2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda - Son Dakika

2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

12.11.2020 23:01
2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özünde, ruhunda, devletin temelinde bir ayrımcılık yok. Ayrımcılık olmadığı gibi bizim şu anda yaptığımız mücadele teröristle. Bunun dışında hiçbir kimliğe, hiçbir kişiliğe, hiçbir gruba karşı ne bir hesap ne bir kitap var." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özünde, ruhunda, devletin temelinde bir ayrımcılık yok. Ayrımcılık olmadığı gibi bizim şu anda yaptığımız mücadele teröristle. Bunun dışında hiçbir kimliğe, hiçbir kişiliğe, hiçbir gruba karşı ne bir hesap ne bir kitap var." dedi.

Akar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bakanlığının bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Güvenlik ve savunma konusunda çalışmaları açık ve şeffaf şekilde yürüttüklerini belirten Akar, etkin, caydırıcı ve saygın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önemine değindi.

Akar, ordu kurumu ve insanların güvenlik konusunun ilk insandan beri bulunduğuna dikkati çekerek, Türkiye'de 83 milyon insanın rahat ve huzur içinde yaşaması gayretinde olduklarını söyledi.

Herkesin bir şekilde bu amaca katkı sağlaması gerektiğini ifade eden Akar, Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içinde ve dışarıda hiçbir şekilde ayrım yapılmadığını vurguladı.

Akar, herkesin kanunlar karşısında sorumlulukları ve yükümlülükleri bulunduğunu belirterek, "Namusuyla, ahlakıyla çalışıyor. Hırsızlık, yalan, taciz, tecavüz, kırma, dökme yok. En saygın kişi o. Bunun dini, mezhebi, orijini, kimliği nedir? Böyle bir şey söz konusu değil. Silahlı Kuvvetler'de gerçekten söz konusu değil. Yaptığımız çalışmalarda, faaliyetlerde böyle bir şey yok." diye konuştu.

"Emperyalist güçlere alet olmamak lazım"

Birliğin, beraberliğin pekiştirilmesi ve çözüme buradan başlanması gerektiğini ifade eden Akar, şunları kaydetti:

"Birlik, beraberlik içinde olduğumuz zaman, sahici konuşmak, kameraya konuşmamak, tribüne konuşmamak... Bunu eğer biz içselleştirebilirsek, problemlerin çoğunu çözeriz. Emperyalist güçlere alet olmamak lazım. Emperyalist güçlere karşıymış gibi konuşurken, onların dediklerini yapar duruma düşmemek lazım. Çünkü onu demek bizatihi ayrımı getiriyor. Ayrılık yokken ayrılık doğuyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin özünde, ruhunda, devletin temelinde bir ayrımcılık yok. Farklı bir şey düşünmüyoruz. Personelimiz için de aynı şey geçerli. Ayrımcılık olmadığı gibi bizim şu anda yaptığımız mücadele teröristle. Bunun dışında hiçbir kimliğe, hiçbir kişiliğe, hiçbir gruba karşı ne bir hesap ne bir kitap var ne öyle bir çalışma var."

"Hiçbir toplantıdan, görüşmeden kaçmıyoruz"

Hulusi Akar, diplomasi faaliyetleri kapsamında yapılan ziyaret, kabul ve mektuplaşmalara değinerek, "Milli Savunma Bakanı olarak 151 ziyaret ve kabul var. Bakan, bakan yardımcısı, başbakan, başbakan yardımcıları da uğruyor, ziyaret ediyoruz. Telefon görüşmeleri de var. 190 mektup alışverişi var. Buna ilaveten Genelkurmay Başkanının da 60 seyahati ve kabulü var. Biz güçlüyüz çünkü haklıyız. Bunun için de Yunan komşularımız başta olmak üzere hiçbir toplantıdan, hiçbir görüşmeden kaçmıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emir komuta hiyerarşisinde sorun yaşandığı iddiasının dile getirilmesi üzerine Akar, hiyerarşi konusunda hiçbir sorun yaşanmadığını belirtti.

Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yaşanan bazı olayların bilgisinin saklandığı iddialarına yönelik soru üzerine, şunları söyledi:

"Bunu çok açık ve net söylüyorum, Silahlı Kuvvetler'de çok özel durumlar hariç, yani bir bakanın, genelkurmay başkanının, kuvvet komutanının, ordu komutanının, tümen komutanın herhangi bir olayı kapatması söz konusu değil, mümkün değil. 'Efendim şehitler var, saklıyorlar.' Bu çok muhal bir şey, imkanı yok. Herhangi bir intihar olayı, ölümlü bir olay vesaire. Bunlarla ilgili idari soruşturma yapılmaması, idari soruşturmaya bağlı olarak mahkemeye, yargıya, savcılığa bunun verilmemesi söz konusu değil. Parasal konularda mümkün değil."

Uzman çavuşları temsil eden çok sayıda derneğin olduğuna dikkati çeken Akar, bunun önüne geçilmesinin önemine değindi. Emekli subay ve astsubayları temsil eden birer dernek olduğunu anımsatan Akar, çıkacak yasa ile emekli uzman çavuşların da bir derneği olacağını, onun da yasalar çerçevesinde sorumluluğunun belli olacağını ve ona göre faaliyet göstereceğini aktardı.

"TSK'nın Atatürkçü düşünce sistemi dün nasılsa bugün de öyle"

Milli Savunma Bakanı Akar, personelin özlük haklarını karşılamak için mevcut kaynaklarla yapılabilecek ne varsa Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere bütün ilgili kurum ve kuruluşlarla duyarlı şekilde çalıştıklarını ifade etti.

Bir milletvekilinin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Atatürk konusundaki söylemlerine ilişkin soru üzerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Atatürkçü düşünce sistemine bakışının dün nasılsa bugün de öyle olduğunu vurguladı.

Akar, bu konuda kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini dile getirerek, "Bu insanı çok irite ediyor. Atatürk'e karşı bir şey söz konusu olamaz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı, Atatürkçü düşünce sistemi çerçevesinde yapılması gereken ne varsa yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Kuvvet komutanlarının, YAŞ'taki atamalardan haberinin olmaması söz konusu değil"

Yüksek Askeri Şura atamaları kapsamında genelkurmay başkanı veya kuvvet komutanlarının bilgisi dışında bir terfi yapıldığı iddiasına ilişkin soru üzerine Akar, "Bu hayatın doğal akışına aykırı bir şey. Şu anda Ağustos 2021'de yapacağımız çalışma başladı. Kuvvet komutalarının haberinin olmaması, onların herhangi bir işe müdahil olmaması asla söz konusu değil." diye konuştu.

Akar, YAŞ sonrasında askeri kademede çok sayıda albayın emekli edildiği iddialarına ilişkin, "Normal işin gereği yapılan bir çalışma olarak ortaya çıkmıştır." dedi.

Kanama engelleyen bantlar konusuna değinen Akar, "Bununla alakalı Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından kabul edilmiş, Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından tedarik edileceği söylenmiş. Bunun muayenesi 17 Kasım'da yapılacak. Ödemesi yapılmamış. Bununla ilgili yapılması gereken ne varsa arkadaşlarımız gereğini yapacaklar." dedi.

(Sürecek)

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Hulusi Akar, Kitap, TSK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda - Son Dakika


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