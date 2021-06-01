Emniyet Genel Müdürlüğünce 2021 yılı Genel Atama çalışmaları çerçevesinde, Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı, Kıdemli Başpolis Memuru, Başpolis Memuru ve Polis Memuru rütbelerindeki toplam (21. 526) personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirilmiştir.
Bu doğrultuda;
1'nci bölgeden 2'nci bölgeye (10. 329) personelin, 2'nci bölgeden 1'nci bölgeye (10. 845) personelin, 2'nci bölgeden 2'nci bölgeye (352) personelin atama işlemleri yapılmıştır.
Kaynak: Habermetre
Son Dakika › Toplum › 2021 Yılı Atama ve Yer Değiştirme İşlemleri Gerçekleştirildi - Son Dakika