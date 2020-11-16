2021 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika

2021 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

16.11.2020 20:03
2021 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda, System.String[]

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, "Gelinen noktada üretim çarkları salgın öncesi döneme göre daha hızlı dönüyor.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, "Gelinen noktada üretim çarkları salgın öncesi döneme göre daha hızlı dönüyor." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2021 yılı bütçesinin görüşmeleri sürüyor.

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından bahsederken hükümetin sanayi politikalarının sorgulanması gerektiğini söyledi.

Bu sorgulamanın, diğer ülkelerin sanayi verileriyle kıyaslanmasından geçtiğini ifade eden Şener, "Türkiye'nin dünya ekonomisinden aldığı pay ne kadar ve zamanla bu pay artıyor mu? Maalesef artmıyor. Türkiye kendi performansını kullanamayan bir ülkedir. Son 5 yıldır gayrimenkul için gelen yabancı miktarı, imalat sanayisi için gelen yabancı yatırımcı miktarından çok fazla. Bu, hükümetin iyi belirlenmiş stratejileri ortaya çıkarıp gerekli adımları atamadığının göstergesidir." dedi.

Şener, geleceği okuyamayan, strateji belirleyemeyen hükümetlerin başarıyı elde edemeyeceğini belirtti.

Politikanın düzgün belirlenmesi ve dünyanın nereye gittiğinin takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Şener, "Özelleştirme bana bağlıydı ve anlaşamadığımız için görevi bıraktım. Şimdi tüm kurumlar özelleştirildi. Türkiye'nin tek bir kurtuluşu var; bu hükümet gidecek." diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürüttüğü çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Muhalefet olma gereği, gördükleri eksiklikleri dile getirme görevlerinin bulunduğunu belirten Emecan, "Türkiye'de gelinen noktada bugün, birçok alanda geriye gidildiğini görüyoruz. Sanayi odaklı büyüme yerine inşaat odaklı büyümenin tercih edilmesinin bedelini ödüyoruz. Sanayileşme, markalaşma gibi alanlarda bir türlü ileri gidemiyoruz. 18 yıllık AK Parti iktidarı döneminde Ar-Ge harcamalarının milli gelirin yüzde biri geçemediğini görüyoruz. Birçok ülke ile rekabet edemiyoruz. Dünyanın tedarikçisiyiz diye övünüyoruz ama yüksek teknoloji ihracatında istenen performansı bir türlü gösteremiyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın sunumunun, karanlığa kapalı, aydınlığa açık bir vizyon içerdiğini söyledi.

Bilim ve teknolojide atılan adımların önemine değinen Kırkpınar, şunları kaydetti:

"Üretim anlayışında gerçekleştirilecek dönüşümlerle daha az kaynak ile daha fazla katma değer oluşturulacaktır. Yerli otomobil çalışmalarıyla ülkemizin 60 yıllık rüyasını gerçekleştirdiniz. Türkiye'nin otomobili sadece ülkemizde değil, dünyanın birçok yerinde ses getirdi. 60 yıl sonra bile olsa Türkiye'nin böyle bir hamleye girişmesi insanımız için nasıl umut olmuşsa bazı çevrelerin de kabusu haline gelmiştir. Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk ve tek SUV modeli Türkiye'den çıkacaktır.

Gelinen noktada üretim çarkları salgın öncesi döneme göre daha hızlı dönüyor. Kovid-19 salgınında birçok ülke ekonomik durgunluk yaşarken, Türk ekonomisi bu süreci başarı ile geçiriyor. Bugün itibarıyla OSB olmayan ilimiz kalmamıştır. Yeni yatırım talepleri ülkemizin dört bir yanında hız kesmeden devam ediyor."

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu da seçim bölgesi olan İstanbul 3. Bölge'nin, Türkiye ihracatının önemli bölümünü tek başına gerçekleştirdiğini söyledi.

Esenyurt, Kıraç, Hadımköy, Arnavutköy, Silivri ve Çatalca gibi bölgelerde orta ve büyük boy sanayi kümelerinin olduğunu aktaran Aksu, "Bu alanlar OSB değil. Geçmişte, buraları ıslah organize sanayi bölgesi haline dönüştürme girişimlerimiz olmuştu ancak olmadı. Böyle olunca da buradaki birçok hizmet yerel yönetimlerin inisiyatifinde yürüyor. Bölgeye ilişkin sorunların çözümü için ıslah organize sanayi bölgeleri istiyoruz." ifadelerini kullandı.

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu da Türkiye'nin, savunma sanayisi başta olmak üzere birçok alanda atılımlar gerçekleştirdiğini söyledi.

Sanayicinin, bugün en büyük sıkıntısının nitelikli eleman bulamamak olduğunu anlatan Osmanağaoğlu "Meslek liselerinin yeniden nitelik kazanması gerekmektedir. Sanayicilere düşük faizli yeni teşvik kredilerinin verilmesi de bu noktada önem arz ediyor." diye konuştu.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ise Türkiye'de sanayileşme noktasında hala arzu ettikleri noktaya gelemediklerini belirtti.

2021 yılı bütçesinin büyük sermayeden yana bir bütçe olduğunu iddia eden Paylan, "Bu bütçede emek yok. Emek, sadece bir makinenin dişlisi olarak görünüyor. Kovid-19 salgınının tedavisini Türk iki insan buldu. Bu insanlar nerede? Almanya'da. Kendilerini daha özgür hissettikleri yerde bu insanlar." dedi.

Görüşmelere bir milletvekilinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine ara verildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmelerinin öğleden sonraki oturumu sırasında Komisyonu yöneten AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat Koçer, komisyon üyesi olmayan bir milletvekilinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı bilgisini aldıklarını söyledi.

Söz konusu milletvekilinin gün içinde görüşmelere katılması sebebiyle salonun havalandırılması ve dezenfektasyonu için görüşmelere yarım saat ara verildi.

Aranın ardından görüşmeler kaldığı yerden devam etti. Alınan karar gereği bugünkü bütçe görüşmelerinin kalan kısmında konuşma sürelerinde kısıtlamaya gidildi.

Buna göre Komisyon üyeleri için 5, üye olmayan milletvekili için 3 dakika süre tanındı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Politika 2021 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika


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