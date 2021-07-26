2021 Yılı Ahilik Haftası Slogan Yarışması - Son Dakika
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2021 Yılı Ahilik Haftası Slogan Yarışması

26.07.2021 19:15
2021 Yılı Ahilik Haftası Slogan Yarışması

İlimiz Ahilik Haftası Kutlama Komitesi tarafından 2021 Yılı Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında slogan yarışması yapılmasına karar verilmiş ve yarışmasının temasının "Meslek Ahlakı ve Ahilik Kültürü" olmasına karar verilmiştir.

İlimiz Ahilik Haftası Kutlama Komitesi tarafından 2021 Yılı Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında slogan yarışması yapılmasına karar verilmiş ve yarışmasının temasının "Meslek Ahlakı ve Ahilik Kültürü" olmasına karar verilmiştir.

Slogan Yarışması Başvuru Koşulları

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Kaynak: Habermetre

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