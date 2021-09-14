2021 Uluslararası Ahilik Yılı Açık Satranç Turnuvası Kırşehir'de başladı - Son Dakika

Kırşehir'de, Ahi Evran Yılı dolayısıyla düzenlenen 2021 Uluslararası Ahilik Yılı Açık Satranç Turnuvası başladı.

Kent merkezindeki bir otelde gerçekleştirilen turnuvada, 6 ülkeden ve Türkiye'nin 29 ilinden çeşitli yaş kategorilerinde sporcular mücadele ediyor.

Turnuvanın açılışında konuşan Kırşehir Valisi İbrahim Akın, organizasyonun, gençlerin satranca ilgilisini artırmak ve sporcuların uluslararası turnuvalarda deneyim kazanmasına yardımcı olmak amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Akın, 2021 yılının Cumhurbaşkanlığınca ve UNESCO tarafından Ahi Evran Yılı ilan edildiğini anımsatarak, turnuvada yarışacak tüm sporculara başarılar diledi.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay da Kırşehir Valiliği ile İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünün destekleriyle uluslararası ilk turnuvayı Kırşehir'de düzenlediklerini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini de alarak Ahiliğin başkentinde nezih ve güzel bir ortamda düzenledikleri turnuvanın gelecek yıllarda da devam edeceğini ümit ettiğini vurgulayan Tulay, "Turnuvayı, Ahi Evran Yılı olması nedeniyle Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenliyoruz. 6 ülkeden ve Türkiye'den 29 ilden katılım var. Okulların açıldığı bir zamanda böyle bir katılımın olması bizler için çok kıymetli. Federasyon olarak bu turnuvayı çok önemsiyoruz." dedi.

Azerbaycan'dan 27 kişilik kafileyle geldiklerini dile getiren sporcu Ali Hüseyinzade de "Azerbaycan takımı olarak burada bulunmaktan çok mutluyuz. Umarız gelecek yıllarda da devam eder. Turnuvayı düzenleyenlere minnettarız." diye konuştu.

Vali Akın, konuşmaların ardından Antalya'dan gelen sporcu Ecemnaz Özdemir ile turnuvanın açılış hamlesini yaptı.