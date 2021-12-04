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2021 Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu başladı - Son Dakika

2021 Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu başladı

04.12.2021 12:21

2021 Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu başladı Kastamonu, Çankırı, Sinop, Bartın, Zonguldak ve Karabük illerindeki mesleki ve teknik Anadolu lisesi öğrencilerinin katıldığı "2021 Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu"na, okul zilinin çalınmasıyla start verildi.

2021 Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu başladı

KASTAMONU - Kastamonu, Çankırı, Sinop, Bartın, Zonguldak ve Karabük illerindeki mesleki ve teknik Anadolu lisesi öğrencilerinin katıldığı "2021 Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu"na, okul zilinin çalınmasıyla start verildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mesleki Eğitim Teması kapsamında Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ile T82 ve TR81 Bölge il milli eğitim müdürlükleri iş birliğinde mesleki ve teknik Anadolu lisesi öğrencilerine yönelik düzenlenen "Vocathlon 2021: Mesleki Girişim Maratonu" düzenlenen törenle başladı. Ilgaz Dağı'nda düzenlenen kamp programı açılış törenine Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, Çankırı İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Erol Tekin, Çankırı Karatekin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk Dilmaç, Sinop Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Samet Erdem, Sinop TSO Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Melih Çınar, Kastamonu KOSGEB Kobi Uzman Yardımcısı Ömür Gümüşsoy ile T82 ve TR81 Bölgesi illerinden gelen öğrencilerin oluşturduğu 14 takım katıldı.

"Birlikte üretmenin ruhunu tanımalarını amaçlıyoruz"

Programın açılış töreninde konuşan Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, "Mesleki eğitimde yer alan gençlere yönelik tek girişimcilik öğrenme programı olan Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu Programı ile bu gençlerde girişimcilik yetkinliklerinin artırılması, gençlerin fikirlerini geliştirmeleri, fikirlerinin bölgenin ve ülkenin ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamayacağını ölçebilmeleri, takım çalışması deneyimiyle birlikte üretmenin ruhunu tanımalarını amaçlıyoruz" dedi.

"Gençlerin işgücüne katılımının artırılmasına yönelik faaliyetler planlanmıştır"

Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu Programı'nın, Ajansın Kadınların ve Gençlerin İşgücü Potansiyelinin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı kapsamında tasarlandığını ve yaygınlaştırılması için çalışmaların sürdüğünü belirten Genel Sekreter Genç, şunları kaydetti:

"2020 yılı itibariyle Sonuç Odaklı Program yapılanmasına geçiş yapılan Ajansımızda Kadınların ve Gençlerin İşgücü Potansiyelinin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı tasarlanmış ve program kapsamında TR82 Bölgesi'nde kooperatifçilik, girişimcilik ve mesleki eğitimin güçlendirilmesi aracılığıyla kadınların ve gençlerin işgücüne katılımının artırılmasına yönelik faaliyetler planlanmıştır. Sonuç Odaklı Program kapsamında, mesleki eğitimde yer alan gençlerin girişimcilik yetkinliklerinin artırılmasına yönelik tek girişimcilik öğrenme ve iş fikri geliştirme programı olan Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu programının tasarımında TR82 Bölge İl Milli Eğitim Müdürlüklerimizle yakın iş birliği tesis edilmiştir. Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu programı ilk kez Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2019 yılında ilan edilen 'mesleki eğitim teması' kapsamında düzenlenmiş olup, bugün burada üçüncüsünün açılış oturumunda bulunmaktan büyük mutluluk ve gurur duymaktayım."

"Daha geniş bir yapıya ulaştı"

Maratonun açılış oturumunda konuşan Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, "Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Vocathlon, TR81 illeri Zonguldak, Karabük ve Bartın'ın da dahil edilmesiyle daha geniş bir yapıya ulaşarak Batı Karadeniz Bölgemizdeki 6 ilin katılımı ile gerçekleştirilmektedir. Programa Kastamonu'dan 4, Çankırı ve Sinop illerimizden 3'er takım temsilen katılmaktadır. Bartın ilimizin 2 takımla temsil edildiği programda Zonguldak ve Karabük illerimizden ise 1'er takım yer almaktadır" dedi.

"Meslek lisesi altın bir bilezik"

Törende gençlere meslek liselerinin önemiyle ilgili uyarılarda bulunan Çankırı İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk konuşmasında, "Anadolu lisesi öğrencilerinin sayısı arttırılsın diye il müdürleri arasında sürekli bir konuşma olur. Bunun doğruluğu konusuna girmeyeceğim ama Anadolu lisesindeki öğrenciler akademik anlamda ilerleyemediklerinde ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalıyorlar. Buna karşılık meslek lisesi altın bir bilezik. Bunun kıymetini bilene ne ala. Anadolu lisesini bitirdiğiniz zaman ciddi sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Benim ilimde tarım meslek lisesinde mezun olan hiçbir öğrenci boşta kalmıyor" diye konuştu.

Girişimciler deneyimlerini paylaştı

Programın açılış konuşmaları sonrasında ise Kastamonu, Çankırı ve Sinop Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi yöneticileri ile Sinop Genç Girişimciler Kurulu temsilcisi tarafından gençlere yönelik ilham verici konuşmalar gerçekleştirildi. Üniversitelerin girişimcilik ekosistemindeki yeri ve imkanlarının vurgulandığı konuşmalarda gençlere, girişimci olmaları, kendilerini yetiştirmeleri, çok çalışmaları ve azimli olmaları tavsiyelerinde bulunuldu.

Eski okul zili ile start verildi

Açılış programının sonunda protokol üyeleri tarafından esi bir okul zilinin çalınması ile maratona start verildi. Ilgaz Dağı'nda 3 Aralık 2021 tarihinde başlayan Vocathlon 2021: Mesleki Girişim Maratonu kamp programı, 5 Aralık 2021'de yarışmada derece alan projelerin açıklanacağı kapanış töreniyle sona erecek. Üç gün boyunca gençler, buz kırıcı etkinlikler ve planlama ve yol haritası belirleme, motivasyon sağlama ve kampa hazırlık, sorun analizi için beyin fırtınası çalışması, paydaş analizi ve hedef grup analizi, sürdürülebilirlik ve bütçe analizi, etkili sunum hazırlama teknikleri ile sunum hazırlıklarını içeren atölye çalışmalarına katılacaklar. Son gün ise projelerin sunulması sonrasında Jüri Sunumları ve Değerlendirmeleri yapılarak, yarışma sonucunda derece alan takımların projeleri ilan edilecek.

2021 Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu başladı
2021 Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu başladı
2021 Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu başladı
2021 Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu başladı

Kastamonu, Zonguldak, Sinop, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 2021 Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu başladı - Son Dakika


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