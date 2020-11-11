Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Doğu Akdeniz havzasında uluslararası hukuktan kaynaklı haklarımız kapsamında deniz yetki alanlarının uluslararası hukuka uygun olarak hakça ve adil biçimde belirlenerek, kıta sahanlığımızdaki egemenlik haklarımızın korunması ve Kıbrıs Türkleri'nin adanın eşit ortağı olarak hidrokarbon kaynakları üzerindeki hak ve çıkarlarının garanti altına alınması için meşru haklarımızdan taviz verilmeden bu bölgeyle birlikte Karadeniz'de de arama ve sondaj faaliyetlerimiz kararlılıkla devam ettirilecektir" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığı ve bağlı kuruluşların faaliyetleri konusunda milletvekillerine bilgi verdi. Bakan Dönmez, Türkiye'nin enerji konusunda kendi kaynaklarından yararlanması için çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Ülkelerin küresel politikalarını, enerji arz güvenliğini sağlama ve enerji pazarında avantaj yakalama amacı şekillendirmektedir. Dünyada yaşanan teknolojik gelişmeler, hammadde ve petrol fiyatlarındaki değişimler, yenilenebilir enerji ve doğal gaz kaynaklı politikalara geçiş enerji sektörünün ne kadar dinamik ve gelişmeye açık olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda bizler de stratejilerimizi bu değişimleri dikkate alarak yerlileştirme, arz güvenliği ve öngörülebilir piyasalar anlayışıyla inşa ettiğimiz enerjideki yol haritamız milli enerji ve maden politikamızla pek çok alanda büyük mesafeler katettik" ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez şöyle konuştu:

"Son 18 yılda elektrik enerjisi tüketiminde ortalama yüzde 5,0 oranında artış oluşarak, 2000'li yıllarda 130 milyar kWh seviyelerinde olan elektrik tüketimimiz 2019 yılında 303,3 milyar kWh olarak gerçekleşmiş, 30 bin MW seviyelerinde olan elektrik kurulu gücümüz, 2020 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla 93.207 MW'a çıkmış ve 129 milyar kWh seviyelerinde olan elektrik üretimimiz ise 2019 yılında 303,9 milyar kWh'e ulaşmıştır. 2020 yılı ilk dokuz ayında üretilen elektrik enerjisinin kaynak bazında dağılımına bakarsak; üretilen elektriğin yaklaşık yüzde 46'sı yenilenebilir enerji kaynaklarından, yüzde 34'ü kömürden, yüzde 19'u doğal gazdan, geri kalanı ise diğer kaynaklardan sağlanmış olup, yerli ve yenilenebilir kaynakların payı yüzde 61 olarak gerçekleşmiştir. Yenilenebilir enerji alanında gerçekleştirilen teknolojik atılımlar meyvesini vermiş, 2020 yılının ilk yarısında yenilenebilir enerjiden elektrik üretiminde önemli başarılar kaydedilmiş, bu dönemde toplam elektrik üretimimizin yarısından fazlası yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilmiş ve 24 Mayıs 2020 tarihinde elektrik üretimimizin yüzde 90'ı yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde edilerek günlük üretimde yeni bir rekora imza atılmıştır. Yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimimiz 2000'li yıllarda 34 milyar kWh seviyesinde iken, 2019 yılında dört katına çıkarak 133 milyar kWh olarak kaydedilmiştir. 2020 yılı ilk dokuz ayında yenilenebilir enerjiden üretilen elektrik enerjisini kaynak bazında incelersek yaklaşık olarak toplam elektrik üretimindeki hidroelektriğin payı yüzde 29, rüzgarın payı yüzde 8, güneşin payı yüzde 4, jeotermalin payı yüzde 3 ve biyokütlenin payı yüzde 2 olarak gerçekleşmiştir. 2000'li yıllarda 12 bin MW seviyelerinde olan yenilenebilir enerji kaynaklı kurulu gücümüz 2020 yılı Eylül ayı sonunda yaklaşık 47 bin MW'a ulaşmış olup, toplam kurulu gücün yarısından fazlası yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşmuştur. Özellikle güneş ve rüzgar enerjisindeki gelişime dikkat çekersek, 10 yıl öncesine kadar güneş enerjisi kurulu gücünden bahsedilmezken 2020 Eylül ayı itibarıyla GES kurulu gücü 6 bin 361 MW seviyesine, o dönemde bin MW'ın altında olan RES kurulu gücü ise 8 bin 77 MW seviyesine çıkarılmıştır."

Doğal gaz konusunda ise Bakan Dönmez, "Doğal gaz arz güvenliği kapsamında yıllık 32 milyar m3 taşıma kapasitesine sahip güney gaz koridorunun ana omurgasını oluşturan TANAP Projesi üzerinden 2020 yılı Eylül sonu itibarıyla ülkemize yaklaşık 7 milyar m3 gaz sevkiyatı gerçekleşmiştir. TANAP'ın Avrupa'ya gaz arz edecek kısmının çalışmaları da tamamlanmış olup, 30 Kasım 2019 tarihinde TANAP Avrupa bağlantısı açılış töreni gerçekleştirilmiştir. Güney gaz koridorunun Avrupa ayağını oluşturan Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin işletmeye alınmasının akabinde yıllık 10 milyar metreküp Azerbaycan gazının Avrupa'ya arz edilmesine başlanacaktır. Doğu Akdeniz havzasında uluslararası hukuktan kaynaklı haklarımız kapsamında deniz yetki alanlarının uluslararası hukuka uygun olarak hakça ve adil biçimde belirlenerek, kıta sahanlığımızdaki egemenlik haklarımızın korunması ve Kıbrıs Türkleri'nin adanın eşit ortağı olarak hidrokarbon kaynakları üzerindeki hak ve çıkarlarının garanti altına alınması için meşru haklarımızdan taviz verilmeden bu bölgeyle birlikte Karadeniz'de de arama ve sondaj faaliyetlerimiz kararlılıkla devam ettirilecektir."

Bakan Dönmez, "Sismik araştırma gemilerimiz Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis, sondaj gemilerimiz Fatih ve Yavuz ile denizlerimizde detaylı aramalar yürütüyoruz. Bu meyanda Fatih sondaj Gemimiz 05 Kasım 2020 tarihinde Sakarya Sahasındaki Türkali-1 Kuyusunda sondaja başlamış olup, 31 Ocak 2020 tarihinde teslim alınan ve modernizasyonu tamamlanarak Mersin/Taşucu limanından ayrılan Kanuni sondaj gemimiz ise 2021 yılının ilk aylarında Karadeniz'de faaliyete başlayacaktır. Bugüne kadar Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis sismik araştırma gemilerimiz ile Doğu Akdeniz'de 46 bin kilometrekare ve Karadeniz'de 33 bin kilometrekare üç boyutlu sismik veri toplanmış, Fatih ve Yavuz sondaj gemilerimiz ile 9 adet derin deniz sondajı yapılmıştır. İzmir Aliağa'da ve Hatay Dörtyol'da devreye alınan yüzer LNG Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) terminallerinin ardından Saros Körfezi'nde ülkemizin üçüncü FSRU tesisini devreye alma çalışmalarımız devam etmekte olup, 170 bin metreküp depolama ve günlük 28 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesine sahip Türkiye'nin yeni FSRU gemisi Ertuğrul Gazi ise yıl sonunda ülkemizde olacaktır. Tuz yapılarına inşa edilen dünyadaki en büyük doğal gaz deposu olan ve 2017 yılında gaz depolanmaya başlanan Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama Projesi'nde 700 milyon metreküp depolama hacmine, günlük 20 milyon metreküp geri üretim kapasitesine ulaşılmış olup, genişleme projesinin tamamlanmasıyla toplamda 5,4 milyar metreküp depolama, 80 milyon metreküp günlük geri üretim kapasitesine ulaşılacaktır" diye konuştu.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)