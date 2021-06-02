2021 Yılı Aile Haftası Etkinlikleri Kapsamında Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin ile Röportaj Gerçekleştirildi Yeni - Son Dakika

Tekirdağ İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından '2021 Yılı Aile Haftası Etkinlikleri' kapsamındaki bir proje için Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN ile röportaj çekimi gerçekleştirildi.

Rektörlük makamında gerçekleştirilen çekimde Rektör Prof. Dr. Mümin ŞAHİN, Tekirdağ İl Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Cüneyt KARAGÜN ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Camii İmam Hatibi Emre TURAN'ın 'aile' kavramı temelinde yönelttikleri "Aile sizin için ne anlam ifade ediyor? Aile içi ilişkilerde merhamet varsa böyle bir ailede somut olarak neler gözlemlenir? Tek cümle ile ifade edecek olsanız 'Anne-Dede-Yuva' kelimeleri size neyi çağrıştırır? " şeklindeki sorularını yanıtladı.

Rektör Prof. Dr. ŞAHİN, "Aile toplumun temel taşıdır ve geleceğimizdir. Merhamet ve vicdan, tüm ilişkilerde olduğu gibi aile içi ilişkilerde de sevgiyi üretir. Anne, sevgi ve fedakarlık demektir, öyle ki biz 'Cennet annelerin ayaklarının altındadır' şiarıyla büyüdük ve bu şiarla çocuklarımızı yetiştirmekteyiz. Dedeler ise hayat okulunun en iyi öğretmenleridir ve nesilden nesile kültürün aktarılmasında dede-torun ilişkisinin önemli bir boyutu vardır. Herkesin hanesi, küçük bir dünyasıdır. Yuva ise gönlümüzün bağlı olduğu yerdir ve başta güven ve huzur arayışlarımız olmak üzere tüm duygularımızın kalesidir" dedi.

Rektör ŞAHİN proje ile ilgili ayrıca Cüneyt KARAGÜN ve Emre TURAN'a teşekkür ederek "Aile kavramı başta internet ve sosyal medya olmak üzere, yazılı ve görsel basında yer alan bir takım yayın ve yapımlarla dejenere edilmektedir. Neticesinde, ailenin toplumdaki yerinin tartışmalara açık hale getirildiği görülmektedir. Bunun bizim kültürümüzde temeli ve dayanağı yoktur. Bünyesinde 'Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi' de bulunan Üniversitemiz, bilgi temelli toplum inşa etme hedefinde gönüllülük esasına dayalı sosyal sorumluluk projeleri yürütmektedir. Bu yöndeki çalışmalarımız şehir ve bölge halkı ile Üniversitemizin bütünleşmesine de vesile olmaktadır. Bu düşüncelerle sizin ve tüm vatandaşlarımızın Aile Haftasını kutlarım" dedi.