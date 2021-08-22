2021 VFŞL Yaz Mevsimi'nde İkinci Final Biletini Kapan Takım Galatasaray Espor! - Son Dakika
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2021 VFŞL Yaz Mevsimi'nde İkinci Final Biletini Kapan Takım Galatasaray Espor!

2021 VFŞL Yaz Mevsimi'nde İkinci Final Biletini Kapan Takım Galatasaray Espor!

23.08.2021 01:29

Rakibi Beşiktaş'ı 3-1'lik skor ile mağlup eden Galatasaray Espor, (GSEsports) Türkiye Büyük Finali'nde!

2021 VFŞL İkinci yarı final serisinde son final biletini kapan takım, rakibiBeşiktaş'ı 3-1'lik skor ile yenen Galatasaray Espor oldu.

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Galatasaray Espor Türkiye Büyük Finali'nde

2021 VFŞL büyük finali için dün oynanan NASR Esports ve Galakticos mücadelesinde gülen taraf NASR olmuştu. Bugün ikinci yarı final mücadelesinde Galatasaray Espor ve Beşiktaş arasında gerçekleşti.

5 maç üzerinden oynanan ve saat 14.00'te başlayan seri, Oynadığı iyi oyun ile Galatasaray Espor'un 3-1'lik skoruyla sonuçlandı. Sarı-Kırmızılı ekip ikinci finalist olurken, tarihinde ilk kez finale yükseldi.

Türkiye Büyük Finali, NASR Esports ve Galatasaray Espor arasında gerçekleşecek. 4 Eylül Cumartesi günü canlı olarak LOLespor ve Riot Games canlı yayın kanallarından izleyebilirsiniz.

Playerbros ekibi olarak, VFŞL Yaz Mevsimi'nde adını büyük finale yazdıran Galatasaray Espor'u tebrik ederiz.

Kaynak: Playerbros
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Son Dakika Gamegar 2021 VFŞL Yaz Mevsimi'nde İkinci Final Biletini Kapan Takım Galatasaray Espor! - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2021 VFŞL Yaz Mevsimi'nde İkinci Final Biletini Kapan Takım Galatasaray Espor! - Son Dakika
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