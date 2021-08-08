"2021 Uluslararası Gökyüzü Gözlem Şenliği" 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde yapılacak - Son Dakika

Türkiye Ulusal Gözlemevince (TUG) 22 yıldır Antalya Saklıkent'te düzenlenen Türkiye'nin en kapsamlı gökbilim açık etkinliği olan Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği, bu yıl Diyarbakır'daki 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde gerçekleştirilecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ile Karacadağ Kalkınma Ajansının destekleriyle yapılacak.

Şenlik, UNESCO tarafından Dünya Koruma Mirası Listesi'ne aday gösterilen ve Türkiye'de gökyüzü gözleminin en iyi yapılacağı 10 noktadan birisi olarak kabul edilen tarihi Zerzevan Kalesi'nde "2021 Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Şenliği" adıyla 31 Ağustos-2 Eylül 2021 tarihleri arasında düzenlenecek.

Şenlikte, vatandaşlar uzmanlarla gökyüzünü inceleme fırsatı bulabilecek, dünyanın en iyi korunan Mitras Tapınağı'nda binlerce yıl önce gerçekleştirilen astronomi çalışmaları hakkında bilgi sahibi olabilecek ve çadırlarda iki gece alanda konaklayabilecek.

Türkiye'nin dört bir yanından 1000'den fazla gökbilim meraklısının profesyonel ve amatör astronomlarla bir araya geleceği şenlikte seminerler, yarışmalar ve gökbilimle ilgili birçok atölye ve etkinlik yapılacak.

Milli Uzay Programı vizyonuyla düzenlenen etkinliklerle gençlerin uzaya ilgisinin arttırılması hedefleniyor.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu da şenlik öncesi ilgililerle bir toplantı gerçekleştirdi ve yetkililerle etkinliklerin yapılacağı Zerzevan Kalesi'nde incelemelerde bulundu.