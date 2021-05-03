2021 yılı asfalt sezonu açıldı - Son Dakika

2021 yılı asfalt sezonu açıldı

03.05.2021 08:51
2021 yılı asfalt sezonu açıldı, System.String[]

Polatlı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri ASKİ tarafından altyapısı tamamlanan Kazım Karabekir Caddesi'nde gerçekleştirdiği çalışmalarla 2021 Yılı Asfalt Sezonu'nu açtı.

Polatlı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri ASKİ tarafından altyapısı tamamlanan Kazım Karabekir Caddesi'nde gerçekleştirdiği çalışmalarla 2021 Yılı Asfalt Sezonu'nu açtı. Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya Kazım Karabekir Caddesi'nde başlatılan asfaltlama ve kaldırım yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Polatlı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri; Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından altyapı ve kazı çalışmaları tamamlanan Kazım Karabekir Caddesi, Yavuz Selim Caddesi, Ali Rıza Uzunbeyli Caddesi, Lise Caddesi ve Alper Sokak'ta geçtiğimiz hafta sonu itibariyle yolları sıcak asfaltla buluşturmaya başladı. Asfaltlama çalışmalarının yanı sıra kaldırım yenileme çalışmalarını da eş zamanlı olarak gerçekleştiren ekipler tarafından; Cumhuriyet Mahallesi ve Yeni Mahalle'de yollar ve kaldırımlar modern bir görünüme kavuşturuluyor.

Program dahilinde etaplar halinde tüm mahallelerde devam edecek olan çalışmalarla Polatlı'da yollar ve kaldırımlar yaz sonuna kadar büyük oranda yenilenecek. Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya tarafından yakından takip edilen eş zamanlı çalışmalarla Polatlı'nın yollarında bulunan bozukluklar giderilecek.

Başkan Yıldızkaya; "2021 yılı asfalt sezonumuz hayırlı uğurlu olsun"

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen asfaltlama ve kaldırım yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Yıldızkaya; başlatılan çalışmalar dolayısıyla kendisine teşekkür eden mahalle sakinleriyle sohbet etti. Çalışan ekiplere kolaylıklar dileyen ve birlikte kaldırım taşı dizen Başkan Yıldızkaya; işçilerin Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Asfalt sezonunu açtıklarını ve çalışmaların program dahilinde tüm mahallelerde süreceğini belirten Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya konuya ilişkin açıklamasında; "ASKİ tarafından altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklarımızda yollarımızı sıcak asfaltla buluşturmaya başladık. Kaldırım yenileme çalışmalarımız da eş zamanlı olarak devam ediyor. Ekiplerimiz tarafından yapılan yolların tekrar bozulmaması adına ASKİ'nin altyapı ve kazı çalışmaları dolayısıyla beklemeye aldığımız noktalar var. Bu yollarda yapılacak altyapı çalışmalarının ardından; tüm mahallelerimizde program dahilinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 2021 yılı asfalt sezonunun hayırlara vesile olmasını temenni ediyor; yapımını tamamladığımız yolların hemşehrilerimiz tarafından sağlıklı günlerde kullanılmasını diliyorum" diye konuştu. - ANKARA

2021 yılı asfalt sezonu açıldı
2021 yılı asfalt sezonu açıldı
2021 yılı asfalt sezonu açıldı
2021 yılı asfalt sezonu açıldı
2021 yılı asfalt sezonu açıldı

Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi, Fen İşleri Müdürlüğü, Mürsel Yıldızkaya, Polatlı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 2021 yılı asfalt sezonu açıldı - Son Dakika


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