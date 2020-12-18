2021 yılı bütçe görüşmelerinde son gün - TBMM Başkanı Şentop - Son Dakika

2021 yılı bütçe görüşmelerinde son gün - TBMM Başkanı Şentop

18.12.2020 14:43

TBMM Genel Kurulu, bütçenin tümü üzerindeki görüşmeleri yapmak üzere Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, bütçenin tümü üzerindeki görüşmeleri yapmak üzere Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.

Gündeme geçmeden önce değerlendirmelerde bulunan Şentop, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin, Plan ve Bütçe Komisyonunda 21 Ekim-27 Kasım tarihleri arasında görüşülerek kabul edildiğini hatırlattı.

TBMM Genel Kurulu'nun, 7 Aralık Pazartesi günü başladığı bütçe görüşmelerini bugün tamamlayacağını belirten Şentop, bu süreçte Genel Kurulda 11 gün boyunca, 71 oturumda toplam 143 saatlik çalışma yürütüldüğünü bildirdi.

Bugünkü kapanış görüşmelerinden sonra Genel Kurulda yapılacak oylamayla bütçe ve kesin hesap kanun tekliflerinin görüşmelerinin tamamlanacağını söyleyen Şentop, bütün partilere mensup milletvekillerinin, bilhassa bütçe görüşmeleri sürecinde Meclis kürsüsünden dile getirdikleri görüş ve önerileri, milletin büyük bir merak ve ilgiyle izlediğini ifade etti.

Şentop, millet iradesinin tecelli ettiği TBMM çatısı altında yürütülen çalışmaların bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük bir olgunlukla devam edeceğine inancının tam olduğunu belirtti.

Bu yıl Meclis çalışmalarının bütün dünyada olduğu gibi Kovid-19 salgınının etkileri altında gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Şentop, "Bu dönemde bir yandan TBMM olarak üstümüze düşen yasama, denetim ve temsil faaliyetlerini yerine getirmeye çalışırken diğer yandan bu süreci en az sıkıntıyla atlatmaya çalışıyoruz. Bu zorlu şartlara rağmen bugüne kadarki bütçe görüşmeleri sürecinde gerek komisyon gerekse Genel Kurul aşamalarında çalışmalara katılan, müzakere ve katkı sağlayan bütün Meclis Başkanvekillerimize, Divan üyelerimize, Grup Başkanvekillerimize, milletvekillerimize, bakanlarımıza, bürokratlarımıza ve Meclis çalışanlarımıza özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Şentop, bugün görüşmeleri tamamlanacak 2021 yılı bütçesinin, hayırlı olmasını diledi.

Kılıçdaroğlu ve Bahçeli Genel Kurulda

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş bütçe görüşmelerini takip etmek üzere Genel Kurula geldi.

Görüşmelerde, gruplar adına yapılacak konuşmaların ardından yürütme adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay söz alacak.

Daha sonra 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin oylamaları yapılacak.

2021 yılı bütçe görüşmelerinde son gün - TBMM Başkanı Şentop
2021 yılı bütçe görüşmelerinde son gün - TBMM Başkanı Şentop
2021 yılı bütçe görüşmelerinde son gün - TBMM Başkanı Şentop
2021 yılı bütçe görüşmelerinde son gün - TBMM Başkanı Şentop

Mustafa Şentop, Meclis Başkanı, Ekim, TBMM, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika 2021 yılı bütçe görüşmelerinde son gün - TBMM Başkanı Şentop - Son Dakika


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