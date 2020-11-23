2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarları faiz indirimli krediler ile desteklenmeye devam ettiklerini belirterek, "2020 yılı içinde, geçen yıllardan devirler hariç 950 bin 922 esnaf ve sanatkarımıza toplam 39 milyar 193 milyon lira tutarında faiz indirimli kredi kullandırılmıştır." dedi.

Pekcan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Ticaret Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2021 yılı bütçesini sunumunda, ihracatçılara mali desteklerini sürdürdüklerini ifade etti.

Türk Eximbank'ın yıl içerisinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 5 artışla 37,7 milyar dolar finansman desteği sağladığını dile getiren Pekcan, kredi kullandırılmalarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artışla 24,3 milyar dolara yükseldiğini vurguladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili alınan devlet destekli tedbirler kapsamında 5 bin 401 krediye ilişkin 4,3 milyar dolar vade uzatım talebinin karşılandığına dikkati çeken Pekcan, toplam müşteri sayısının ekim itibarıyla 11 bin 740'a ulaştığını söyledi. Bu firmaların yüzde 71,5'i KOBİ olduğuna işaret eden Pekcan, "Zorlu pandemi şartlarında müşteri sayısı ve müşteri içerisindeki KOBİ oranı korunmuştur." ifadesini kullandı.

Esnaf ve sanatkara faiz indirimli kredi desteği

Bakan Pekcan, esnaf ve sanatkarların yüzde 50 ve yüzde 100 faiz indirimli krediler ile desteklenmeye devam edildiğinin altını çizerek şöyle konuştu:

"2020 yılı içinde, geçen yıllardan devirler hariç 950 bin 922 esnaf ve sanatkarımıza toplam 39 milyar 193 milyon lira tutarında faiz indirimli kredi kullandırılmıştır. Faiz indirimli kredilerin toplam bakiyesi 66 milyar 669 milyon liraya ulaşmıştır. Meydana gelen afetler nedeniyle Elazığ, Malatya, Adıyaman, Giresun ve İzmir'de faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlarımıza sıfır faizli kredi, kredi geri ödemelerinin ertelenmesi ve hibe destekleri gibi destekler sağlanmıştır. Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbir paketi çerçevesinde, yıllık yüzde 4,5 faiz oranlı, 6 aya kadar ödemesiz uygulanabilen kredi imkanından 749 bin 256 esnaf ve sanatkarımız yararlanmış, toplamda 18 milyar 562 milyon lira tutarında kredi kullandırılmıştır. Esnaf ve sanatkarların Halkbank'a olan kredi geri ödemeleri ve faiz indirimli kredi borçları ile ilgili, süre erteleme imkanları sağlanmış, bu sayede toplamda 5,8 milyar lira tutarında erteleme yapılmıştır."

Pekcan, kooperatiflere olan borçlarla ilgili yapılandırmadan yaklaşık 30 bin esnaf ve sanatkarın yararlandığını belirterek, yapılandırılan toplam tutarın 650 milyon lira olduğunu bildirdi.

"İGV uygulanan ithalat değeri toplam ithalatın yüzde 25,3'üne tekabül ediyor"

Bakan Pekcan, 2018 yılından itibaren küresel ticarette ülkelerin içine kapanmaya başladığı ve korumacı politikaların arttığı bir döneme girildiğini, uluslararası ticaretin gelişimi üzerinde olumsuz etkileri olan bu sürecin, pandemi ile birlikte yeni bir boyut kazanarak devam ettiğini vurguladı.

Türkiye olarak, adil ve serbest rekabete dayalı, çok taraflılık üzerine inşa edilmiş küresel ticaret sisteminden yana olduklarının altını çizen Pekcan, "Bir taraftan da küresel ticarette oluşan şartları yakinen takip ediyoruz. Üreticimiz ve ihracatçımızın hak ve menfaatlerini gözetmek adına, ticaret politikası önlem ve uygulamaları başta olmak üzere, uluslararası ticaret hukuku çerçevesinde gerekli faaliyetleri etkinlikle gerçekleştiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Pekcan, Türkiye'nin yürürlükteki önlem sayısı bakımından Dünya Ticaret Örgütü üyeleri (DTÖ) arasında 3'üncü sırada olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Uyguladığımız ticaret politikası önlemlerinin ve İlave Gümrük Vergileri'nin (İGV) kapsadığı ithalat değeri 2019 yılı değerlerine göre toplam ithalatımızın yüzde 25,3'üne tekabül etmektedir. Pandemi sürecinde yerli üretimimiz üzerinde oluşan düşük fiyatlı yoğun ithalat baskısına karşı, 3 bin 193 üründe yürürlükte olan İGV'leri gözden geçirdik ve önemli bir kısmını 31 Aralık tarihine kadar artırdık. Ayrıca, 2020 yılı içerisinde 2 bin 27 adet yeni ürüne İGV getirerek toplamda 5 bin 220 ürün grubuna İGV uygulamaya başladık. Pandemi nedeniyle ihtiyaç duyulan ürünler arasında yer alan solunum cihazları, cerrahi maske ve maske üretiminde kullanılan 'meltblown' kumaş için İGV'leri sıfırladık. Öte yandan, demir-çelik ürünlerinde uygulanan gümrük vergilerini 31 Aralık tarihine kadar geçici olarak artırdık. Pandeminin başlaması ile birlikte koruyucu tulum ve maske gibi bazı kritik tıbbi malzemelerin ihracatı 4 Mart itibarıyla ön izne bağlandı. Cerrahi maskede kullanılan meltblown kumaşın ihracatı 18 Mart itibarıyla kayda bağlandı."

Pekcan, DTÖ'de ABD ve Fas'a karşı çelik ürünlerine ilişkin olarak iki dava kazandıklarına dikkati çekerek, Türk çelik sektörü açısından büyük bir haksızlığa yol açan AB'nin çelik ithalatındaki korunma önlemlerini Dünya Ticaret Örgütü'nde dava ettiklerini dile getirdi. Pekcan, "ABD'nin çelik-alüminyum sektöründe başlattığı vergi artışlarına karşı yürüttüğümüz hukuki süreç ve Avrupa Birliği'nin ilaç sektöründe ülkemize karşı başlattığı dava süreçlerinde olumlu sonuçlar alacağımıza inanıyoruz." dedi.

Uluslararası ekonomik iş birlikleri

Pandemi şartlarına rağmen, 2020 genelinde bugüne kadar, 9 ülke ile Karma Ekonomik Komisyon (KEK) ve Ekonomik ve Ticaret Ortaklık Komite (ETOK-JETCO) toplantısı gerçekleştirildiğini aktaran Pekcan, bu sene içerisinde aralarında Çin, Rusya, İtalya gibi ülkelerin de olduğu 8 farklı ülke ile daha, resmi düzeyde Ortak Komite ve Komisyon toplantılarının tamamlanmasının hedeflendiğini vurguladı.

Ruhsar Pekcan, AB ile yaptığı görüşmelere değenirek "Bu görüşmelerimizde ağırlıklı olarak, AB'nin çelikte uyguladığı haksız korunma önlemini ve Türkiye-AB arasındaki Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konularını ele aldık. İlgili tüm tarafların faydasına olacağına inandığımız Gümrük Birliği'nin Güncellenmesi konusunda çalışmalarımızı ve temaslarımızı gelecek dönemde de sürdüreceğiz. Öte yandan, Brexit bağlamında ülkemiz ile Birleşik Krallık arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmasına yönelik müzakereler, AB ve Birleşik Krallık arasında devam eden görüşmeler paralelinde sürdürülmektedir. Ticaret hedeflerimiz kapsamında ABD Ticaret Bakanlığı ile eşgüdüm halinde sektörler bazında müşterek programlar üzerinde çalışılmaktadır. Ayrıca, Türk-Rus Karma Ekonomik Komisyonu bünyesinde 8 farklı Çalışma Grubu ile işbirliği konuları ele alınmaktadır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin halihazırda 21 ülke ile Serbest Ticaret Anlaşmasının yürürlükte olduğunu anımsatan Ticaret Bakanı Pekcan, "Birleşik Krallık, Japonya, Ukrayna, Tayland ve Endonezya ile STA müzakereleri, Rusya ile Hizmet Ticareti ve Yatırım Anlaşması müzakereleri devam etmektedir. Özbekistan ile Tercihli Ticaret Anlaşması imzalanması konusunda son aşamadayız." bilgisini paylaştı.

(Sürecek)