2021 yılı bütçesi - Son Dakika

2021 yılı bütçesi

28.10.2020 19:36

2021 yılı bütçesi TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Türkiye ve Azerbaycan, dünyada başka iki ülke arasında benzeri olmayan bir şekilde, 'Tek millet, iki devlet' anlayışıyla yakın bir ilişkiye sahiptir.

2021 yılı bütçesi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop:

"Türkiye ve Azerbaycan, dünyada başka iki ülke arasında benzeri olmayan bir şekilde, 'Tek millet, iki devlet' anlayışıyla yakın bir ilişkiye sahiptir. Buradan tekrar ifade etmek isterim ki, Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, tarihi gerçeklere ve uluslararası hukuka göre haklı davasında ve vatan savunmasında Azerbaycan'ın yanında yer almaya devam edecektir"

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye ve Azerbaycan, dünyada başka iki ülke arasında benzeri olmayan bir şekilde, 'Tek millet, iki devlet' anlayışıyla yakın bir ilişkiye sahiptir. Buradan tekrar ifade etmek isterim ki, Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, tarihi gerçeklere ve uluslararası hukuka göre haklı davasında ve vatan savunmasında Azerbaycan'ın yanında yer almaya devam edecektir" dedi.

2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun ve 2019 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri Plan ve Bütçe Komisyonu'nda devam ediyor. Komisyonda, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Sayıştay Başkanlığı ve Kamu Denetçiliği Kurumu bütçeleri görüşülüyor.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, milletvekillerine TBMM hakkında bilgi verdi. Şentop, Azerbaycan Ermenistan arasındaki çatışmalara değinerek, "Ermenistan ordusunun başlattığı geniş kapsamlı saldırılar ve Azerbaycan'daki sivil yerleşim birimlerini hedef alan provokasyonlarıyla başlayan çatışmalar, zaman zaman alınan ateşkes kararlarına rağmen, kesintisiz olarak devam etmektedir. Son olarak geçen gün ABD'nin girişimiyle alınan ikinci ateşkes kararı, başlangıcından dakikalar sonra Ermenistan'ın sivilleri hedef alan saldırılarıyla ihlal edilmiştir. Yine almakta olduğumuz acı haberler, dün itibarıyla Ermenistan'ın sivil hedeflere yönelik saldırılarına devam etmekte olduğunu göstermiştir. Daha önce çeşitli platformlarda, bu kapsamda Bakü'de Azerbaycan Milli Meclisi'nde ve insanlık suçlarına şahitlik eden Gence'de de ifade ettiğim gibi, sivillere yönelik bu saldırıları şiddetle kınadığımı bir kez daha huzurunuzda ifade etmek istiyorum. Bu saldırılarda şehit olan bütün kardeşlerimizi rahmetle anıyor, gazilere Cenab-ı Hak'tan acil şifalar niyaz ediyorum; Birleşmiş Milletler kararları başta olmak üzere, bir çok uluslararası kuruluşun kararlarında kabul ve ilan edildiği üzere, Ermenistan işgali altındaki vatan topraklarını kurtarmak için kahramanca çarpışan Azerbaycan Ordusu'na muvaffakiyetler diliyorum. Türkiye ve Azerbaycan, dünyada başka iki ülke arasında benzeri olmayan bir şekilde, 'Tek millet, iki devlet' anlayışıyla yakın bir ilişkiye sahiptir. Buradan tekrar ifade etmek isterim ki, Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, tarihi gerçeklere ve uluslararası hukuka göre haklı davasında ve vatan savunmasında Azerbaycan'ın yanında yer almaya devam edecektir" dedi.

Şentop yasama ve denetim faaliyetlerinden bahsederek, 27 . dönemde 3 bin 147 teklif sunulduğunu ifade etti. Şentop, "Genel Kurul gündemine giren 211 kanun teklifinden 106'sı kanunlaşmış, 1 adet de İçtüzük değişikliği gerçekleştirilmiştir. Halihazırda 104 kanun teklifi Genel Kurul gündemindedir. 2 bin 930 kanun teklifi ilgili komisyonlardadır. Ayrıca değişik konularda 81 TBMM Kararı alınmıştır. Böylelikle 27'nci dönemde, Milletvekillerinin talepleri doğrultusunda, 200'ü uluslararası anlaşmalara yönelik olarak hazırlananlar olmak üzere, toplam 812 kanun teklifi taslağı hazırlanmıştır. Denetim Faaliyetleri Kapsamında; Başkanlığımıza verilip işleme alınan 34 bin 713 soru önergesinden 22 bin 460'ı muhataplarınca cevaplandırılmış (söz konusu 22 bin 460 önergenin 4 bin 299'u süresi içinde, 18 bin 161'i ise süresi geçtikten sonra cevaplandırılmıştır), 5'i geri alınmış, 11 bin 792'si cevaplandırılmamış olup, 456'sı halen işlemdedir" ifadelerini kullandı.

Şentop, 20 yıldır izlenen çok yönlü dış politika çalışmaları çerçevesinde, Türkiye'nin Latin Amerika ve Karayipler Bölgesi ile ilişkilerini geliştirmek amacıyla Meclisin; Bolivya, Ekvator, Kolombiya, Peru ve Şili Parlamentolarından oluşan AND Parlamentosuna gözlemci üye olması yönündeki davete icabet ettuiğini ve AND parlamentosu Türk Grubu kurulduğunu belirtti. YŞentop, "Bu dönemde ayrıca, Türkiye, Azerbaycan ve Almanya arasında oluşturulan Bakü Diyalog ve İş Birliği Platformunun kurumsallaşması ve genişlemesine yönelik çalışmalar TBMM'nin öncülüğünde devam etmiştir. Diğer yandan, Birleşmiş Milletler Batı Grubunun 27 Şubat 2020 tarihli toplantısında, Dışişleri Komisyonu Başkanı Sayın Volkan Bozkır'ın, BM'nin en üst düzey görevi olan '75. Genel Kurul Başkanlığı'na adaylığı oybirliğiyle onaylanmış ve Bozkır, 17 Haziran 2020 tarihinde bu göreve seçilmiştir. Böylelikle, Birleşmiş Milletlerin en üst organı olan Genel Kurulun Başkanlığını ilk defa bir Türk yetkili üstlenmiştir" şeklinde konuştu.

TBMM bütçesinin yüzde 8.4 arttığını söyleyen Şentop, "Başkanlığımız tarafından da 2021 Yılı Bütçe Teklifinin hazırlanmasında mevcut program sistemine uygun şekilde tasarruf tedbirlerine azami riayet edilmiş olup, bir önceki yıla göre yüzde 8,4 oranında artışla bütçemiz bir milyar sekiz yüz doksan dört milyon elli altı bin TL. olmuştur. Program Bütçe Sınıflandırması açısından 2021 Yılı Bütçe Teklifimizin dağılımına bakarsak; Yasama Programı bütçenin yüzde 71,4'üne (1.351.463.000 TL), Yönetim ve Destek Programı bütçenin yüzde 23,1'ine (437.946.000 TL), KDK ile RTÜK'e yapılan hazine yardımlarından oluşan Program Dışı Giderler ise bütçenin yüzde 5,5'ine tekabül etmektedir. Ekonomik sınıflandırma açısından 2021 Yılı Bütçe Teklifimizin dağılımına bakarsak; personel giderleri yüzde 56,2, SGK Devlet Primi Giderleri yüzde 7,3, mal ve hizmet alımı giderleri yüzde 13,2, cari transferler yüzde 15,1, sermaye giderleri yüzde 8,1, sermaye transferleri ise yüzde 0,1 oranında ağırlığa sahiptir" diye konuştu.

Sayıştay başkanı Seyit Ahmet Baş, TBMM'ye 190 adet Sayıştay denetim raporunun sunulduğunu belirterek, "Kamu işletmelerinin denetimine ilişkin olarak 81 Sayıştay denetim raporu Aralık ayı içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacaktır. Gelecek yıl 101 kamu işletmesi de dahil olmak üzere 572 kamu idaresi nezdinde kamu denetimi yapılması öngörülmektedir. Kamu zararları iddiasına ilişkin olarak iddianame mahiyetindeki raporlar ise Kasım ayı sonuna kadar hüküm tesis edilmek üzere Sayıştay Mahkemeleri'ne sunulacaktır" ifadelerini kullandı.

Kamu Denetçiliği Kurumu Şeref Malkoç, başvuru sayısının 2020 Ekim ayında 90 bin civarında olduğunu söyleyerek, verilen tavsiye kararı sayısında da artış olduğunu ifade etti. Malkoç,"Başlangıç yüzde 20 olan tavsiye uyma kararı 2020 yılı itibariyle yüzde 77 civarına gelmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde aldığımız kuvvetle kararlarımıza uyma oranı artmaktadır" şeklinde konuştu.

Malkoç şöyle konuştu:

"Ekim 2020 itibariyle başvurdu sayımız 87 bin 144 olmuştur. 2020 yılında yapılan başvuruyu geçmiş yıllara oranladığımızda geçmişteki yedi yılın tamamı kadar başvuru yapılmıştır. Bu başvurunun sebebi kovid 19 sebebiyle alınıan tedbirlerden kaynaklanmaktadır. Özellikle üç kamu bankasının temel destek kredisine ilişkin düzenleme ve bunlarla ilgili ortayla çıkan sorunlarla ilgili başvuru gelmiştir.

2021 yılı bütçesi
2021 yılı bütçesi
2021 yılı bütçesi
2021 yılı bütçesi

Mustafa Şentop, Azerbaycan, Türkiye, TBMM, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika 2021 yılı bütçesi - Son Dakika


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