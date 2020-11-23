2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda - Son Dakika

2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

23.11.2020 13:49
2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, System.String[]

Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle, Rekabet Kurumunun Kovid-19 salgın koşullarına rağmen görevini yerine getirmek için azami özen ve gayretle çalıştığını belirterek, "Alınan ihlal kararları neticesinde son bir yılda hükmedilen toplam idari para cezası yaklaşık 2,4 milyar lira." dedi.

Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle, Rekabet Kurumunun Kovid-19 salgın koşullarına rağmen görevini yerine getirmek için azami özen ve gayretle çalıştığını belirterek, "Alınan ihlal kararları neticesinde son bir yılda hükmedilen toplam idari para cezası yaklaşık 2,4 milyar lira." dedi.

Ticaret Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2021 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapan Küle, Rekabet Kurumunun bütçesi, sürdürdüğü faaliyetler ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kovid-19 salgınının piyasa sistemi için ciddi sonuçlar doğurduğunu ifade eden Küle, Rekabet Kurumunun da salgın koşullarına rağmen görevini yerine getirmek için azami özen ve gayretle çalıştığını anlattı.

Küle, "Salgının tüketim profillerini de dönüştürmesi ve tüketimin çevrimiçi platformlara kayması sebebiyle son bir yılda en fazla hızlı tüketim ürünleri (gıda, temizlik ve hijyen ürünleri), e-ticaret ve bunlarla ilişkili piyasalar gerek şikayet ve başvurularla gerekse resen incelediğimiz alanlar oldu." diye konuştu.

Bu kapsamda bu yıl ocaktan 17 Kasım'a kadar 59 önaraştırma ve 22 soruşturmanın başlatıldığını, kurumun 2019 Kasım-2020 Kasım arasını kapsayan dönemde 32 soruşturmada nihai karar aldığını bildiren Küle, salgın nedeniyle ertelenen sözlü savunma toplantılarının tamamlanmasıyla gelecek haftalarda yeni kararların açıklanacağını dile getirdi. Küle, 1 Ocak -17 Kasım 2020 arasında 177 birleşme ve devralma başvurusunun karara bağlandığını vurguladı.

Küle, "Alınan ihlal kararları neticesinde son bir yılda hükmedilen toplam idari para cezası yaklaşık 2,4 milyar lira olmuştur. Bu ceza miktarı 2019'daki miktarın yaklaşık 7 katı. Bu durum geçmiş yıllara oranla daha fazla rekabet ihlali tespitinin olduğunu göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Kurumun rekabet ihlalleri ve diğer piyasa aksaklıklarına zamanlı, etkin müdahale edebilmek için beşeri altyapısını güçlendirdiğini anlatan Küle, bu bağlamda, özellikle rekabetin arzulandığı gibi gelişmediği, rekabetçi olması gerekirken ciddi fiyat ve pazar payı katılığı sergileyen piyasalarda proaktif uygulamaları hayata geçireceklerini söyledi.

Küle,"Gelecek birkaç ay içinde kurumsal önceliklendirme programımızı da kamuoyuyla paylaşacağız. Diğer yandan kurumumuza yapılacak şikayetler ile pişmanlık başvuruları ve ayrıca KOBİ'lerimizin –özellikle kurumumuzla ilk kez tanışanlar için- başvurularındaki idari süreçleri kolaylaştırmak üzere kurumsal arayüzümüzü de geliştiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Rekabet Kurulu Başkanı Küle, ikincil mevzuata ilişkin çalışmaların da tüm hızıyla yürütüldüğünü, gelecek dönemde birleşme ve devralma rejimlerine dair birtakım reformları kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti.

Rekabet hukuku ve politikası bakımından tüm ülkelerde gözlemlenen en önemli tartışmanın "dijital platformlar" olduğuna dikkati çeken Küle, bu platformların tüketici verilerini pazar gücüne dönüştürerek reel ekonomiyi ve küçük ölçekli girişimleri tehdit edebildiğini söyledi. Küle, yürüttükleri soruşturmalar ve devralma kararlarıyla pazar gücünün ortaya çıkması ve kötüye kullanılmasına ilişkin hukuki inceleme ve yaptırımlar uyguladıklarını bildirdi.

Birol Küle, kurumun 2021 yılı bütçesinin 137 milyon 500 bin lira olarak öngörüldüğünü kaydetti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Rekabet Kurulu, Para Cezası, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda - Son Dakika Ekonomi


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