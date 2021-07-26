2021 Yılı Ahilik Haftası Slogan Yarışması

İlimiz Ahilik Haftası Kutlama Komitesi tarafından 2021 Yılı Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında slogan yarışması yapılmasına karar verilmiş ve yarışmasının temasının "Meslek Ahlakı ve Ahilik Kültürü" olmasına karar verilmiştir.
Slogan Yarışması Başvuru Koşulları
Kaynak: Habermetre
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