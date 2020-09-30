2021 Yaz koleksiyonu görücüye çıktı: Yerli üretim, en pahalısı 500 Euro - Son Dakika

2021 Yaz koleksiyonu görücüye çıktı: Yerli üretim, en pahalısı 500 Euro

Ziyaretçilere kapılarını bugün açan Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı'nda 2021 Yaz koleksiyonu görücüye çıktı.

2021 Yaz koleksiyonu görücüye çıktı: Yerli üretim, en pahalısı 500 Euro, System.String[]
Ziyaretçilere kapılarını bugün açan Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı'nda 2021 Yaz koleksiyonu görücüye çıktı. Fuarın en dikkat çeken ayakkabısı ise fiyatı 500 Euro olan, yerli üretim, timsah derisi erkek ayakkabısı oldu.

Rugan, spor, bez ayakkabılar, botlar, çizmeler ve birçok tasarım ürün yeni dönemin ilk fiziki fuarlarından 63. Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı'nda (AYMOD) yer aldı. Ayakkabı sektörüne yön veren 420 marka, uluslararası alıcılarla 63'üncü kez buluştu. Fuarda 500 Euro değerindeki erkek ayakkabısı dikkat çekti.

"DANA DERİSİ UYGUN OLDUĞU İÇİN DAHA ÇOK TERCİH EDİLİYOR"

Ayakkabıların yerli üretim olduğunu dile getiren BRC Ayakkabı Genel Müdürü Çetin Mutluer, "Dana derisi kullanıyoruz ve iç, dış hakiki deri ayakkabı yapıyoruz. En çok tercih edilen daha uygun olduğu için dana derisi oluyor. Erkekler de artık modayı takip ediyor. Eskisi gibi artık sadece kadınlar takip etmiyor. Yurt içi ve yurt dışına ayakkabılar üretiyoruz. Pandemiden sonra talepler özellikle yurt dışından biraz daha düştü. Amerika, İngiltere, Belçika, Afrika ülkelerine daha çok satışımız oluyor" dedi.

EN PAHALISI 500 EURO

Yılan derisi ve timsah derisi kullanarak da ayakkabılar ürettiklerini dile getiren Mutluer, "Yılan ve timsah derileri fiyat olarak daha yüksek olduğu için lüks kesime hitap ediyor. Onlara talep daha az ama yine de satılıyor. En düşük fiyatlı ayakkabı 280 TL'den başlıyor, en yüksek fiyatlı ayakkabı da 500 Euro. Çiftlik ürünü hayvanın derisi kullanılıyor. Bir kanattan tek bir ayakkabı yapılıyor. 2 kanat deriden de bir çift ayakkabı çıkıyor. Özel ve el üretimi yapılıyor" ifadelerini kullandı.


- Karaköse
2021 Yaz koleksiyonu görücüye çıktı: Yerli üretim, en pahalısı 500 Euro
2021 Yaz koleksiyonu görücüye çıktı: Yerli üretim, en pahalısı 500 Euro
2021 Yaz koleksiyonu görücüye çıktı: Yerli üretim, en pahalısı 500 Euro

Yılan, Erkek, Moda, Euro, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 15:50 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 2021 Yaz koleksiyonu görücüye çıktı: Yerli üretim, en pahalısı 500 Euro - Son Dakika

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