tarafından iple ağaca bağlanıp dövülen zanlı öldü         
19:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2021 11:30:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 2021 turizm sezonunda Avrupa'dan Türkiye'ye erken rezervasyon talebi arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei