2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda - Son Dakika

2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

23.11.2020 13:39
2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, System.String[]

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından sağlık, temizlik, gıda, elektronik ürün satışında fahiş fiyat artışı nedeniyle 208 firmaya yaklaşık 6,9 milyon lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından sağlık, temizlik, gıda, elektronik ürün satışında fahiş fiyat artışı nedeniyle 208 firmaya yaklaşık 6,9 milyon lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Pekcan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Ticaret Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2021 yılı bütçesini sunumunda, bakanlık olarak dijitalleşmeye büyük önem verdiklerini, ihracatçılar için Kolay İhracat Platformu'nu, Akıllı İhracat Robotu'nu devreye aldıklarını söyledi.

Yakın zamanda ülke ve ürün bazlı ithalatçı listeleri gibi çok değerli bilgileri platforma ekleyeceklerini ifade eden Pekcan, "Kolay İhracat Platformuna 2 aylık bir sürede 70 binin üzerinde kullanıcı tarafından erişim sağlandı." dedi.

Bakanlığın İhtisas Serbest Bölge, Yurt Dışı Lojistik merkezlerinin desteklenmesi ile ilgili faaliyetleri hakkında da bilgi veren Pekcan, "ihracatı tabana yayma" hedeflerini ve bu kapsamdaki çalışmalarını anlattı.

Pekcan, 2018'de ilk kez ihracatçı sayısının, ithalatçı sayısını geçtiğini, ekimde ihracatçı sayısının geçen yıla göre yüzde 5,8 artışla 43 bini aştığını vurgulayarak, "81 İlde İhracata İlk Adım" programı çerçevesinde de 70 ilde 11 bin 444 firma belirlediklerini, bu firmalara yönelik mentorlük çalışması başlatarak ihracatçı olmalarını teşvik edeceklerini belirtti.

Sunumunda kadın ve genç girişimciliğine yönelik faaliyetlere de yer veren Pekcan, Ulusal Kadın İhracatçı Network Platformu ve Melek Yatırımcı Platformunu yakın zamanda hayata geçireceklerini söyledi. Pekcan, ayrıca, bu yıl kadın kooperatiflerini önceliklendiren Kooperatiflerin Desteklenmesi Programında (KOOP-DES) bu güne kadar 27 farklı ilden 133 kadın kooperatifin, 143 farklı proje kapsamında bakanlıktan yaklaşık 13,6 milyon lira hibe desteği almaya hak kazandığını bildirdi.

Çek ve bonoların elektronik ortamda düzenlenmesi

Bakan Pekcan, Türkiye'deki iç ticaret faaliyetleriyle ilgili süreç ve altyapı geliştirme çalışmalarını da anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizde kurulan şirket sayısı, ilk 10 ay itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,2 artarken, kapanan şirket sayısı yüzde 13,2 artmıştır. Esnaf ve sanatkar iş yeri sayılarında, 2019 yılında 238 bin 416 tescil, 114 bin 977 terkin varken, 2020 ilk 10 ayda 312 bin 205 tescil, 77 bin 804 terkin yapılmıştır. Ülkemizde ticaretin kolaylaştırılması amacıyla çekler için olduğu gibi önümüzdeki dönemde bonolar için de karekod uygulamasını getireceğiz. 2021 yılında çek ve bonoların elektronik ortamda düzenlenmesine ve kambiyo işlemlerine konu edilmesine imkan sağlayacak sistemi hayata geçirmeyi hedefliyoruz. KOBİ varlıklarının önemli bir kısmını oluşturan ticari alacakların elektronik ortamda devrine ilişkin çalışmalara 2021 yılı içerisinde başlamayı planlıyoruz."

Pekcan, emlakçılık ve galericilik faaliyet kollarıyla ilgili olarak, bu alandaki ticari faaliyetlerin yetki belgesine sahip işletmeler tarafından, adil rekabet koşulları altında yapılması ve kayıt dışılığın önlenmesine yönelik önemli düzenlemeleri hayata geçirdiklerini hatırlattı. Pekcan, satış bedeli ile taşıt mülkiyetinin eş anlı el değiştirmesini sağlayan Güvenli Ödeme Sistemi'ni devreye aldıklarını, bugüne kadar yetkilendirilen emlakçılık işletmesi sayısının 20 bin 728'e, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle uğraşan işletme sayısının ise 13 bin 834'e ulaştığını dile getirdi.

Bakanlık denetimleri

Pekcan, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk faaliyetlerine karşı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun kurulduğuna işaret ederek, "Sağlık ve temizlik ürünleri, temel gıda ürünleri ile elektronik ürünlerin satışında fahiş fiyat artışı nedeniyle 208 farklı firmaya yaklaşık 6,9 milyon lira idari para cezası uygulamıştır." bilgisini verdi.

İthalat denetimleri çerçevesinde, 2020 yılının ilk on ayında 1 milyon 515 bin parti ithal ürünü doğrudan etkileyecek şekilde denetim yaparak 4 bin 645 parti güvensiz ürünün ithalatına izin vermediklerine dikkati çeken Pekcan, şöyle devam etti:

"2020 yılının ilk on ayında yaklaşık 80 bin parti ürün denetlenmiş, söz konusu denetimlerde yaklaşık 5 bin parti ürün uygunsuz, yaklaşık 1000 parti ürün güvensiz bulunmuştur. Bakanlığımız sorumluluğundaki ürünlerin denetiminde 2 bin 743 parti ürünü denetledik, 120 parti güvensiz ürünü piyasaya arz edenlere ilişkin yaptırım süreçlerini başlattık. Geleneksel tarım ürünlerinin ihracatı ile ilgili ticari kalite denetimi çerçevesinde, 383 bin ihracat partisi ürünü denetleyip, yaklaşık 2 bin parti ürünün ihracatına izin vermedik. Tüketicinin korunması mevzuatı kapsamındaki denetimlere etkinlikle devam edildi. İhlali tespit edilen 46 firmaya yaklaşık 40 milyon lira idari para cezası uygulanmış, suç teşkil eden faaliyetlerin önlenmesi amacıyla 8 firmaya ait 10 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli girişimlerde bulunulmuştur."

Pekcan, Kovid-19 salgını sürecinde, Reklam Kurulu aracılığıyla da tüketicilerin sağlığı ve ekonomik çıkarlarını korumak üzere denetimler yürütüldüğünü, 303 firma veya şahıs hakkında toplam 13,2 milyon lira idari para cezası uygulandığını belirtti.

"e-ihale platformunda 98 milyon lira hasılat"

Gümrüklerdeki dijital dönüşümün bütüncül olarak tamamlanmasını hedeflediklerini vurgulayan Pekcan, "Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasına haiz firma sayısı 530'a ulaştı. Bu firmalarımız, 2020 yılının 10 aylık döneminde ihracatımızın yüzde 28,8'ini, ithalatımızın ise yüzde 34,7'sini gerçekleştirdi." bilgisini verdi.

Pekcan, Türkiye'den transit geçen ve riskli yükleri taşıyan araçları takip için 3 bin mobil üniteyi yıl sonunda envantere ekleyerek toplam ünite sayısını 12 bin 726'ya çıkaracaklarını ve 10 Ro-Ro limanında Plaka Tanıma Sistemi'ni faaliyete geçirdiklerini bildirdi.

Bakan Pekcan, dış ticaret ve gümrüklerle ilgili verilerin ileri tekniklerle işlenerek, risk yönetimi başta olmak üzere bakanlığının tüm karar alma süreçlerine dahil edilmesi amacıyla kurulan Veri Analitiği Mükemmeliyet Merkezine ilişkin projenin 2'inci fazını kısa sürede tamamlayacaklarını dile getirdi.

Gümrüklerde tasfiyelik hale gelen eşya ve araçların satışının açık e-ihale yoluyla "eihale.gov.tr"den ve mobil uygulamadan yapılmasına devam edildiğine dikkati çeken Pekcan, "Salgın nedeniyle nisan ve mayıs aylarında ihalelere ara verilmiş olmasına rağmen e-ihale platformu üzerinden 2020 yılı 10 ayında araç satışlarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artışla 257 milyon lira, eşya satışlarından ise yüzde 16 artışla 98 milyon lira hasılat elde edildi. 10 ayda 8 bin 469 ihale yapılmış, 4 bin 160 araç, 4 bin 309 eşya grubunun satışı gerçekleşmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaçakçılıkla mücadelede, Alo-136 ihbar hattı ve diğer kaynaklardan edinilen yaklaşık 12 bin ihbar nitelikli bilgiyi değerlendirerek süratle gereğini yaptıklarını vurgulayan Pekcan, "Gümrük muhafaza ekiplerimizce yılbaşından bu yana 3 tanesi rekor niteliğinde yakalamayla sonuçlanan 234 operasyonda toplam 8 bin 100 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. 683 bin litre yasadışı alkollü içki ve 9,8 milyon paket kaçak sigara yakalandı. Yaklaşık 1809 ton kaçak akaryakıt tespit edildi. Diğer ürün ve eşyanın kaçakçılığı ile mücadelede de etkin sonuçlar alınmıştır." ifadelerini kullandı.

Pekcan, Türkiye ekonomisinin, kendi iç dinamizminden aldığı güçle, küresel ekonomideki tarihi kötüleşme karşısında, büyük direnç ve oldukça olumlu performans sergilediğini dile getirerek, pandemiyle küresel ekonomide değişim ve dönüşümün hızlanabileceği öngörüldüğünü söyledi.

Küresel değer zincirleri açısından küreselleşmenin yerine bölgeselleşmenin ağırlık kazanabileceğini anlatan Ticaret Bakanı Pekcan, "Türkiye, kilit pazarlara coğrafi yakınlık, kalifiye iş gücü, rekabetçilik, uluslararası norm ve standartlara uygun üretim kabiliyeti gibi avantajlarıyla küresel değer zincirlerinde daha da öne geçebilecektir. Yatırım ve ticaret alanlarındaki yeni fırsatları değerlendirerek, küresel değer zincirleri içinde daha da belirleyici bir aktör olabileceğimize ve yolumuza güçlenmiş şekilde devam edeceğimize inanıyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak, tüm özel sektörümüz ve ilgili kuruluşlarla iş birliği halinde çalışma ve çabalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz, sürdüreceğiz."diyerek sözlerini tamamladı.

(Bitti)

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Ruhsar Pekcan, Para Cezası, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda - Son Dakika Ekonomi


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