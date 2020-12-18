2021 yılı bütçe görüşmelerinde son gün - Son Dakika

2021 yılı bütçe görüşmelerinde son gün

18.12.2020 15:51
2021 yılı bütçe görüşmelerinde son gün, System.String[]

MHP Genel Başkan Yardımcısı, Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, "Geçmişte talep etiğimiz silahları ve füze savunma sistemlerini satmayan ABD'nin 'S-400'ü niye aldınız?' diye yaptırım kararı alması hukuksuzluktur, saygısızlıktır.

MHP Genel Başkan Yardımcısı, Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, "Geçmişte talep etiğimiz silahları ve füze savunma sistemlerini satmayan ABD'nin 'S-400'ü niye aldınız?' diye yaptırım kararı alması hukuksuzluktur, saygısızlıktır. Türkiye'nin neyi kimden alacağına kimse karışamaz." dedi.

Kalaycı, TBMM Genel Kurulunda, 2021 yılı bütçesinin tümü üzerinde MHP Grubu adına söz aldı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, Türk milletinin tarihi misyonuna ve devlet geleneğine uygun bir yönetim modeli olduğunu belirten Kalaycı, "Anayasamız ile güvence altında bulunan cumhuriyetin temel nitelikleri, milli ve üniter devlet yapımız, Türk milli kimliği, Atatürk, demokratik rejim ve temel insan hakları gibi değerler kırmızı çizgilerimizdir." diye konuştu.

Türkiye'ye yönelik saldırıların etkisiyle 2018 yılının son çeyreğinden itibaren 3 çeyrek daralan Türkiye ekonomisinin, gerekli önlemlerin zamanında ve cesaretle alınması sonucu 2019 yılının ikinci yarısından itibaren güçlü bir şekilde toparlandığını ve yüzde 0,9 ile beklentilerden hızlı büyüdüğünü belirten Kalaycı, "2019 yılında başta uluslararası kuruluşlar olmak üzere ekonomimizde yüksek daralma bekleyenlerin, olumsuz tablo çizenlerin hepsi ters köşe olmuştur." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin, 2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 4,4 büyüme ile Avrupa Birliği, G20 ve OECD ülkeleri arasında en güçlü büyüme performansı gösteren ülke olduğunu anımsatan Kalaycı, "Türkiye, Kovid-19 salgınının ekonomi üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak amacıyla bir dizi tedbiri süratle uygulamaya koymuştur. Üretimin ve tedarik zincirinin kesintiye uğramaması, istihdamın korunması ve finansal sistemin sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi için eşgüdümlü politika adımları atılmıştır. Böylelikle salgının yıkıcı etkisi birçok ülkeye göre nazaran Türkiye'de daha az düzeydedir." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin 2020 yılı ekonomik büyüme hedefinin yüzde 0,3 öngörüldüğünü ancak bu rakamın muhtemelen aşılacağını dile getiren Kalaycı, iddiaların aksine, açılan ve kapanan şirket ve esnaf sayılarının pozitif görünümde olduğunu söyledi. Kalaycı, finansal istikrarın sürdürülebilirliği açısından hane halkı ve reel kesim borçluluğunun da Türkiye'ye benzer ülkelere ve AB ortalamasına kıyasla düşük riskliliğini sürdürdüğünü ifade etti. Kalaycı, şöyle devam etti:

"Esnafın vergi, prim, kredi borçlarının belirli bir süre ertelenmesi ve sicil affının güncellenmesi yararlı olacaktır. Ayrıca, esnaf ve sanatkarımızı korumak için AVM ve büyük market zincirlerinin şehir merkezinde şube açmaları adil rekabet şartlarını bozmayacak şekilde kurallara bağlanmalıdır. Çiftçilerimizin Tarım Kredi ve Ziraat Bankasına olan kredi borçlarına da kamu alacaklarının yapılandırılmasında öngörülen şartlarda bir yapılandırma imkanı verilmelidir. Kur artışlarının etkisiyle başta gübre, mazot, yem, elektrik gibi tarımsal girdilerin fiyatları artmıştır. Çiftçilerimizin girdilerini uygun fiyatla alabilmesi sağlanmalıdır. Üreticilere sağlanan yüzde 75'i hibe tohum desteğinin kapsamı genişletilmelidir. Hayvancılık açısından yem maliyetinin azaltılması ve kaba yem açığının giderilmesi büyük önem taşımaktadır. Kaliteli yem ve bitkilerin üretimi ve hayvancılık destekleri artırılmalıdır. Elektrik faturaları önemli bir maliyet unsuru olmuştur. Ailelere yönelik sağlanan elektrik fatura desteği dar gelirli vatandaşlarımız için önemli bir adım olmuştur. Çiftçinin, sanayicinin ve esnafın elektrik faturası yükünü hafifletecek adımlar da atılmalıdır. 2021 yılına dair asgari ücretin belirlenmesi çalışmaları devam etmektedir. MHP olarak net asgari ücretin açlık sınırının üzerine çıkarılması görüşündeyiz. Ayrıca asgari ücretliye büyükşehirlerde ulaşım desteği verilmesini ve asgari ücretten vergi alınmamasını savunuyoruz."

"Hiç kimse fiili durum yaratmaya çalışmamalıdır"

Türkiye'nin, dünyanın ve içinde bulunduğu bölgenin çetin ve zorlu şartlarında olağanüstü bir diriliş ve yükseliş azmiyle öne çıktığını dile getiren Kalaycı, "Bölgesel ve küresel ölçekte her alanda uluslararası hukuka uygun, meşru ve milli politikalarla bekamıza, güvenliğimize, egemenlik haklarımıza ve tarihi mirasımıza sahip çıkılmaktadır." dedi.

Terörle mücadelenin kararlı, etkin ve başarılı bir şekilde devam ettirildiğini vurgulayan Kalaycı, "Artık terörün sonuna yaklaşılmaktadır. Kanlı örgütün dağ kadrosu da günbegün erimekte, elebaşları bir bir imha edilmektedir. İç barış ve huzur ortamı güçlü bir şekilde tesis edilmektedir." diye konuştu.

Bölgenin barış ve istikrarı için doğal kaynakların adaletli ve hakkaniyet ölçülerine dayalı paylaşımının vazgeçilmez önemde olduğuna işaret eden Kalaycı, "Hiç kimse fiili durum yaratmaya çalışmamalıdır. Türkiye'nin kimsenin hakkında gözü yoktur. Kimseye de haklarını çiğnetmeyecektir. Egemenlik haklarımız dokunulmazımızdır." ifadelerini kullandı.

ABD ile ilişkilerin ekonomik, siyasi ve güvenlik boyutlarıyla her iki tarafın karşılıklı çıkarlarına hizmet edecek şekilde, eşitlik ve karşılıklılık temelinde yürütülmesinin esas olması gerektiğini belirten Kalaycı, "Geçmişte talep etiğimiz silahları ve füze savunma sistemlerini satmayan ABD'nin 'S-400'ü niye aldınız?' diye yaptırım kararı alması hukuksuzluktur, saygısızlıktır. Türkiye'nin neyi kimden alacağına kimse karışamaz. NATO kapsamında bir müttefikimiz görünen ABD, önce dost mu düşman mı buna karar vermeli, müttefiklik hukukuna bağlı olup olmadığını gözden geçirmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kalaycı, küresel ve bölgesel gelişmelerin seyri hangi yönde olursa olsun Türkiye'nin, hak ve menfaatlerini koruma kararlılığı ile politikalarını yürüterek kime yahut neye göre değil milli perspektiften ve başkent Ankara vizyonuyla bakışını devam ettireceğini kaydetti.

Avrupa Birliği, Türkiye, S 400, MHP, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika 2021 yılı bütçe görüşmelerinde son gün - Son Dakika


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