2021 Yılı Afet Farkındalık Eğitimi - Son Dakika

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD tarafından 2021 yılı; toplumda afet farkındalığının geliştirilmesi, afet risklerini azaltma ve önlem alma konularında davranış değişikliği oluşturulması amacıyla Türkiye Afet Eğitim Yılı ilan edilmiştir.

Afet eğitimleri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de olası riskleri önleme ve zarar azaltma çalışmalarının önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Bu kapsamda yürütülecek çalışmalarda, birçok kamu kurum ve kuruluşu, STK'lar ve özel sektörün yanında üniversitelerle de protokoller yapılmış, geçtiğimiz nisan ayında Giresun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Üniversitemiz arasında da Afet Eğitim Yılı kapsamında yürütülecek "Afet Farkındalık Eğitimleri" faaliyetlerine ilişkin olarak işbirliği protokolü imzalanmıştır.

Söz konusu protokol kapsamında birimlerimize duyurusu da yapılan (Genel Sekreterlik Makamı'nın 09. 06. 2021/24864 sayılı yazısı) Çevrimiçi Afet Farkındalık Eğitimi, aşağıda yazılı günlerde iki bölüm halinde gerçekleştirilecektir.

Koronavirüs pandemisinin gerektirdiği kısıtlamalar, yüz yüze veya uzaktan erişim süresindeki sınırlamalar vb. hususlar nedeniyle ilgili birimlerimizin gerçekleştiremediği afet ve acil durumlar, koruyucu güvenlik eğitimleri vb. konuları da kapsayan programa en üst sayıda katılımın olması; toplumda önlem alma kültürünün oluşturulması, zarar görebilirlik oranının düşürülmesi ve bireyde güvenli yaşam bilincinin geliştirilmesi anlamında oldukça önemlidir.

Yaşadığımız coğrafyadaki tehlikeleri tamamen yok etmemiz veya sıfıra indirmemiz henüz olanaklı bulunmadığından, ancak alınacak önlemlerle, bireysel ve toplumsal eğitimlerde kazanılacak bilgilerle, afet ve acil durumların yol açabileceği zarar görebilirlik seviyeleri azaltılmış, can ve mal kayıpları engellenmiş olabilecektir.

Deprem tehlikesi, sel ve taşkınlar başta olmak üzere günlük yaşamdaki etki derecesi büyük olan afet konularını kapsayan programına tüm çalışanlarımızın katılımları, programın hedefi olan tüm ülke insanına ulaşma projesini de desteklemiş olacaktır. Ayrıca katılım sertifikası almak isteyenler, ilgi yazı ekindeki formu doldurarak, AFAD Başkanlığına iletilmek üzere idareye vermelidirler.

Program Günleri ve Bağlantı Linkleri;

İdari Personel : 16. 06. 2021 Çarşamba 14: 00 - 15: 00

Bağlantı Linki : https://afad-gov- tr. zoom. us/webinar/register/WN_H8hZs2o1Tj218MlYOsWHUw - İD: 974 9683 8572

Akademik Personel : 21. 06. 2021 Pazartesi 14: 00 - 15: 00

Bağlantı Linki : https://afad-gov-tr. zoom. us/webinar/register/WN_LuH37y9yQSel30mhjvApmA - İD: 996 9995 2413