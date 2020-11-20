2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 17 yılda 147 milyar lira deprem vergisi toplandığını, bunun 8 katı olan 1,21 trilyon liranın deprem bölgelerine ve depremzede vatandaşlara harcandığını söyledi.

Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bakanlığının 2021 yılı bütçesiyle ilgili milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

İmar barışı için 7 milyon 285 bin vatandaşın başvuru yaptığını belirten Kurum, 25 milyar 317 milyon lira yapı kayıt belgesi bedeli tahsil edildiğini bildirdi.

İmar barışı ile kentsel dönüşüme girene kadar devletle vatandaş arasındaki ihtilafın büyük oranda çözüldüğünü ifade eden Kurum, ülkedeki ruhsatsız, sağlıksız, modern mimari ve mühendislikten faydalanılmamış yapı stokunun net şekilde ortaya çıkarıldığını söyledi.

İmar barışıyla mülkiyet ve elektrik, su, doğal gaz problemlerinin çözüldüğünü dile getiren Kurum, "İmar barışının en önemli çıkış amacı da afet risklerine hazırlık yapmaktır. Bu yapılar, kentsel dönüşüm projeleri başlayana kadar geçerlidir." dedi. Kurum, yapılan düzenlemeyle yapı kayıt belgesi alan vatandaşların binalarını güçlendirmesinin de önünün açıldığını anlattı.

Kurum, deprem vergilerine ilişkin olarak da şöyle konuştu:

"Devletimiz 17 yılda 147 milyar lira deprem vergisi toplamıştır. Bu toplanan vergilerin 8 katını yani 1,21 trilyon lirayı deprem bölgelerine ve depremzede vatandaşlarımıza harcamıştır. Bu kadar para yalnızca depremin yaşandığı yerlerde mi harcanmıştır? Hayır, sadece deprem bölgelerinde değil. Deprem öncesinde hazırlık için devletimiz gitmiş, tüm Türkiye'yi kapsayan hazırlık, güçlendirme ve önleme çalışmaları yapmıştır. Riskli görülen binlerce kamu binası depreme karşı güçlendirilmiştir."

Bakan Kurum, hastaneler, okullar, cezaevleri hatta barajlar yapıldığını, afetzedelere sosyal destekler verildiğini vurgulayarak, köhneleşmiş sanayi alanlarının yeniden güçlendirilmesinin de yine deprem vergileriyle sağlandığını kaydetti.

81 ili 300 kez ziyaret ettiğini belirten Kurum, "Vatandaşlarımızla, muhtarlarımızla, belediye başkanlarımızla konuştum, istişarelerde bulundum. Bugüne kadar 'Ben deprem mağduruyum. Devlet benimle ilgilenmedi.' diyen tek bir vatandaşımızı bile görmedim." dedi.

Kurum, bu konuda devletin 1999'dan bu yana yapılması gereken tüm çalışmaları kararlı şekilde yaptığını dile getirdi.

İstanbul'da kentsel dönüşümün genellikle rant sağlayan projelerde olduğuna yönelik iddialara da yanıt veren Kurum, "Bırakın kar etmeyi, biz bu projelere sadece İstanbul'umuz için 1 milyar lira finansman sağladık." diye konuştu.

"Dışarıdan ilave bir nüfus veya vatandaş getirilmemektedir"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, geçmişte Kirazlıtepe'deki eleştirileri anımsatarak, "Bugün bütün Üsküdar, 'Kirazlıtepe Mahallesi gibi bizi de dönüştürün.' demektedir. Bu örnek dönüşüm projelerine, Kirazlıtepe'ye veya herhangi bir kentsel dönüşüm projesine dışarıdan ilave bir nüfus veya vatandaş getirilmemektedir. Sırf İstanbul ilimizde 72 bin 166 binada riskli yapı tespiti yapılmış. Bu konumlarda 367 bin bağımsız birim bulunmakta ve bu hak sahiplerine de bugüne kadar sadece kira yardımı olarak 1,7 milyar lira verilmiştir." dedi.

Antalya Kepez altındaki dönüşümde de bugüne kadar 55 milyon lira kira yardımı yapıldığını anlatan Kurum, aradan geçen 8 aylık süreçte hak sahiplerinin mağdur olmaması ve projenin tamamlanması için yaklaşık 20 milyon lira daha ilave kaynak ayırdıklarını, kira yardımlarına devam edeceklerini söyledi.

İzmir depremi sonrasında acil ihtiyaçların giderilmesine yönelik İller Bankası aracılığıyla İzmir Valiliği, Seferihisar ve Bayraklı belediyelerine toplam 8 milyon lira hibe sağlandığını ifade eden Kurum, hiçbir belediyenin bu noktada ayrılmadığını vurguladı.

Afşin'deki termik santraller

Kurum, Afşin'deki termik santrallerle ilgili soru üzerine, "1 Ocak 2020 tarihinde kapattığımız termik santrallerde yapılan denetimler neticesinde çevre mevzuatı kapsamında baca gazı arıtma sistemlerini, filtrelerini, sürekli emisyon ölçüm sistemlerini ve bunun gibi çevresel yatırımlarını tamamladığı yerinde yapılan denetimlerde tespit edilen termik santrallere ünite bazlı bir yıl süre ile geçici faaliyet belgeleri verilmiştir. Bu tesislerin bacalarındaki emisyon değerleri sürekli emisyon ölçüm sistemleriyle gerçek zamanlı olarak izlenmektedir." bilgisini paylaştı.

4 ünitesi bulunan Afşin A Termik Santrali'nin 3 ünitesine baca gazı arıtım sistemi kurulduğunun tespit edildiğini ve 3 ünitesine de geçici faaliyet belgesi verildiğini, 4'üncü ünitede ise çevresel yatırımlara ilişkin çalışmaların devam ettiğini aktaran Kurum, yatırımların bitmesi halinde mevzuata uygunluğu çerçevesinde izin verileceğini söyledi.

"Kamu binalarında enerji verimliliği projesi başlattık"

Murat Kurum, sıfır enerjili binalar için hangi uygulamalar olduğuna ilişkin soruya, "Şu an 200 milyon dolar değerinde, 5 yıl süreli, kamu binalarında enerji verimliliği projesi başlattık. Buna ilişkin kaynağımızı hazırladık. Bu çerçevede 700 kamu binasında tespitlerimizi yaptık. İnşallah 2022 yılında da hızlı bir şekilde bu süreci tamamlayacağız." yanıtını verdi.

Jeotermal enerji santrallerine 5 milyon 400 bin lira ceza

Kurulu gücü 5 megavat ve üzerinde olan jeotermal üretim tesislerine, hidrojen sülfür emisyonları için üretim kapasitelerine göre sınır değerler ile emisyon miktarına bağlı olarak sürekli ölçüm sistemi ve çevre izni alma zorunluluğu getirildiğini ifade eden Kurum, 947 çevre denetiminde 5 milyon 400 bin lira idari ceza uygulandığını kaydetti.

Termik santrallerde de kirletici vasfı olan her türlü tesisi denetleyip gerekli idari yaptırımları uyguladıklarının altını çizen Kurum, "Kapatma dahil her türlü cezai işlem yapılmıştır. Kirletilmesi halinde yine yapılacaktır, bundan kimsenin endişesi olmasın." dedi.

"DASK ile 11,5 milyar lira toplandı"

Doğal Afet Sigortaları Kurumuna (DASK) ilişkin de bilgi veren Kurum, DASK oranının yaklaşık yüzde 58 olduğunu söyledi.

Kurum, DASK ile bugüne kadar 11,5 milyar lira toplandığını, depremlerde vatandaşlara 491 milyon lira ödeme yapıldığını belirterek, "İzmir'de şu an devam eden hasar tespitleri çerçevesinde 45 milyon lira DASK ödemesi yapılmıştır. Yapmış olduğumuz görüşmede DASK yöneticileri, İzmir'de bu rakamın 700 milyona kadar ulaşacağını ifade etmektedir. Bu fon amacı dışında herhangi bir yerde kullanılmamıştır." diye konuştu.

Ankara Saraçoğlu Mahallesi'nde kurul onayıyla restorasyon projesinin ihalesini gerçekleştirdiklerini ifade eden Kurum, "Bu kapsamda Ankara'nın göbeğinde 100 dönüm alan içinde tüm tescilli ağaçlarımızın ve yapılarımızın, yeni bir yapı yapılmayacağı için orada yetişmiş tüm ağaçların korunacağı, Ankaralımızın 7 gün 24 saat istifade edeceği çok önemli bir projedir. Ecdadın bize bıraktığı tarihi eserleri koruma projesidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Salda'daki çalışmalar ve tedbirlerle su kalitesinin iyileştiğini gördük"

Salda Gölü'ndeki çalışmalara ilişkin de bilgi veren Kurum, şunları kaydetti:

"Ziyaretçilerin ihtiyaçlarını asgari seviyede karşılayacak tek katlı, doğal malzemeden, sökülüp takılabilir, hiçbir şekilde betonun, demirin kullanılmadığı birimler tasarlanmış, imalatları bitmek üzeredir. Salda Gölü kıyısında sigara içilmeyen dumansız hava sahası ve alanın kontrolü için 7 gün 24 saat kamera izleme sistemi oluşturulmuştur. Otopark ihtiyacı için Salda Gölü'nün dibine kadar giren araçlara iki kilometre uzaklıktaki bir alanda otopark yapıyoruz. Yapılan çalışmalar ve tedbirler çerçevesinde su kalitesinin iyileştiğini gördük. Beyaz Adalar kısmında artık göle girişi de yasakladık. Bu çerçevede vatandaşların huzurlu bir şekilde izleyebileceği teras alanları oluşturuyoruz."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, korunan alanlarda 40 ilde kasım ayı itibarıyla 6 bin 755 kaçak yapı tespit ettiklerini, bunların 3 bin 256'sıyla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını, 672'sinin yıkım işlemini gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Her projede ilgili belediye başkanıyla atılması gereken tüm adımları atarak çevreyi ve doğayı öncelediklerini vurgulayan Kurum, "Bize emanet edilmiş doğamızı çocuklarımıza en iyi şekilde emanet etmek üzere çalışmaya gayret göstereceğiz." dedi.

Komisyonda Bakan Kurum'un konuşmasının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2021 yılı bütçesi kabul edildi.

(Bitti)