Ankara Bölgesi Kesin Asıl/Yedek Listesi için tıklayınız. Atama ve Sözleşme İmzalamaya Esas İstenilecek Belgeler için tıklayınız. İş Talep Formuna; 11. 06. 2021 tarihinden itibaren E-devlet üzerinden ulaşılabilecektir.

Ankara İli için ilan edilen pozisyonları tercih edip 2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Giriş (Sözlü) Sınavını ASIL olarak kazanan adaylardan; 1- Valiliğimiz için ilan edilen pozisyonları (Mühendis ve Büro Personeli) tercih edenler, yukarıda belirtilen atama belgelerini 14-18 Haziran 2021 tarihleri 10: 00-15: 45 saatleri arasında Valiliğimiz İl Yazı İşleri Müdürlüğüne (Sağlık Mah. Mithat Paşa Cad. No: 3 Sıhhiye-Çankaya/ANKARA) teslim etmeleri gerekmektedir.

2- Ankara 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü için ilan edilen pozisyonları (Çağrı Karşılama Personeli) tercih edenler, yukarıda belirtilen atama belgelerini 14-18 Haziran 2021 tarihleri 10: 00-15: 45 saatleri arasında Ankara 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü İdari İşler Bürosuna (Varlık Mah. Tanzimat Cad. No: 67 Yenimahalle/ANKARA) teslim etmeleri gerekmektedir. 3- Belirtilen tarihlerde istenilen evrakları teslim etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır. 4- Yukarıda belirtilen belgeleri sadece "ASIL" olarak listede yer alan adaylar teslim edecek olup, yedek adaylara sıra gelmesi durumunda ilgili adaylarla iletişime geçilerek evrak teslimi istenilecektir. 5- Söz konusu sonuçlar ayrıca posta yoluyla veya diğer iletişim araçları ile bildirilmeyecek olup, adayların Valiliğimiz resmi internet adresini takip etmeleri gerekmektedir. Duyuru ve sonuçların takip edilmemesi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır.