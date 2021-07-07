2021 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Takım Turnuvası il yarışmaları başlıyor

2021 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Takım Turnuvası'nın il yarışmaları 6 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 4 kategoride düzenlenecek il yarışmaları, yüz yüze ya da yarı online sistemle gerçekleştirilecek.

Turnuvada, ilinde dereceye girmiş ve final yarışmasını tamamlayacak kulüplere nakdi destek sağlanacak.