2021 yılı bütçe görüşmelerinde son gün - Son Dakika

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Türkiye'nin mahpus sayısı açısından dünyanın 8. büyük ülkesi olduğunu, önceki ülkelerin nüfus açısından Türkiye'nin 4 katı olan ABD, 17 katı olan Çin, 2,5 katı olan Brezilya, iki katı olan Rusya ve 16 katı olan Hindistan olduğunu belirterek, "Hani diyordunuz ya 'dünya lideri' diye. Bunu gördüğümde dedim 'yakaladım.' Hapishane ve mahpus sayısında dünya lideri." dedi.

Şener, TBMM Genel Kurulunda, 2021 yılı bütçesinin tümü üzerinde CHP Grubu adına söz aldı.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ı karşısında görünce aklına gelen bir anekdotu paylaşmak istediğini belirten Şener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, kendisinin de bir bakanı olduğu hükümetin başbakanlığını yaptığı dönemde, bir helikopter seyahatinde Thomas Friedman'ın "Dünya Düzdür" kitabının çeviri nüshasıyla özetini sunduğunu anlattı.

Kitapta sözü edilen küreselleşmenin 3. evresinin ilk yıllarının, AK Parti hükümetinin ilk senelerine denk geldiğini belirten Şener, bu dünya düzeninde, Afrika savanlarındaki aslan ve ceylanların rekabetinin, dünya ülkeleri arasında yaşandığını ifade etti.

Şener, dünyanın en zengin ama nüfusu az olan ülkelerinin, nüfusları kalabalık gelişmemiş ülkeleri kaynak transferi ve ihtiyaçlarına göre yapılandırarak yönettiklerini vurgulayarak, "Eğer kendini sonbahar rüzgarlarına bırakırsan, plansız programsız, hükümet etmek hay huyla geçerse, sonunda küresel rüzgarlar sizin ekonominizi sizin ihtiyacınıza göre değil kendi ihtiyacına göre yapılandırırlar. Türkiye'nin geldiği nokta maalesef budur." diye konuştu.

"Enflasyon tüm gelir gruplarını vuruyor"

CHP'li Şener, Türkiye'nin, dünyada işsizliğin en yüksek olduğu ülkelerden biri olduğunu belirterek, "Şu anda Türkiye'de bulunan işsizlik, Cumhuriyet tarihi boyunca tüm iktidarların işsizlik rakamlarından çok daha kötüdür. OECD ülkelerinde, 37 ülke, Türkiye en fazla işsizliğin olduğu ülkedir. 179 dünya ülkesine baktığınızda yine aynı şeyi görürsünüz. İşsizliğin en fazla olduğu ülkelerden biri Türkiye'dir. Bu ortamda gençlerimiz perişandır, mahvolmuşlardır, umutlarını ellerinden almışsınızdır, geleceğe umutla bakamaz hale getirmişsinizdir." dedi.

Türkiye'de çalışanların da yanlış ekonomik politikalar nedeniyle perişan olduğunu savunan Şener, çalışan olarak gösterilen kişilerin üçte birinin kayıt dışı, sigortasız olduğunu söyledi.

Abdüllatif Şener, Türkiye'de çalışanların yarısının asgari ücretle, açlık sınırının altında ücretle istihdam edildiklerini belirterek, "Yüzde 70'i de yoksulluk sınırı içerisinde yaşıyor. Enflasyon tüm gelir gruplarını vuruyor. Dünyanın en yüksek enflasyonlarından biri Türkiye'de. Gıda enflasyonu, resmi enflasyonun iki katı." ifadelerini kullandı.

Pek çok sektörün müşterisizlikten kan ağladığını öne süren Şener, dükkanını kapatan esnafa karşılıksız destek uygulamasını Mısır'ın bile hayata geçirdiğini; Türkiye'de ise ücretsiz izne ayrılan çalışana günlük 39 lira veren hükümetin esnafa bin lira yardımda bulunduğunu kaydetti.

"Ne faizci bir hükümet oldunuz"

Şener, 1930'da CHP'nin iktidarında yürürlüğe giren Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 83. maddesinde, salgın hastalık halinde evinde kalmak zorunda kalanlara ücret ödenmesinin hükme bağlandığını anımsatarak, "65 yaş üstü, 20 yaş altı diye evlerine hapsettiğiniz, dışarı çıktıkları zaman ağır cezalar verdiğiniz, şu ana kadar tek bir lira vermediğiniz kesim için, 1930 tarihli kanun diyor ki, 'onlara asgari ücret düzeyinde para vermek zorundasın.' Bakın Hıfzıssıhha Kanunu halen yürürlükte ve siz ödemiyorsunuz. Kanuna uymayı bile beceremiyorsunuz." diye konuştu.

"İktidarın, 2021 yılı bütçesinde 8-10 milyon çiftçiye verilecek tarım desteği tutarını 21 milyar liraya indirdiğini ancak yandaş müteahhitlere 31 milyar lira ödenek ayırdığını" öne süren Şener, çiftçinin 130 milyar liralık borcunun sürekli faizle yapılandırıldığını belirtti. Şener, "Ne faizci bir hükümet oldunuz. Çiftçinin, esnafın, yapılandırdığınız kredilerden dolayı faiz ödeyecek hali mi kaldı?" dedi.

Süt inekçiliği yapanların maliyetlerini karşılayamadığı için battığını savunan Şener, "Sizin bu ithalat merakınız, Türk çiftçisini değil, Sırbistan, Arjantin, Brezilya'nın, dünyanın diğer ülkelerinin çiftçisini besliyor." ifadesini kullandı.

Pancar fiyatlarının geç ve düşük açıklandığı için üreticinin perişan olduğunu öne süren Şener, öte yandan Konya Ovası'na yönelik sulama sorununun çözümüne yönelik bir proje hazırlanmadığını belirtti.

Kanal İstanbul Projesi'nin, etrafından arsa alanlara rant sağlamak dışında bir işe yaramayacağını iddia eden Şener, "Kanal İstanbul için ayrılacak tutarın dörtte birinin Konya Ovası'nın sulama sorununu çözeceği; kalan kısmın da diğer illerdeki vatandaşlara iş ve AŞ sağlayabileceği" görüşünü savundu.

"Türkiye gelir dağılımı en bozuk 5 ülkeden biri"

CHP'li Şener, Birleşmiş Milletlerin bir raporuna göre hazırladığı grafiği göstererek, Türkiye'deki nüfusun yüzde 1'inin ülke gelirinden aldığı payın, nüfusun yüzde 50'sinin gelirinden fazla olduğunu kaydetti. Şener, "Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa. Ama siz yapıyorsunuz." dedi.

Nüfusun yüzde 1'inin ülke gelirinden aldığı pay açısından, gelir dağılımı en bozuk 5 ülkeden birinin Türkiye olduğunu anlatan Şener, "Bir numara Katar, bizimkilerdeki Katar sevgisinin nereden geldiği belli, kendilerine benziyor. Böyle politika olmaz, vazgeçin." ifadesini kullandı.

Konuşması sırasında kavramları karıştırması nedeniyle milletvekillerinin laf atması üzerine de Şener, "Size ders çalışmak için biraz uykumu az aldım, ondan kaynaklanıyor." karşılığını verdi.

"Cumhuriyet tarihi boyunca yapılandan daha fazla hapishane yapıldı"

Şener, iktidarın, Cumhuriyet tarihi boyunca yapılandan daha fazla hapishane yaptığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Atladığınız tek bir yıl yoktur. 2014 yılında 14, 2015'te 18, 2016'da 38, 2017'de 12, 2018'de 15, 2019'da 26, 2020'de 18. '2021'de de 39 yeni cezaevi açılacak.' demişsiniz. 2002'de 58 bin mahpus var, 2019'da 291 bin 500 mahpus var. FETÖ'den önceki sayınız da 232 bin. Af yasasıyla 45 bin kişi çıkmış, şu anda 265 bin kişi içerde. Böyle bir mantık olmaz. İşiniz gücünüz sizi eleştiren, yanlışlarınızı ortaya dökmeye çalışan, gizlediğiniz sakladığınız devletin resmi rakamlarını, yandaş müteahhitlere verdiğiniz devletin milyarlık işlerini araştırmaya kurcalamaya çalışan biri olduğu zaman hemen tutuyorsunuz terör iltisaktan doğru mahkemeye."

Şener, AK Parti'li milletvekillerinin örnek göstermesini istemesi üzerine, "Alpaslan Kuytul'un hiçbir araya gelmeyecek 4 ayrı terör örgütüyle iltisaklı olmaktan suçlandığını, ülkenin dini bütün insanlarının iktidara hizmet etmediği sürece sakıncalı görüldüğünü" söyledi.

Türkiye'yi tutuklu ve hükümlü sayıları açısından diğer ülkelerle kıyaslayan Şener, "Türkiye, mahpus sayısı açısından dünyanın 8. büyük ülkesi. Öncekiler, biri ABD, Türkiye nüfusunun 4 katı nüfusu var. İkincisi Çin, Türkiye'nin 17 katı nüfusu var. Brezilya, Türkiye'nin iki buçuk katı; Rusya, Türkiye'nin iki katı; Hindistan, Türkiye'nin 16 katı nüfusu var. Bizden öncekiler de böyle. Hani diyordunuz ya 'dünya lideri' diye. Bunu gördüğümde dedim 'yakaladım.' Hapishane ve mahpus sayısında dünya lideri." diye konuştu.

"Bu kayyum işini de çok sevdiniz"

Şener, TBMM Adalet Komisyonunda görüşülen kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine ilişkin kanun teklifinin birçok maddesinin derneklere kayyum atanmasını düzenlediğini belirterek, "Bu kayyum işini de çok sevdiniz. Belediyelerden başladınız, hevesini alamadınız şimdi derneklere doğru kayıyorsunuz." dedi.

İktidarın işsizlik, enflasyon, milli gelir rakamlarının gerçek dışı olduğunu öne süren Şener, milli gelir verilerinin sürekli değiştirildiğini, bu nedenle 1998 yılı öncesi verilerin daha sonraki dönemle kıyaslanamadığını belirtti.

Şener, iktidarın büyüme rakamlarında oynayarak 2011-2016 arasında yıllık ortalama yüzde 3,4 büyüttüğünü iddia ederek, "Sizin bu rakamlara rağmen 1998 yılında Türkiye'nin sıralaması 18. Türkiye'yi, 2020'de 20. sıraya düşürdünüz, o şişirilmiş büyüme hesaplarınıza rağmen." diye konuştu.

Türkiye'nin kişi başına milli gelir açısından 78. sırada olduğunu da anlatan Şener, bu rakamın 1990 ve 1980'lerden daha kötü olduğunu savundu.

İhracat verilerinde de başarı yakalanamadığını ileri süren Şener, "Mcdonalds'ın satışları 97 milyar, Coca Cola'nın 78 milyar. İkisini topladığınızda 176 milyar dolar. Neredeyse Türkiye'nin ihracatının neredeyse iki katı olacak, 166 milyar dolar görünüyor bu sene, Türkiye'yi ne hale getirdiniz, bir McDonalds bir Coca Kola kadar değil." ifadelerini kullandı.

Şener, iktidarın, aslanların ve ceylanların yarıştığı bir ortamda günübirlik heveslerin peşine düştüğünü, makro politikaları hayata geçirmediğini, eğitimi batırdığını savunarak, "Hangi rakamınıza bakarsanız bakın, dünyayla yarışta Türkiye'yi geride bırakmış, patinaj yaptıran bir iktidarla karşı karşıyayız. Bu iktidarla küreselleşmenin üçüncü evresinde yürümek Türkiye'ye yazık eder." dedi.