2021 yılı bütçe görüşmeleri - Son Dakika

2021 yılı bütçe görüşmeleri

17.11.2020 20:52
2021 yılı bütçe görüşmeleri, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Önümüzdeki günlerde Adalet Bakanımızla birlikte sivil toplum örgütlerimizle, iş dünyamızla bir araya geleceğiz TOBB, TÜSİAD, MÜSİAD, TİM ile bir araya geleceğiz.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Önümüzdeki günlerde Adalet Bakanımızla birlikte sivil toplum örgütlerimizle, iş dünyamızla bir araya geleceğiz TOBB, TÜSİAD, MÜSİAD, TİM ile bir araya geleceğiz. Hukuk alanında ve diğer alanlarda dinleyeceğiz. Ne tür sorunlar yaşıyorlar, uygulamada ne tür sorunlarla karşı karşıya kalıyorlar konuşacağız, ortak akılla yapılması gereken düzenlemeleri yapacağız" dedi.

Elvan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen Hazine ve Maliye Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçe görüşmelerine katıldı ve milletvekillerinin sorularını cevapladı. Elvan, şöyle konuştu:

"Makroekonomik, finansal, fiyat istikrarı konusunda çok önem veriyoruz ve bizim yol haritamızın genel çerçevesini oluşturacak. Demokrasi, adalet, kalkınma ve ekonomi birbirinden ayrılamayacak kavramlardır. Biz adil ve şeffaf bir hukuk devleti ile ekonomik büyümeyi, kalkınmayı, refahı ve istikrarı sürekli kılabileceğimize inanıyoruz. Önümüzdeki günlerde Adalet Bakanımızla birlikte sivil toplum örgütlerimizle, iş dünyamızla bir araya geleceğiz. TOBB, TÜSİAD, MÜSİAD, TİM ile bir araya geleceğiz. Hukuk alanında ve diğer alanlarda dinleyeceğiz. Ne tür sorunlar yaşıyorlar, uygulamada ne tür sorunlarla karşı karşıya kalıyorlar konuşacağız, ortak akılla yapılması gereken düzenlemeleri yapacağız. Hiçbir insanımızın, vatandaşımızın kafasının arkasında en ufak kaygısı olmaz. Kapılarımız 24 saat açık olacak. Bizim de makul gördüğümüz ve haklı gördüğümüz hangi konu varsa, reform niteliğinde olan her konuda gerekli adımları kararlılıkla atacağız."

Yatırım ortamının iyileştirilmesi noktasında atılması gereken adımların olduğuna dikkat çeken Elvan, "Türkiye yatırımcılar açısından hem yerli hem uluslararası yatırımcılar açısından cazibe merkezi olsun istiyoruz. Bankalarımızla bir araya geleceğiz. Bankalarımızın da bazı sorunları var. Bankalar Birliği, özel bankalarla bir araya geleceğiz" ifadelerini kullandı.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

2021 yılı bütçe görüşmeleri

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, toplum, Adalet, Hukuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 2021 yılı bütçe görüşmeleri - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yeni tedbirler açıklandı! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Uzaktan eğitim uygulaması 31 Aralık 2020 tarihine kadar devam edecek Spor müsabakalarının seyircisiz oynanmasına devam edilecek, halı sahalar kapatılacak Son Dakika: 65 yaş ve üstü için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 20 yaş altı için de getiriliyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni tedbir kararlarını madde madde sıraladı! Sokağa çıkma kısıtlaması geri döndü Bakan Elvan, ekonomide yeni yol haritasını madde madde anlattı: Reform niteliğinde olan her konuda gerekli adımları atacağız Bağdat ve Erbil yönetimleri PKK'nın Sincar'daki varlığını sonlandıracak anlaşmayı uygulamaya koydu Türkiye karşıtlığında birleştiler! Almanya ve Fransa'dan Biden'a skandal Doğu Akdeniz çağrısı
Sergen Yalçın'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili güldüren yorum: İşi ilk yarıda bitirmeliyiz Sergen Yalçın'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili güldüren yorum: İşi ilk yarıda bitirmeliyiz         
20:48
Son Dakika: Türkiye'de 17 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 103 kişi vefat etti, 3819 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 17 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 103 kişi vefat etti, 3819 yeni vaka tespit edildi         
20:26
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kıraathanelerin faaliyetlerine ara veriliyor Koronavirüs tedbirleri kapsamında kıraathanelerin faaliyetlerine ara veriliyor         
20:16
Son Dakika: Alışveriş merkezi, restoran ve berber gibi işletmeler 10.00 ile 20.00 arası açık olacak Son Dakika: Alışveriş merkezi, restoran ve berber gibi işletmeler 10.00 ile 20.00 arası açık olacak         
20:06
Adana Demirspor'da koronavirüse yakalanan kişi sayısı 37'ye çıktı Adana Demirspor'da koronavirüse yakalanan kişi sayısı 37'ye çıktı         
19:54
İngiltere'de üretilen maske, koronavirüsü yüzde 90 öldürüyor İngiltere'de üretilen maske, koronavirüsü yüzde 90 öldürüyor         
18:59
Şarkıcı Bulut Duman hakkında Şarkıcı Bulut Duman hakkında "Çocuğun nitelikli cinsel istismarından tutuklama" istendiği ortaya çıktı         
17:52
ABD'li ilaç şirketi Moderna, birkaç milyon doz koronavirüs aşısı üretti ABD'li ilaç şirketi Moderna, birkaç milyon doz koronavirüs aşısı üretti         
17:32
Pfizer ve BioNTech'in ürettiği koronavirüs aşısının dağıtımına ABD'nin 4 eyaletinde başlandı Pfizer ve BioNTech'in ürettiği koronavirüs aşısının dağıtımına ABD'nin 4 eyaletinde başlandı         
17:21
Sütyen paylaşımlarıyla olay olan ünlü şarkıcı Aynur Aydın'dan peş peşe cesur pozlar Sütyen paylaşımlarıyla olay olan ünlü şarkıcı Aynur Aydın'dan peş peşe cesur pozlar         
15:57
Acun Ilıcalı, Exxen'de program yapması için komedyen Hasan Can Kaya ile anlaştı Acun Ilıcalı, Exxen'de program yapması için komedyen Hasan Can Kaya ile anlaştı         
15:22
Gençlerin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu! Olayın içinde mide bulandıran bir iddia var Gençlerin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu! Olayın içinde mide bulandıran bir iddia var         
15:07
Sokağa çıkma kısıtlaması gündeme gelirse öncelik vaka sayısının patladığı 5 kentimize verilecek Sokağa çıkma kısıtlaması gündeme gelirse öncelik vaka sayısının patladığı 5 kentimize verilecek         
14:19
Emekli olduktan sonra safran soğanı ekti, kilosunu 50 bin liraya satıyor Emekli olduktan sonra safran soğanı ekti, kilosunu 50 bin liraya satıyor         
13:07
Damadın arabaya yazdırdığı yazı gelini de şaşkına uğrattı Damadın arabaya yazdırdığı yazı gelini de şaşkına uğrattı         
11:56
Kimsenin cesaret edemediğini yapan gassallar mesleklerini anlattı: Kurtlanmış cenazeler geliyor, onlarda çok zorlanıyoruz Kimsenin cesaret edemediğini yapan gassallar mesleklerini anlattı: Kurtlanmış cenazeler geliyor, onlarda çok zorlanıyoruz         
11:30
"Sarı altın" daha dalındayken satıldı! ABD ve Rusya'nın da aralarında olduğu 10 ülkeye ihraç ediliyor         
10:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2020 21:03:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 2021 yılı bütçe görüşmeleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei