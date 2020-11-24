2021 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dışişleri Bakanlığı ve bağlı kurumların 2021 yılı bütçelerinin görüşmeleri başladı.
Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.
Komisyonda, Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı ile Türk Akreditasyon Kurumunun 2021 yılı bütçelerinin yanı sıra Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının (Türkiye Ulusal Ajansı) Sayıştay Raporu görüşülecek.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bakanlığının 2021 yılı bütçesinin sunumuna başladı.
- Kaynak: AA
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