2021 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika

Komisyonda, Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı ile Türk Akreditasyon Kurumunun 2021 yılı bütçelerinin yanı sıra Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının ( Türkiye Ulusal Ajansı) Sayıştay Raporu görüşülecek.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dışişleri Bakanlığı ve bağlı kurumların 2021 yılı bütçelerinin görüşmeleri başladı.

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Son Dakika: BDDK'dan bir normalleşme adımı daha: Aktif rasyosu düzenlemesi kaldırıldı

Irak ile Suriye arası terörist sevkini koordine eden Hizret Çalkın ve buluştuğu teröristler nokta atışıyla öldürüldü