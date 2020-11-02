2021 Yılı Bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika

2021 Yılı Bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyonunda

02.11.2020 23:29
2021 Yılı Bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyonunda, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kovid-19 ile mücadele kapsamında tiyatro ve sinema salonları için Sertifikasyon Programı uygulanacağını bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kovid-19 ile mücadele kapsamında tiyatro ve sinema salonları için Sertifikasyon Programı uygulanacağını bildirdi.

Ersoy, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Belediye belgeli otellerin Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansında temsil edildiklerini belirten Ersoy, "Otellerimizin 3'te biri Kültür ve Turizm Bakanlığı işletme belgeli, 3'te 2'si belediye belgeli. Biz bunla ilgili kanun üzerinde çalışıyoruz. Kurumların görüşlerine gönderdik. Aşamalı bir şekilde tüm otelleri Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli hale getireceğiz. Eğer nitelikli turist istiyorsak bu, alfebenin A'sıdır, bunu yapmalıyız." dedi.

Ersoy, turizm çalışanlarının mağdur olduğuna yönelik eleştirileri kabul etmediklerini, dönemsel çalışanları kısa çalışma ödeneğinden yararlandırdıklarını, sektöre "az destek verilmesi" gibi eleştirilerin doğruyu yansıtmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Ben 35 yıldır bu meslekteyim. Bugüne kadar bu derece etkili destek paketlerinin hayata girdiğini görmedim. Bana bunu sektördeki arkadaşlar özellikle belirtiyorlar. Yurt dışındaki destekleri de görüyorum, çok şey isteniyor ama az şey veriliyor. Türkiye pandemi döneminde yoğun çalıştı."

Bakan Ersoy, dünyanın pandemide ilk kez böyle bir krizle karşılaştığını ve turizmde esnek tanıtıma geçilmesi, hızlı kararlar alınması gerektiğini belirtti.

Turizm gelirlerin düşmesine yönelik söylemler olduğunu belirten Ersoy, 2023 yılına kadar turizm gelirlerini kişi başı 899 dolar seviyelerine getirmek istediklerini kaydetti.

- Özel tiyatrolara Turne Destek Programı başlatıyoruz

Kültür sanat alanında Bakanlık olarak destek vermeye devam ettiklerini belirten Ersoy, "Geçen yıl tiyatrolara verilen destekleri artıracağım demiştim. Pandemi sebebiyle ben bu destekleri 3 katına çıkardım. Özel Tiyatro Proje Destek Programı kapsamında 328 özel tiyatroya 12 milyon lira, Dijital Tiyatro Projesi kapsamında 967 tiyatroya 9 milyon 500 bin destek sağladık." dedi.

Bakanlıkça desteklenen özel tiyatroların tüzel kişilik kazandığını, ticaret odasında yer alan faaliyet konularında mutlaka tiyatro ve tiyatroyu kapsayan sanat faaliyeleri bulunduğunu belirten Ersoy, sosyal medyada konuya ilişkin bilgi kirliliğinin olduğunu ifade etti.

Ersoy, "Tiyatrocu olmayan insanlara veriliyormuş bu destekler gibi söyleniyor. Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Emre Kınay'ın Duru Tiyatrosu, Erdal Beşikçioğlu Tatbikat Sahnesi gibi tiyatrolar da destek aldı." dedi.

Ersoy, salgın koşulları dolayısıyla Devlet Tiyatroları sahnelerini özel tiyatrolara açtıklarını belirterek, "Cuma, cumartesi, pazar günleri sizin olsun. Pazartesi günleri tatil, diğer günler ise bizim olsun dedik. Yüzde 90 indirim yaptık. Ekstra oynayacakları oyunlarda personel giderleri de bizden olsun dedik. Özel tiyatroların en büyük gideri nedir dediğimiz zaman aslında bunların işletme yükü var. O yükü özel tiyatroların üzerinden aldık. 12 bölgede tiyatro salonlarımız var. Turne Destek Programı hazırlıyoruz, özel tiyatroların o şehirlere gitmelerini sağlayacağız." dedi.

- Özel tiyatrolar için kamu spotu hazırlanacak

Özel tiyatro sahipleri ve özel tiyatrolardaki sanatçıların bir kısmı ile kendi başkanlığında toplantı yaptıklarını belirten Ersoy, 12 kişilik ekibi tiyatrocuların kendilerinin seçtiğini, özel tiyatrolarla ortak hareket ettiklerini söyledi.

Özel tiyatrolar için kamu spotu hazırlayacaklarını belirten Ersoy, "Kovid-19 döneminde turizmde nasıl bir Sertifikasyon Programı hazırladıysak aynı Sertifikasyon Programını tiyatrolar ve sinema salonları için de uygulayacağız. Tiyatroların olanakları yok diye sertifikasyon programını bedelsiz yapıyoruz. Hiçbir tiyatro kapalı değil." dedi.

Serik Belediyesinde rüşvet iddiaları ile ilgili konunun sorulması üzerine Bakan Ersoy, "Ne benim ne de Bakan arkadaşımın ağzından 'rüşvet' kelimesi çıkmamıştır. O alanı ben iptal etmedim. Benimle ilgili bir konu değil. Niye iptal edilmiş. Otellere, spalara işletme yetkisi verilmiş. Bakanlık olarak tahsis verdiğimiz zaman kamu olarak bedelsiz veriyoruz. Bu kural ihlal edildiği için mahkeme kararıyla iptal edilmiş. Ne yaptık diyorsanız? Biz yanlış işler olan kısımları yıktık. Yıkılmış yerlere de 5 yıldızlı halk plajı yaptık. Halka da yanlış aktarıldı. Ben tebdili kıyafet gittim, halk beni çevirdi teşekkür etti."

(Sürecek)

mehmet ersoy, Türkiye, Tiyatro, Turizm, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 2021 Yılı Bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika


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