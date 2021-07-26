İlimiz Ahilik Haftası Kutlama Komitesi tarafından 2021 Yılı Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında slogan yarışması yapılmasına karar verilmiş ve yarışmasının temasının "Meslek Ahlakı ve Ahilik Kültürü" olmasına karar verilmiştir.

Kaynak: Habermetre

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Son Dakika › Sadece Haberler › 2021 Yılı Ahilik Haftası Slogan Yarışması - Son Dakika

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