2021 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Pandemi sürecinin bize öğrettiği en önemli şey, tarım ve hayvancılığın, bir ülkenin ve milletin hayatını devam ettirebilmesi için en stratejik sektör olduğudur." dedi.

Destici, TBMM Genel Kurulunda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi üzerinde şahsı adına yaptığı konuşmada, Meclis'te temsil edilen her siyasi partinin yeri geldiğinde konuşmalarını arzu ettiğini, desteklediğini söyledi.

Yaklaşık bir saattir grup başkanvekillerinin birbirlerine karşı güzellemelerini dinlediklerini, bu sürenin Meclis'te temsil edilen diğer siyasi partilere verilmesi halinde demokrasi adına katkı sağlanmış olacağını düşündüğünü belirten Destici, şunları kaydetti:

"Burada şunu da hatırlatmak isterim ki grubu bulunan siyasi partiler nasıl farklı görülüyorsa, bir de seçime katılmaya hak kazanmış partiler ve sadece kuruluşu yapılmış partiler var. Türkiye'de şu anda 102 parti var ama seçime katılan sadece 15 siyasi parti var. Siyasi partilerin bu anlamda değerlendirilmesini arzu ediyorum. Lakin terör örgütünün siyasi uzantılığında inat eden HDP'nin, terör örgütünün sözcülüğünü yaptığı yetmezmiş gibi başka terör örgütlerinin sözcülerini de Meclis'e taşıyarak, paravan partiler kurarak onları da normal siyasi parti gibi gösterip bizimle eşitlemeye kalkıp söz hakkı talebini de maraza çıkarmak olarak değerlendiriyorum."

Mustafa Destici, Türkiye Cumhuriyeti devletinin, terörü yok ederek bir anlamda HDP'lileri de kurtaracağını söyledi.

"Türkiye'de terör bittiğinde inşallah sizler de özgürleşeceksiniz" diyen Destici, "Bu sayede hem Türkiye'nin bir partisi olacaksınız hem de milletin değerlerini sahipleneceksiniz. Hiçbirinizle şahsi bir problemimiz yok. Problemimiz devlet adına, millet adına, şehitlerimiz adınadır. Gelin bu yanlışınızdan vazgeçin. Terörü lanetleyin, PKK'yı lanetleyin, Türkiye'nin birliğine, kardeşliğine katkı verin diyorum." ifadelerini kullandı.

Destici, Türkiye'de Kürt sorununun olmadığını, terör ve teröristler sorununun var olduğunu belirtti.

Kürtler ile kardeş olduklarının altını çizen Destici, Kürt, Türkmen, Boşnak, Çerkez, Laz, Alevi, Sünni olmak üzere büyük bir millet olunduğunu vurgulayan Destici, necip Türk milletinin birer evladı olduklarını dile getirdi.

Ayrılıkçı tabirleri TBMM Genel Kurulunda reddettiğinin altını çizen Destici, "Bizim Kürt kardeşlerimiz bize sorun değil tam tersine bizim için bir kazanç, bin yıllık kardeşliğimizin nişanesidir. İnanan, devletini, milletini seven herkes için de bu böyledir." diye konuştu.

Mustafa Destici, her bütçe gibi bu bütçenin de bir tahminlemeden ibaret olduğunu, bu hahminlerin de yıl sonu geldiğinde tutup tutmadığının görülebileceğini söyledi.

Bütçenin esas işlevinin, kaynakların ülke kalkınmasına harcanması olduğunu ifade eden Destici, şunları kaydetti:

"Gelirlerin milli gelirleri artırıcı yatırımlara ve geri dönüşü olan, katma değer sağlayan yerlere harcanmasıdır önemli olan. Milletin parasının harcanmasında kendi işletmemizin, kendi evimizin harcamalarındaki duyarlılığı göstererek hareket etmeliyiz. Bu duyarlılığı beklediğimizi belirtmek istiyorum. 2021 bütçesinde aslan payı eğitime ayrılmıştır. Bir eğitimci olarak bundan büyük memnuniyet duyduğumu belirtmek isterim. Çünkü her şeyin başı eğitimdir. Bütçedeki bir başka önemli pay ise Sağlık Bakanlığına aittir. Bu da çok doğrudur. Şu an dünya pandemi ile mücadele etmektedir. Bizim ülkemizde pandemi ile mücadelede başarılı bir süreç geçirilmektedir. Bazı arkadaşların pandemi konusunda bu kadar başarıyı görmezden gelip, bir başarısızlık tablosu varmış gibi sunumları da anlaşılmamaktadır.

Pandemi sürecinin bize öğrettiği en önemli şey, tarım ve hayvancılığın, bir ülkenin ve milletin hayatını devam ettirebilmesi için en stratejik sektör olduğudur. Anadolu'da 'Aşa dökülen yağın zararı olmaz' denir. Bu özdeyiş tam da tarım ve hayvancılık için söylenmiştir. Bazı yerdeki zararlar kar hanesine yazılır. Onun için, tarıma, çiftçiye, hayvancılık yapana verilen desteğin hiçbir zaman zarar olarak görülmemesi gerekir. Bundan 40 sene önce destek diye bir şey var mıydı? Eksikler yok mu? Var. Ama yapılanı da takdir edelim. Bir çiftçi olarak bunları söylüyorum."

"Cumhuriyet dönüşmediği sürece tekçilik zihniyeti de değişmeyecektir"

Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz de halkların meclisinin çatısı altında halkların bütçesinin konuşulmadığını öne sürdü.

Hükümetin, yılladırdır halkı, emekçiyi, kadını ve barışı gözetmeyen yasalar ve bütçeler yaptığını iddia eden Aydeniz, "Meclis'i iktidarınızın sözde güvenlikçi politikaları ile bir zümrenin ihtiyacına göre politikalar belirleyen bir kurum haline getirerek halklar meclisi unvanını kaybettirdiniz. Zaten Cumhurbaşkanlığı sistemi ile Meclis'i anlamsızlaştırdınız." görüşünü dile getirdi.

Aydeniz, bütçenin büyük kısmının güvenlik harcamaları adı altında savaşa, diğer kısmının savaş politikalarına destek vermeleri istenen kesime ayrıldığını ileri sürdü.

Türkiye'nin salgın sürecinde şeffallık konusunda sınıfta kaldığını iddia eden Aydeniz, şöyle konuştu:

"Pandemi sürecinde sınıf ayrımı gözeten politikaları hayata geçirdiniz. Aldığınız önlemler ne sağlık, ne de ekonomik açıdan emekçiyi, küçük esnafı, çiftçiyi, işçiyi koruyamamamktadır. Ülkeyi yönetemediğiniz gibi salgın sürecini de yönetemediniz. Darbe girişimini nasıl Allah'ın lütfu olarak gördüyseniz, pandemiyi de fırsata çevirmek için Allah'ın lütfu gibi gördünüz. Pandemi sürecinin en büyük yükünü taşıyan sağlık emekçilerini alkışladınız ama ölmelerine ve tükenmelerine göz yumdunuz."

"Cumhuriyet dönüşmediği sürece tekçilik zihniyeti de değişmeyecektir." diyen Aydeniz, herkesin bu gerçekliği bilmesi gerektiğini söyledi.

Ne restore edilmiş eski sistem, ne de mevcut otoriter tekçi sistemin çözüm olduğunu belirten Aydeniz, "Demokrasi için güç birliğini stratejik görüyoruz. Her inançtan, her kimlikten. Türkiye toplumunu büyük krizlerden ve geleceksizlikten bu yolla kurtarabiliriz." ifadelerini kullandı.

Aydeniz'in konuşmasının ardından söz alan AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Aydeniz'in konuşmalarının her bir cümlesini, her bir kelimesini, her bir harfini reddettiklerini ifade etti.

Konuşmalar sonrasında TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlandığını belirtti.

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddelerinin kabul edilmesinin ardından Şentop, birleşimi bugün saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.