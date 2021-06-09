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2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Giriş (Sözlü) Sınavı Kesin Asıl/Yedek Başarı Listeleri - Son Dakika

2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Giriş (Sözlü) Sınavı Kesin Asıl/Yedek Başarı Listeleri

09.06.2021 05:25
2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Giriş (Sözlü) Sınavı Kesin Asıl/Yedek Başarı Listeleri, System.String[]

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı için ilan edilen 1. 772 adet 4/B Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına personel alımı için 22 Mart-07 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen giriş (sözlü) sınavına ilişkin (Sivas ilini tercih eden) Kesin Asil/Yedek Başarı Listesi aşağıda olup,...

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı için ilan edilen 1. 772 adet 4/B Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına personel alımı için 22 Mart-07 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen giriş (sözlü) sınavına ilişkin (Sivas ilini tercih eden) Kesin Asil/Yedek Başarı Listesi aşağıda olup, Ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız...

G. SIRA NO

UNVAN

SIRA NO

İL SIRA NO

T. C. KİMLİK NO

ADI

SOYADI

POZİSYON UNVAN ADI

TERCİH ETTİĞİ İL

ASIL/YEDEK

124

42

1

448******36

Selda

KAYA

Çağrı Karşılama Pers. (Çağrı Merk. Hiz. Böl. )

SİVAS

ASIL 1

125

43

2

146******28

Gökhan

YİĞİT

Çağrı Karşılama Pers. (Çağrı Merk. Hiz. Böl. )

SİVAS

ASIL 2

126

44

3

512******80

Gökhan

GÜLMEZ

Çağrı Karşılama Pers. (Çağrı Merk. Hiz. Böl. )

SİVAS

YEDEK 1

127

45

4

521******36

Faruk

ŞAHİN

Çağrı Karşılama Pers. (Çağrı Merk. Hiz. Böl. )

SİVAS

YEDEK 2

22 Mart, Nisan, Sivas, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum 2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Giriş (Sözlü) Sınavı Kesin Asıl/Yedek Başarı Listeleri - Son Dakika


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