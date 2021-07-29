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2021 yılı 3. dönem Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

2021 yılı 3. dönem Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

29.07.2021 10:42
2021 yılı 3. dönem Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi, System.String[]

Ardahan Valisi Hüseyin Öner Başkanlığında, 2021 yılı 3. dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner Başkanlığında, 2021 yılı 3. dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Yatırımcı kuruluşların bir önceki dönemde yaptıkları yatırımları değerlendirmek ve koordinasyonu gerektirecek hususları tespit ederek gereğini yapmak amacıyla 2021 yılının üçüncü toplantısını gerçekleştirdiklerini belirten Vali Hüseyin Öner, "Kamu yatırımların planlanması, programlanması, ihalesinin yapımı ve bitirilmesi ile ilgili tüm hususlara harfiyen uyulması gerekmektedir. İlimize ayrılan ödeneklerin her kuruşunun zamanında yatırıma dönüşmesi noktasında, ilimizdeki inşaat mevsiminin kısalığı da göz önünde bulundurularak, ihalelerle ilgili yapacağınız çalışmaları tamamlamanız, yapımı devam eden veya yeni başlayacak olan yatırımlarınızda, denetim ve kontrol görevinin zamanında yapılması sağlanmalıdır. Özellikle koordinasyonu gerektiren sıkıntılar var ise bunları birlikte değerlendirip çözüme yönelik iradeyi gösterelim" dedi.

2021 yılının üçüncü toplantısında ilimizdeki son verileri paylaşan Vali Öner, yatırımcı kuruluşların yatırım izleme raporlarına göre Ardahan'da 28 kuruluşa ait 178 proje bulunduğunu, bu projelerin toplam proje tutarı 2 milyar 626 milyon 308 bin TL olduğunu söyledi.

Bu projeler için önceki yıllarda 512 milyon 189 bin TL harcandığını belirten Vali Öner, 2021 yılında ayrılan ödenek tutarının 173 milyon 866 bin TL olduğunu, dönem sonuna kadar 73 milyon 703 bin TL harcama yapıldığını kaydetti.

Vali Öner ayrıca, 28 kuruluşa ait toplam 178 projeden ise devam eden projelerin 99, başlanamayan projelerin 52, biten projelerin 16, ihale aşamasında ki projelerin sayısının 9 ve tasfiye edilen projelerin sayısının ise 2 adet olduğunu, bu projelerin 28'ininn enerji, 34'ünün tarım, 29'inin ulaştırma, 17'sinin eğitim, 5'inin sağlık, 6'sının turizm ve 59'unun da diğer kamu hizmetlerine ait olduğunu dile getirdi.

Vali Öner'in değerlendirmelerinin ardından Bölge Müdürlükleri ve ilgili kurum yetkilileri tarafından, kurum çalışmaları hakkında sunumlar yapıldı ve koordinasyonu gerektirecek hususlar ifade edildi. - ARDAHAN

2021 yılı 3. dönem Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi
2021 yılı 3. dönem Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

Türk Lirası, Yatırımcı, Ardahan, İnşaat, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 2021 yılı 3. dönem Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika


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