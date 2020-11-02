2021 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Resim ve Heykel Müzesinin yıl sonunda ziyarete açılacağını bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2020 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yapan Ersoy, Gelibolu Tarihi Alanı'ndaki kalelerin, yolların ve surların restorasyonu, şehitliklerin ihyası, kültür ve sanat merkezlerinin kurulması, siper canlandırmaları projelerini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ersoy, bu yıl Çanakkale Savaşları Mobil Müze Projesi ile Çanakkale ruhunu gelecek kuşaklara aktarmak için destanın aziz hatıralarını şu ana kadar 41 şehre ulaştırdıklarını söyledi.

Türkiye'nin Somut Olmayan Kültürel Miras alanında UNESCO'ya en çok unsur kaydettiren ilk 5 ülke arasında yer aldığını ifade eden Ersoy, 2020 yılı Aralık ayında "Minyatür Sanatı" ve "Geleneksel Zeka ve Strateji Oyunu: Mangala" unsurlarının kaydedilmesiyle UNESCO'ya kayıtlı unsur sayısının 20'ye ulaşmasının beklendiği bilgisini verdi.

Kütüphane hizmetlerinin 57'si gezici, 63'ü çocuk ve 7'si edebiyat müze

kütüphanesi olmak üzere bin 264 kütüphanede sürdürüldüğünü kaydeden Ersoy, kütüphanelerdeki toplam kitap sayısının 20 milyonun üzerinde olduğunu belirtti.

Ersoy, "2020 yılında 25 yeni kütüphane açılmış olup 22 kütüphanenin açılış çalışmaları devam etmektedir. 2021 Yatırım Programı'nda 43 kütüphane yapımı teklif edilmiştir." dedi.

2,5 milyon çocuk sinemayla tanıştı

Ersoy, şimdiye kadar yaklaşık 2,5 milyon çocuğu sinemayla buluşturduklarını, Kovid-19 salgını nedeniyle ara vermek durumunda kaldıkları "Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın Projesi" kapsamında 2023 yılına kadar 5 milyon çocuğu sinemayla tanıştırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Devlet Tiyatrolarının 1949 yılından bu yana temsillerini ülkenin her bir köşesinde başarıyla sergilediğini vurgulayan Ersoy, tiyatroların 12 yerleşik merkezinde ve turne düzeninde bulunan 77 sahnesinde 27 bin 209 koltuk kapasitesiyle hizmet verdiğini söyledi.

2020-2021 yeni tiyatro sezonuna 1 Eylül Salı günü 17 yeni oyunla erken "Merhaba" diyen Devlet Tiyatrolarının yaz aylarındaki projeleriyle de pandemi sürecinde sanatseverleri yalnız bırakmadığını belirten Ersoy, 2020-2021 tiyatro sezonunda açık hava temsilleri, Yerli Yazarlar ve Klasikler Haftası düzenleneceğini ve sosyal sorumluluk projelerinin devam edeceğini bildirdi.

Ersoy, Bakanlığın müzik, opera ve sahne sanatlarıyla ilgili faaliyetlerini, illerde yerleşik 6 opera ve bale müdürlüğü, 6 senfoni orkestrası, 13 koro, 9

topluluk ile sürdürdüğünü, bu faaliyetlerin bin 140 müzisyen ve 2 bin 369 opera bale sanatçısıyla yerine getirildiğini söyledi.

Ankara Resim ve Heykel Müzesi bu sene sonunda açılacak

Ankara Resim ve Heykel Müzesi koleksiyonunda bulunan 3 bin 629 sanat

eserini dijital veri tabanına aktararak envanter çalışmalarını bu sene bitirdiklerini ifade eden Ersoy, "Restorasyon ve sergileme çalışmaları son aşamasına gelen Ankara Resim ve Heykel Müzemizi bu sene sonunda ziyarete açarak çok nitelikli bir müze ile birlikte Türk Ocağı tarihi konser mekanına yeniden kavuşmuş olacağız." dedi.

Özel tiyatrolara destek

Sinema ve müzik eserleri ile kitaplarda zorunlu olan bandrolün, korsanla

mücadelede en etkili uygulamalar arasında olduğunu belirten Ersoy, 2020 yılının ilk 9 ayında yaklaşık 349 milyon bandrol verildiğini ifade etti.

Bakan Ersoy, sinemaya verdiklerini destekleri şöyle anlattı:

"2020 yılında sinema sektöründe 234 projeye 46 milyon 428 bin lira destek sağladık. Böylece 2019 yılı ile karşılaştırıldığında sektöre verdiğimiz desteği yüzde 22 oranında artırmış olduk. Ayrıca 2020 yılı Kasım ayı itibarıyla 9'u yurt dışı, 67'si yurt içi olmak üzere toplam 76 sinema etkinliğine 24 milyon 715 bin lira destek sağlanmıştır. Bu desteğin 18 milyon 255 bin liralık kısmını, doğrudan sinema alanında faaliyet gösteren meslek birliklerine ve kuruluşlarına verdik. Bakanlığımızın, ilgili akanlıkları ve kurumlarımızla kültür-sanat sektörünü ve sektör çalışanlarını destekleyen ortak çalışmaları neticesinde kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri KDV oranları, yıl sonuna kadar yüzde 8'e indirilmiştir."

Ersoy, Bakanlık tarafından 2019-2020 sanat sezonunda özel tiyatrolara ayrılan 6 milyon 100 bin lira desteğin, 2020-2021 sezonunda pandemi koşulları da göz önüne alınarak yaklaşık 3,5 kat arttırılıp 21,5 milyon liraya çıkarıldığını söyledi.

Ersoy, "Bakanlığımıza ait kültür merkezlerimizi ve Devlet Tiyatrolarımızın salonlarını sembolik ücretler karşılığında özel tiyatrolarımızın kullanımına sunduk." diye konuştu.

70 bin materyal dijital ortama aktarıldı

Bakanlığın birimlerinin çalışmalarında etkinlik ve hız sağlanması amacıyla Hitit Kültür ve Turizm Sistemi Projesi'nin hayata geçirildiğini belirten Ersoy, bu sistem ile Bakanlığın birimlerinde birbirinden bağımsız teknoloji, altyapı, yazılım ve standartlardan oluşan 120'nin üzerindeki uygulamanın tek sistem altında birleştirilmesinin amaçlandığını kaydetti.

Ersoy, "Turizm Tesisleri Bilgi Sistemi" Projesi ile Turizm İşletme ve Yatırım Belgesi talepleri ile Bakanlıktan belgeli turizm tesislerince yapılan faaliyet durumu bildirimlerinin sadece e-Devlet platformu üzerinden alınmaya başlandığını kaydetti.

Ersoy ayrıca, "Bakanlığımız arşivinde bulunan kültürel miras niteliğindeki eserleri gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla, yerli sinema ve müzik yapımlarına ait 70 bin materyalin dijital ortama aktarılması projesi başlatılmış olup yıl sonuna kadar tamamlanacaktır. İslam Eserleri Müzesi ve Arkeoloji Müzesi'nde bulunan eserlere ilaveten Topkapı Sarayı Kütüphanesi'nde bulunan eserler de bu programa dahil edilerek 'Yazma Eserler Portalı' geliştirilmiştir." diye konuştu.

Ersoy, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan kurumlarca yayımlanan 357 kitabın eser sahiplerinden alınan izinler doğrultusunda "Dijital Yayın Platformu" üzerinden uzaktan erişime açıldığını söyledi.

193 farklı ülkeden 380 bin kişi Türkçe öğrendi

Bakan Ersoy, sinema sektöründeki hizmetlerin dijital ortamda sunulması noktasında, destek başvurularının "Sinema Destek Başvuru", filmlerin yaş sınırlamaları için "Film Sınıflandırma", çekim izinleri için "Çekim İzni", bilet satış bilgileri için "Sinema Bilet Sistemi", arşivde yer alan filmler için "Film Mirasım", çekim lokasyonları ve film endüstrisi tanıtımı için "Filming in Turkey" dijital uygulamalarını hizmete sunduklarını bildirdi.

Pandemi nedeniyle Yunus Emre Enstitüsü tarafından yüz yüze Türkçe kurslarının dijital platformlara taşındığını belirten Ersoy, ücretsiz olarak hizmet veren Türkçe Öğretim Portalı ile dünyanın 193 farklı ülkesinden 380 bin kişinin Türkçe öğrenmeye başladığını söyledi.

Atatürk Ansiklopedisi erişime açıldı

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesindeki kurumlarca 2020 yılında 53 yeni yayın, 48 tıpkıbasım ve 16 süreli yayın olmak üzere toplam 117 eser yayımlandığını belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"2020 yılı sonuna kadar 179 eserin, 2021 yılında da toplam 242 eserin yayımlanması planlanmaktadır. Ayrıca 2020 yılında üniversitelere, kütüphanelere ve kamu kurumlarına, yurt içinde ve yurt dışında toplam 57 bin 370 eser, 10 bin 205 süreli yayın ve 146 adet yoğun disk ücretsiz dağıtılmıştır. 2021 yılında da ücretsiz eser dağıtılmasına devam edilecektir. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan Atatürk Araştırma Merkezince, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğumundan ölümüne kadar uzanan süreçte yaşadığı mekanlar, başlattığı, yönettiği ya da yönlendirdiği ve toplumun yapılanmasında etkili olan olay ve olgular, gerçekleştirdiği inkılaplar ve dönemin tarihi şahsiyetleri hakkında birincil, güvenilir kaynaklara dayalı bilgi vermek amacıyla hazırlanan Atatürk Ansiklopedisi, dijital ortamda Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97. yılına armağan olarak 29 Ekim 2020 itibarıyla erişime açılmış bulunmaktadır."

Ersoy, TİKA'nın pandemi nedeniyle sınırların kapalı olduğu ve tıbbi malzeme ve donanımın aciliyet kazandığı dönemde maske, tulum, ve dezenfektan yerinde üretimleri ve tıbbi proje destekleri ile 72 farklı ülkede 1 milyon 350 bin kişiye ulaşarak salgınla mücadeleye zamanında ve önemli destek sağladığını söyledi.

54 vakıf eserinin restorasyonu sağlandı

Doğu Akdeniz politikalarının odağında bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde TİKA Lefkoşa Program Koordinasyon Ofisini açtıklarını belirten Ersoy, proje üretmeye başlayan Koordinatörlüğün, henüz bir yılını tamamlamadan 41 projeyi hayata geçirdiğini ifade etti.

Bakanlık olarak yıllar boyunca kaderine terk edilmiş binlerce vakıf akarına hayat verdiklerini söyleyen Ersoy, "2020 yılının ilk 9 ayı itibarıyla Bakanlığımız Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve mazbut vakıflara ait 54 eserin restorasyonu sağlanmıştır. Vakıf eserlerimizi koruma gayretimizin bir sonucu olarak, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalınan eserlerden 787'si ele geçirilmiştir. 2020 yılı ilk 10 ayı itibarıyla ele geçirilen eser sayısı ise 16'dır." bilgisini paylaştı.

Ersoy, Bakanlığın Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Vakıflar

Genel Müdürlüğü ve TİKA tarafından, yurt içinde 2020'de 168 eserin bakım, onarım ve restorasyon işinin tamamlandığını belirtti.

Bakanlığının bütçesine ilişkin bilgi veren Ersoy, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bağlı ve ilgili kuruluşlarımız dahil olmak üzere 2021 yılı bütçemiz 6 milyar 826 milyon 518 bin lira olarak öngörülmektedir. Bu bütçemizin 4 milyar 859 milyon 827 bin lirası cari bütçe, 1 milyar 966 milyon 691 bin lirası ise yatırım bütçesi olarak öngörülmüştür. 2020 yılında her alanda olduğu gibi kültür ve turizmde de olumsuz etkilerini yaşadığımız Kovid 19 salgın sürecini hızla atlatarak ülkemizi Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği 2023 vizyonuna ulaştırma noktasında Bakanlık olarak her zamankinden daha fazla çaba sarf edeceğiz."

(Bitti)