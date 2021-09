Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Ahilik kültürünü iyi tanımalıyız, tanıtmalıyız. Zira bu değerlerin her biri iş hayatında kalıcı başarı için vazgeçilmezdir." dedi.

Kırşehir Cacabey Meydanı'nda düzenlenen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı 2021 UNESCO Ahi Evran Anma Yılı-Ahi Evran İzinde Esnaf Buluşması'nda konuşan Hisarcıklıoğlu, Ahi Evran'ın mirasına sahip çıkan Kırşehirlilere şükranlarını sunduğunu söyledi.

Bu emaneti en iyi bilen, kendisi de bir 'Ahi baba' olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman Ahilik kültürüne sahip çıkarak desteklediğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, camiası adına şükranlarını arz ettiğini dile getirdi.

Ahiliğin dünyadaki ilk meslek örgütlenmesi olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Ahilik kültürünü iyi tanımalıyız, tanıtmalıyız. Zira bu değerlerin her biri iş hayatında kalıcı başarı için vazgeçilmezdir. Rahmetli Neşet Ertaş ne güzel diyor, 'Aşk ile çalışan yorulmaz.' İşte bugünün Ahileri olan camiamız aşk ile çalışıyor. Dünyanın her coğrafyasında iş yapıyor, bayrağımızı gururla dünyada dalgalandırıyor. Rabbim bizlere de Ahilik kültürünün korunması ve geliştirilmesi için katkı sunmayı nasip etsin."

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken de böyle mübarek bir günde Kırşehirliler ve Ahiliğe gönül verenlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımından dolayı da ayrı bir mutluluk duyduğunu vurgulayan Palandöken, "Dünyayı saran virüs, orman yangınları, sel felaketlerinde her zaman dimdik duran, esnaf ve zanaatkarı her konuşmasında ihmal etmeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Her zaman umudumuz oldu. Karamsar günler görsek de hep yanımızda oldu. Az, çok demeden esnaf ve sanatkara destek verilmesi için talimatlar verdi." diye konuştu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Başkanı Abdülkadir Akgül de Ahilik kültürü ve felsefesinin toplumsal hayatın ortak paydası olan insanın üzerine kurulduğuna vurgu yaparak, "Kardeşlik, cömertlik anlamlarına karşılık gelen Ahilik, yardımlaşmaya, milli birlik ve beraberliğe, karşılıklı sevgi ve saygıya dayanmaktadır. Bu anlamda Ahilik, kooperatifçiliğin ilk temellerini oluşturmaktadır." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin en ücra noktalarına kadar yayılan 1000 kooperatif ve 5 bin çalışanı olan teşkilatlarının Ahilik geleneğinden aldığı düsturla ve devletin desteğiyle her zaman esnaf ve sanatkarın yanında olduğunu vurgulayan Akgül, şunları kaydetti:

"2002 yılından bu yana sağladığımız destekler büyüyerek devam etmiş, bu süreçte esnaf ve sanatkarlarımıza Cumhuriyet tarihimizin en düşük faiz oranlarıyla 200 milyar liranın üzerinde kredi desteği sağlanmıştır. Ülkemizde de 18 aydır devam eden Kovid-19 süresince tüm personelimiz ve yöneticilerimiz tıpkı sağlık çalışanları gibi görev yapmış, esnaf ve sanatkarlarımıza hizmet edebilmek için özveri ile çalışmışlardır. TESKOMB olarak 3 milyar liranın üzerinde, Halkbank'a borcu olan esnaf ve sanatkarların kredilerini risk hesaplarımızdan karşıladık. Sonra bu kredilere tahakkuk eden tüm faizleri sildik. Esnafımızın senetlerinin protesto olmasını ve icraya düşmesini engelledik."