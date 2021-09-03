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2021 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası Konya'da yapıldı - Son Dakika

2021 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası Konya'da yapıldı

03.09.2021 19:55
2021 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası Konya'da yapıldı, System.String[]

Türkiye İş Bankası ana sponsorluğunda Konya'da gerçekleştirilen 2021 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası sona erdi.

Türkiye İş Bankası ana sponsorluğunda Konya'da gerçekleştirilen 2021 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası sona erdi. Bin 371 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada 220 sporcu dereceye girerek milli takıma katıldı.

2021 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'na bu yıl Konya ev sahipliği yaptı. Türkiye İş Bankası ana sponsorluğunda Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen şampiyonaya yıldızlarda 420, küçüklerde ise 951 olmak üzere toplam bin 371 sporcu katıldı. Bu yıl düzenlenen şampiyonada 220 sporcu derece yaparak milli takım havuzuna girmeye hak kazandı. Kategorilerinde dereceye giren sporcular Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) destekleri ile uluslararası turnuvalarda Türkiye'yi temsil edecek.

Madalya töreni öncesinde konuşan TSF Başkanı Gülkız Tulay, satranç şampiyonası dolaysıyla 1 haftadır Konya'da olduklarını belirterek, "Elbette turnuvaya başlarken içinde bulunduğumuz pandemiden dolayı bütün hedefimiz önce sağlıktı. O nedenle bütün sağlık kurallarına uymaya ve o kuralları sıkı sıkıya takip etmeye çalıştık. Şu ana kadar hiçbir olumsuzluğun olmaması turnuvanın son gününde en büyük mutluluğumuzdur diyebilirim. Satranç ailesi olarak bizler bu tür geniş organizasyonlara çok alışığız. Ama pandemi kurallarına riayet etmek, o takibi yapmak bizler için son derece önemliydi. Çok güzel bir katılım oldu. Biz özellikle çok fazla katılım olmaması adına belli kriterleri koyduk. Yine de şu an baktığımızda bin 400'e yakın sporcu var burada. Türkiye'nin hemen her ilinden katılan sporcularımızla hep beraber buradayız. Herkes çok memnun. Bu kadar çok katılımın olacağını tahmin etmedik ama burada gördük ki herkes satranç oynamayı, özellikle masa başında taşlara dokunarak satranç oynamayı çok özlemiş. Tabii biz federasyon olarak pandeminin başladığı ilk günden itibaren yaptığımız kampanyalarla, online turnuvalarla herkesin satranç oynamasını sağlamaya çalıştık. Tabii ki burada olmak, o büyük ailenin buluşmasına şahit olmak başka bir duygu" ifadelerini kullandı.

Turnuvada mücadele veren 17 yaşındaki sporcu Ceylan Eroltu, "Yaklaşık 7 yıldır satranç oynuyorum. Bu işten keyif alıyorum, bırakmayı da düşünmüyorum. Satranca öğretmenim sayesinde başladım. O bize satranç öğretiyordu. Sonra kendimi geliştirmeye devam ettim. Ortaokulda da çalışmalarıma devam ettim. Bu turnuva biraz kötü geçti ama ben bundan ders çıkartarak bir sonraki turnuvaya kadar eksiklerimi kapatmak istiyorum. Türkiye İş Bankasına da teşekkür ederim, çünkü yıllardır bu turnuvaya destek oluyor" dedi.

Satranca annesinin desteği ile başladığını anlatan milli takım oyuncusu Can Haktan Umat da, "O zaman 8 yaşındaydım. Annem ben biraz hareketli olduğum için de bana göre bir spor aradı. O sporun ise satranç olduğuna ben karar verdim. Ben uzun süre Türkiye'de satranç oynamadım pandemi dolaysıyla. O yüzden turnuva başarılıydı. Pandemi kurallarına da dikkat edildi. 10 yaşından beri milli takım oyuncusuyum. Milli Takım'da olmak güzel bir duygu. Tabii ki her oyuncunun hayalidir, ben de gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

Defne Sade: "Stres yönetimi açısından satrancın çok büyük etkisi oldu"

Avrupa ve dünya genelinde çeşitli derecelerde başarıları bulunan ve bu turnuvada da 18 yaş kızlar kategorisinde şampiyon olan Defne Sade, "6 yaşında anasınıfındayken bizde satranç dersleri vardı. Oradaki öğretmenim de 'Kötü oynamıyor, bir yetenek var sanki' dedi. Oradan turnuvaya gönderdi. Orada da başarılı olunca oradaki insanlar kulübe yazılmamı istedi. Ben daha sonra kulüpte çalışmaya başladım. 6 ve 7 yaşlarında başlangıç dönemleriydi. 8 yaşında profesyonel bir şekilde Türkiye şampiyonluğumu aldım. Özel bir üniversiteden satranç sayesinde burs kazandım. Akademik bursun yanı sıra hem de üniversite sınavında da bana çok büyük yardımcısı oldu satrancın. Sabır açısından ve stres yönetimi açısından satrancın çok büyük etkisi oldu" diye konuştu.

15 yaş Türkiye şampiyonu Efe Metehan Yuvuz ise, satrancın zor bir spor olduğunu belirterek, LGS'de birinci olmasını satranca borçlu olduğunu ifade etti.

Müsabakaların son bulmasının ardından madalya töreni düzenlendi. Kategorilerinde dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin ve TSF Başkanı Gülkız Tulay tarafından verildi. - KONYA

Türkiye İş Bankası, Milli Takım, Türkiye, Konya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 2021 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası Konya'da yapıldı - Son Dakika Spor


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