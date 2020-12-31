2021 Yıldırım'da projelerin şekil alacağı bir yıl olacak - Son Dakika

2021 Yıldırım'da projelerin şekil alacağı bir yıl olacak

31.12.2020 15:22
2021 Yıldırım'da projelerin şekil alacağı bir yıl olacak, System.String[]

İlçeyi şantiyeye çeviren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 2021'in projelerin şekil alacağı bir yıl olacağını söyledi.

İlçeyi şantiyeye çeviren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 2021'in projelerin şekil alacağı bir yıl olacağını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi ve Ankara'nın desteğinin yanı sıra muhalefetle de "ilçeyi kalkındırma" ortak paydasında buluşarak, ilçede bir sinerji oluşturan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Ankara'da yoğun temaslarda bulunarak İmar Kanunu'nda değişiklik yapılmasını sağladı ve vatandaşların en büyük beklentilerinin başında gelen 'tapu sorunu'nu çözüme kavuşturdu. Yıldırım'ın modern kentleşme yolculuğu için tek çare olan kentsel dönüşüme odaklanan Başkan Oktay Yılmaz, "2019'u mali ve kent disiplin yılı ilan etmiştik. 'Bu anlamda tasarruf tedbirleri uygulayacağız, biraz daha bütçeye hakim olup daha iyi yönetmek adına bir süreç yöneteceğiz' dedik ve bunu başardık. 2020'de yollarımızı bakımlı hale getirelim, çevreye, temizliğe daha çok dikkat edelim, parklarımızı revize edelim, yeni parklar kazandıralım gibi başlıklarda çalışmalar yaptık. Şimdi 2021'de de vatandaşımız projeler bekliyor, uygulamalar bekliyor. 2021, imalatlarımızın hızlanacağı, dönem içerisinde yapacağımız projelerin şekil aldığı bir yıl olacak" dedi.

İlçede en öncelikli konunun imar ve kentleşme olduğunu dile getiren Başkan Yılmaz, Yıldırım'daki kentsel dönüşümün önündeki en büyük engelin, plansız yapılaşma ve sağlıksız şehirleşmenin doğurduğu yapısal sorunlar olduğunu belirtti. Yılmaz, şöyle devam etti:

"Mülkiyet sorunu kaynaklı plan uygulama iptalleri dönüşüm süreçlerini sürekli sekteye uğrattı. Bunun için ilk adım olarak, ada bazlı kentsel dönüşüm planlarımızı parsel bazlı planlara dönüştürdük. Yine, yaptığımız çalışma ve istişareler sonrasında bu sorunun ancak bir kanun düzenlemesi ile çözüme kavuşabileceği sonucuna vardık. Büyükşehir Belediyemiz ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile görüşmelerde bulunduk. Bu çalışmalarımız sonucunda İmar Kanunu'nun 18. Maddesi'nde değişiklik yapılmasına öncülük ederek, kanunun Uygulama Yönetmeliği'nin hazırlanmasına ve çıkartılmasına da katkı sağladık. Yıldırım için sessiz bir devrim olarak nitelenebilecek bu yasal düzenlemeler, parsel bazında iptale sebep olan mülkiyet sorunlarının çözümü için elimizi güçlendirdi. Yıldırım'da ve Türkiye'de yılları bulan zaman kaybının önüne geçilerek, tekrar tekrar uygulama yapma dönemi de sona ermiş oldu."

Yeni imar planları ile ilçedeki mülkiyet sorununun adım adım çözüldüğünü ve böylece kentsel dönüşümün önündeki en büyük engelin ortadan kaldırıldığını ifade eden Başkan Yılmaz, "Değirmenönü ve Karapınar mahallelerimizde binlerce hak sahibine tapularını dağıttık. Yine Mevlana Mahallesi 7. ve 8. Etap Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı Projesi kapsamında vatandaşlarımızla yüzde 80'in üzerinde anlaşma oranına ulaştık. 7. ve 8. Etap'ta birkaç proje hazırlayarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla da paylaştık. Bakanlığımızdan ilgili onay geldiğinde de bölgedeki konutları yıkarak yerine yeni konutları inşa edeceğiz. 2021'in başlarında çalışmalara başlayacağız. Burada 2 etaplı olmak üzere bin 250 konut planlıyoruz. 1. etapta 650 konut, 2. etapta da 600 konut mevcut. Tamamen eski yapıları yıkarak yenilerini yapacağımız bir çalışma. Daha sonra buradan yine silsile yoluyla diğer bölgelerdeki vatandaşlarımızı taşıyacağımız bir model oluşturmayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın da teveccühleriyle beraber inşallah bu süreci hızlı bir şekilde yürüteceğiz" diye konuştu.

Çok daha yeşil bir Yıldırım

İmar ve kentleşmenin yanı sıra sosyal yaşam alanlarının Yıldırım için önemli olduğuna değinen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Biz 'Çok Yeşil Yıldırım' diyerek 700 bin metrekare yeşil alan demiştik. Yeni yılda 700 bin metrekarelik baremimizi artıracağız inşallah. Bir de pandemi sürecinde gördük ki herkes açık havada olmak istiyor. Dolayısıyla doğru bir yaklaşımı ortaya koyduğumuzu bu salgın süreci de göstermiş oldu. Biz bu anlamda hem büyük kent parkları hem de mahallelerde küçük parklar yapacağız" diye konuştu.

Yıldırım'ın, tarihiyle, eşsiz doğasıyla, insanıyla Bursa'nın gözde ilçelerinden biri olduğunu belirten Başkan Yılmaz, "Ekonomisiyle, iş gücüyle, üretimiyle, eğitim hayatıyla, sosyal yaşamıyla Bursa'nın önemli değeri olan Yıldırım'da, hayatın her alanında en iyiye ulaşmak için yola çıktık. Kentimizin değerlerine sahip çıkmak, insanımızın yüzünü güldürmek ve hizmetlerimizi en doğru ve ulaşılır şekilde yapmak için buradayız. Yıldırım'ı, daha güzele, daha iyiye hep birlikte ulaştıracağız. Yıldırım, 2021'den umutlu. Projelerimizin şekil alacağı bir yıl olacak 2021'in ülkemize, kentimize, ilçemize ve tüm insanlığa sağlık başta olmak üzere huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum" dedi. - BURSA

2021 Yıldırım'da projelerin şekil alacağı bir yıl olacak

İmar Kanunu, Yıldırım, Bursa, imar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 2021 Yıldırım'da projelerin şekil alacağı bir yıl olacak - Son Dakika


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