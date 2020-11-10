2021 yılı bütçe görüşmeleri - Son Dakika

2021 yılı bütçe görüşmeleri

10.11.2020 14:08
2021 yılı bütçe görüşmeleri, System.String[]

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bugüne kadar 289 darbe davasından 279'unun ilk derece yargılaması sonuçlanmış ve 4 bin 154 sanığa hak ettikleri ceza verilmiştir" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bugüne kadar 289 darbe davasından 279'unun ilk derece yargılaması sonuçlanmış ve 4 bin 154 sanığa hak ettikleri ceza verilmiştir" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2021 yılı bütçe görüşmelerine katıldı ve milletvekillerine sunum yaptı. Gül, sözlerinin başında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak başladı. Gül, "O'nun milli egemenliği esas alan tam bağımsız ve güçlü Türkiye ide-ali, bize her zaman ilham kaynağı olmaya devam edecektir. Bu vesileyle Atatürk'ün şu sözünü de hatırlatmak isterim: "Adliye siyasetimizde izlenecek amaç, evvela halkı yormaksızın hızla, isabetle, güvenle adalet dağıtmaktır". Kuruluş yıllarının adalet politikasını ortaya koyan bu yaklaşım, bugün de hepimizin ortak düşüncesini ve hissiyatını oluşturmaktadır. Hukuk düzenimiz, insan hakları ve hukukun üstünlüğü temelinde yükselmeye devam edecektir. Reform irademizin özünde daha geniş özgürlükler, daha güçlü demokrasi ve daha yüksek standartlarda insan hakları bulunmaktadır. Kuruluştan günümüze Cumhuriyetimiz; devletin temeline adaleti, adaletin temeline ise insanı koymuştur. Türkiye Cumhuriyeti demokratik hukuk devletidir. İnsanın insan olmakla sahip olduğu dokunulmaz, vazgeçilmez, devredilmez haklara saygı, siyasetimizin temel hassasiyetidir. 83 milyon vatandaşımızın beklentisi, kaygıları ve umutları ortaktır" ifadelerini kullandı.

İzmir depremine ilişkin olarak Gül, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu deprem bizlere gözyaşlarımızın da sevinçlerimizin de ortak olduğunu bir kez daha hatırlattı. Yaşanan acılara hep birlikte ağladık, enkaz karanlığından kurtulan yavrularımıza birlikte sevindik. Birlik ve beraberlik ile üstesinden gelemeyeceğimiz bir güçlük olmadığını bir kez daha anladık. Bu münasebetle arama ve kurtarma ekiplerimize de şükranlarımızı sunmak isterim. Gerçekten saniyelerle yarıştılar; büyük bir özveriyle, yüreklerini ortaya koyarak çalıştılar, Milletimiz adına bir kez daha hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Gül, şöyle konuştu:

"Yargı; hiçbir kişi, kurum veya merciden emir, talimat, telkin almaz. Hiç kimse ve Adalet Bakanlığı da dahil olmak üzere hiçbir kurum yargı yetkisini kullanan mahkemelere vekaleten konuşamaz. Yargının yegane ideolojisi adalettir. Yargı, ele geçirilecek bir mevzi değil, her türlü siyasi mülahazanın üstünde tutulması ve korunması gereken toplumun ortak değeridir. Yargının kurumsal varlığı, hukuk devleti ve hukukun üstünlüğünü gerçekleştirmenin, korumanın da güvencesidir. Herkesin özel hayatı, ticari sırları, kişisel verileri; evrensel ilkelerle uyumlu, tam, eksiksiz, güçlü bir hukuki koruma altındadır. Bize göre hukuk devleti; demokratikleşme, insan hakları, hak arama hürriyeti, düşünce özgürlüğü, hukuki belirlilik, öngörülebilirlik, mülkiyet hakkı, adil yargılanma hakkı gibi haklar ile somut bir hal alır. Sağlıklı ve güçlü bir ekonominin, olmazsa olmaz, vazgeçilemez ve ihmal edilemez zemini, bu ilke ve haklardır."

Gül, birinci yargı paketinde hak ve özgürlükler alanlarında dört alandaki standartları geliştirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti, kişi hürriyeti ve güvenliği, hak arama hürriyeti ve çocuğun üstün yararı ilkesi. Ayrıca Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından 4 Aralık 2019 tarihinde insan hakları uygulamalarına ilişkin çok önemli bir karar alınmıştır. Buna göre, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nce yapılan incelemelerde ihlal kararına sebebiyet veren uygulamalar terfilerde dikkate alınacaktır. Yine, vatandaşlarımızın Anayasa ve Sözleşme ile teminat altına alınan haklarının korunması konusundaki uygulamanın gayreti de, terfi kriteri olarak eklenmiştir. Bu kapsamda, Kurul nezdinde Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ihlal kararları tetkik birimi oluşturulmuştur. Bu uygulama, hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi açısından sistemimize dahil edilen önemli bir yenilik olmuştur" diye konuştu.

Gül birinci yargı paketine ilişkin bilgi vererek, "1 Ocak 2020 tarihinden günümüze kadar ise 167 bin 719 ihbar dosyası açılmış ve bu dosyalardan 116 bin 170'inde soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilmiştir. Düzenleme ile ilk defa soruşturma evresi için azami tutukluluk süreleri belirlenmiştir. Ayrıca çocuklar bakımından azami tutukluluk süreleri de kısaltılmıştır. Düzenleme uyarınca soruşturma aşamasında kişiler belli bir sürenin üzerinde tutuklu kalmamaktadır. Bu süre ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçlar açısından 1 yılı diğer suçlar bakımından 6 ayı geçemez. Basit yargılama usulünün uygulanmaya başlamasından bu yana 77 bin 115 dosyada karar verilmiştir. Seri muhakeme usulünün uygulanmaya başlanmasından itibaren, mahkemelerce Cumhuriyet başsavcılıklarınca hazırlanan 45 bin 190 dosyada talepnameler doğrultusunda karar verilmiştir" dedi.

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin olarak bilgi veren Gül, "Bugüne kadar 289 darbe davasından 279'unun ilk derece yargılaması sonuçlanmış ve 4 bin 154 sanığa hak ettikleri ceza verilmiştir. 15 Temmuz'dan bu yana ihraç edilen hakim ve Cumhuriyet savcısı sayısı 3 bin 947'dir" dedi.

Gül 2002'den bu yana, standartlara uymayan 355 ceza infaz kurumunun kapatıldığını sözlerine ekledi. - ANKARA

Abdülhamit Gül, İnsan Hakları, Resmi Gazete, Adalet, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika 2021 yılı bütçe görüşmeleri - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı Son Dakika! Rusya lideri Putin: Dağlık Karabağ'da çözüm için atılan adımların barışı sağlayacağını umuyorum Atatürk için omzundaki 35 kiloluk biber çuvalıyla saygı duruşunda bulundu Rusya'nın "Masada istemiyoruz" dediği Türkiye'den karşı hamle geldi: Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız L'Equipe Gazetesi; Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'yı manşetlerine taşıdı Sihirli Annem dizisi, değişen oyuncu kadrosuyla yeniden çekilmeye başlanacak Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanlığı: Karabağ'da barış gücü sadece Rus askerlerden oluşacak (Türk askeri olmayacak) Yılmaz Vural'ın canlı yayında anısını anlatırken kulağının arkasını göstermesi gülüşmelere neden oldu
Gizli kamerayı izleyince hayatının şokunu yaşadı! İç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocasıymış Gizli kamerayı izleyince hayatının şokunu yaşadı! İç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocasıymış         
14:00
Hadise makyajsız pozunu paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aşk yaramış Hadise makyajsız pozunu paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aşk yaramış         
13:36
ABD'den 3 kulüp, Mesut Özil'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı ABD'den 3 kulüp, Mesut Özil'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı         
13:26
Depremle sarsılan İzmir yaralarını sarıyor! Genç kadın, iş yerinin yıkılışını hıçkırıklara boğularak izledi Depremle sarsılan İzmir yaralarını sarıyor! Genç kadın, iş yerinin yıkılışını hıçkırıklara boğularak izledi         
13:12
Tepkilerin ardı arkası kesilmeyince Bakan Koca'dan yeni bir 10 Kasım paylaşımı geldi Tepkilerin ardı arkası kesilmeyince Bakan Koca'dan yeni bir 10 Kasım paylaşımı geldi         
12:00
Koronavirüs hastası kadının sır ölümü! Karantinanın 5. gününde evinde ölü bulundu Koronavirüs hastası kadının sır ölümü! Karantinanın 5. gününde evinde ölü bulundu         
11:49
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Berat Bey'in sağlık problemi nedeniyle devir teslim töreni yapılmayacak Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Berat Bey'in sağlık problemi nedeniyle devir teslim töreni yapılmayacak         
11:37
Son Dakika! Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan ilk açıklama: Benim için de sürpriz oldu Son Dakika! Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan ilk açıklama: Benim için de sürpriz oldu         
11:15
İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum         
10:32
Aliyev'in Paşinyan'la dalga geçtiği video sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor Aliyev'in Paşinyan'la dalga geçtiği video sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor         
10:30
Bahçelievler'de ağaca asılı cansız erkek bedeni bulundu Bahçelievler'de ağaca asılı cansız erkek bedeni bulundu         
10:21
Bakan Koca'nın 10 Kasım paylaşımı eleştiri bombardımanına tutuldu Bakan Koca'nın 10 Kasım paylaşımı eleştiri bombardımanına tutuldu         
10:04
Lösemi tedavisi gören oğlu hastanede, baba minibüste yaşıyor Lösemi tedavisi gören oğlu hastanede, baba minibüste yaşıyor         
08:40
Babasını koronavirüsten kaybeden Aslı Hünel'den yürek yakan itiraf: Hastayım dediğinde öleceğini hissettim Babasını koronavirüsten kaybeden Aslı Hünel'den yürek yakan itiraf: Hastayım dediğinde öleceğini hissettim         
08:30
Zafer Azerbaycan'ın! Ermenistan, Dağlık Karabağ'dan çekiliyor Zafer Azerbaycan'ın! Ermenistan, Dağlık Karabağ'dan çekiliyor         
01:05
Real Madrid'li Isco'nun sevgilisi, kendisine gönderilen çirkin mesajları ifşa etti Real Madrid'li Isco'nun sevgilisi, kendisine gönderilen çirkin mesajları ifşa etti         
20:16
Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi         
17:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2020 14:13:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 2021 yılı bütçe görüşmeleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei