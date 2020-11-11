2021 yılı bütçe görüşmeleri - Son Dakika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de bulunan rezervle ilgili, "Nasıl bulduysak, çıkartmasını biliriz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2021 yılı bütçe görüşmelerine katıldı ve milletvekillerinin soruları cevapladı. Dönmez, Türkiye'de birincil enerji kaynağı bakımından bakıldığında dışa bağımlı olduğunu söyleyerek, "Yüzde 70-72 dışa bağımlıyız. Elektrik enerjisi olarak baktığımızda, son yıllarda yerli ve yenilenebilir kaynaklara verdiğimiz ağırlıktan dolayı tersine çevirdik. Yaklaşık yüzde 60 civarında yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretim kapasitesine ulaşmış durumdayız. Maden çeşitliliği ve zenginliği açısından ülkemiz birçok ülkeye göre daha iyi pozisyonda olmasına rağmen, hala bizde olmayan ya da üretemediğimiz ya da ekonomik veya çevresel nedenlerle işletemediğimiz madenlerden dolayı her yıl ortalama 15-20 milyar dolar civarında ham madde tedariki veya yarı mamul ithal ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez, şöyle konuştu:

"Her yıl 10-12 milyar dolar civarında altın ithalatımız var. Buna karşılık 5-6 milyar dolarlık ihracatımız var. Kuyum sektörümüz oldukça gelişmiş, biraz katma değer oluşturarak satabiliyoruz. Merkez Bankaları rezerv para gibi banka not saklama yerini altını da bir miktar saklama yoluna gidiyor."

Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervine ilişkin olarak Bakan Dönmez, "Son üç yılda sekiz tanesi Akdeniz'de, bir tanesi Karadeniz'de sondajımız var. Karadeniz'de ilk deniz sondajımızda aramasında keşifle sonuçlandı. Dünyada petrol endüstrisi açıklamalarını hangi kriterlere uygun yapıyorsa, Türkiye Petrolleri bu keşifle ilgili bulguları aynı kriterlere göre yaptı, hesapladı, paylaşımı da ondan sonra yaptı. 30 ila 40 kuyu açacağız, saha 250 kilometrekarelik bir alan. Aradaki kollektör ve manifoldlarla karaya getireceğiz. En kısa hat Filyos gözüküyor. Bizim lojistik merkezimiz orasıdır. Zonguldak bundan sonra kömür madencilik şehri değil, yerin altından çıkan başka bir kaynakla da yıldızı bir kez daha parlayacak. Oradaki işletmemiz 25-30 yıl sürecek. Nasıl bulduysak, çıkartmasını biliriz" dedi.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)